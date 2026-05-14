Τα αποτελέσματα του Χορηγικού Προγράμματος Στήριξης Φεστιβάλ Τεχνών «ΚΥΠΡΙΑ 2026», ενός από τα σημαντικότερα προγράμματα στήριξης του πολιτιστικού τομέα ανακοίνωσε -στα μέσα Μαΐου (!)- το Υφυπουργείο Πολιτισμού.

Συνολικά 17 φεστιβάλ τεχνών θα λάβουν χρηματοδότηση για το 2026, με το συνολικό ποσό που θα διατεθεί να ανέρχεται στις €575.328.

Συνολικά υποβλήθηκαν 40 αιτήσεις -31 στην Κατηγορία Α για καθιερωμένα φεστιβάλ και 9 στην Κατηγορία Β για νέες διοργανώσεις- εκ των οποίων μία κρίθηκε άκυρη. Από τις 39 έγκυρες αιτήσεις, οι 35 συγκέντρωσαν βαθμολογία άνω των 70 μονάδων, ωστόσο, λόγω της στενότητας του κονδυλίου, χρηματοδοτήθηκαν μόνο οι 17 πρώτες στον πίνακα κατάταξης.

Ανάμεσα στις διοργανώσεις που εξασφάλισαν τις υψηλότερες χορηγίες βρίσκονται το Φεστιβάλ Φέγγαρος και το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Φάρος, τα οποία λαμβάνουν από €49.500, ενώ σημαντική στήριξη εξασφάλισαν επίσης το Windcraft Music Fest με €46.638 και το Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας και το Mitsikouri με €44.550.

Την ίδια ώρα, εκτός χρηματοδότησης έμειναν φεστιβάλ με έντονο αποτύπωμα στην πολιτιστική ζωή της Κύπρου, παρά το γεγονός ότι συγκέντρωσαν υψηλές βαθμολογίες. Ανάμεσά τους το Nicosia Book Fest (83,55), το Dance Waves Festival (83,4), το Buffer Fringe Performing Arts Festival (82,74), το Φεστιβάλ Ξαρκής (81,91), αλλά και άλλες γνωστές διοργανώσεις όπως το Cyprus Comic Con και το Φεστιβάλ Τζαζ Λάρνακας.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνει για ακόμη μία φορά τη μεγάλη πίεση που ασκείται στα χορηγικά προγράμματα του Υφυπουργείου, με τον αριθμό των αξιόλογων προτάσεων να υπερβαίνει σημαντικά τις διαθέσιμες πιστώσεις.

Οι αιτήσεις αξιολογήθηκαν από πενταμελή επιτροπή που διορίστηκε από την Υφυπουργό Πολιτισμού, με βάση τα κριτήρια που προβλέπονται στο πρόγραμμα. Αποτελείται από τους Γεωργία Χόπλαρου, Μαίρη Ρούσσου, Μάριο Ψαρά, Μύρωνα Μιχαηλίδη και Νικόλα Στυλιανού.

Το πρόγραμμα «ΚΥΠΡΙΑ» στοχεύει στον εκσυγχρονισμό της φεστιβαλικής σκηνής της Κύπρου, στην ενίσχυση καλλιτεχνικών πρωτοβουλιών και στην ανανέωση του ενδιαφέροντος του κοινού για τις σύγχρονες δημιουργίες, ενθαρρύνοντας παράλληλα τον διάλογο της κλασικής και παραδοσιακής τέχνης με τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα φεστιβάλ που επιχορηγούνται:

# Φεστιβάλ Διοργανωτής Βαθμολογία Ποσό (€) 1 Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας («ΟΙΚΟ-ΓΕΝΕΕΣ») Nicosia For Art 94,76 44.550 2 Mitsikouri Κέντρο Θεάτρου για Παιδιά και Νεαρά Άτομα – ASSITEJ Κύπρου 93,20 44.550 3 Fengaros Festival Louvana Records 92,79 49.500 4 Διεθνές Φεστιβάλ Animation Κύπρου «Όψεις του Κόσμου» Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ & Κινουμένων Σχεδίων Όψεις του Κόσμου 92,70 29.250 5 25ο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Φάρος Ίδρυμα Τεχνών Φάρος 92,26 49.500 6 Windcraft Music Fest 12 Windcraft Loud 91,98 46.638 7 14ο Διεθνές Διαθεματικό Φεστιβάλ Λογοτεχνίας ΣΑΡΔΑΜ aRttitude 90,33 14.800 8 ΤεχνόΦως «Η Φωνή της Διπλής Γλωττίδας» C.C.O Chamber Cyprus Orchestra 88,55 14.500 9 Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμεσού Brave New Culture 87,60 22.320 10 [+]εργα-σίες Urban Gorillas 87,15 34.500 11 WIP Arts & Technology Festival | FLOWS CYENS Centre of Excellence 87,01 34.500 12 ΑΝΤΙ-ΣΚΗΝΟ Υπαίθριο Φεστιβάλ Θεάτρου & Παραστατικών Τεχνών ANTI-SKINO Performing Arts 86,56 34.500 13 Η Γειτονιά του Σίνε Βόλος Κέντρο Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ 86,30 27.600 14 13th New Music Festival «Antipolemia – Contemporary Music for Peace» Κέντρο Κυπρίων Συνθετών ΗΧΩ 85,83 25.120 15 Beyond DisDance Υπόγεια Σκηνή 85,66 34.500 16 5η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Λεμεσού The Limassol Book Fair 85,55 34.500 17 7ο Φεστιβάλ ΛΟΑΤΚΙ+ Κινηματογράφου Κύπρου – Queer Wave Queer Wave Ltd 85,28 34.500

