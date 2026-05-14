Τα αποτελέσματα του Χορηγικού Προγράμματος Στήριξης Φεστιβάλ Τεχνών «ΚΥΠΡΙΑ 2026», ενός από τα σημαντικότερα προγράμματα στήριξης του πολιτιστικού τομέα ανακοίνωσε -στα μέσα Μαΐου (!)- το Υφυπουργείο Πολιτισμού.
Συνολικά 17 φεστιβάλ τεχνών θα λάβουν χρηματοδότηση για το 2026, με το συνολικό ποσό που θα διατεθεί να ανέρχεται στις €575.328.
Συνολικά υποβλήθηκαν 40 αιτήσεις -31 στην Κατηγορία Α για καθιερωμένα φεστιβάλ και 9 στην Κατηγορία Β για νέες διοργανώσεις- εκ των οποίων μία κρίθηκε άκυρη. Από τις 39 έγκυρες αιτήσεις, οι 35 συγκέντρωσαν βαθμολογία άνω των 70 μονάδων, ωστόσο, λόγω της στενότητας του κονδυλίου, χρηματοδοτήθηκαν μόνο οι 17 πρώτες στον πίνακα κατάταξης.
Ανάμεσα στις διοργανώσεις που εξασφάλισαν τις υψηλότερες χορηγίες βρίσκονται το Φεστιβάλ Φέγγαρος και το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Φάρος, τα οποία λαμβάνουν από €49.500, ενώ σημαντική στήριξη εξασφάλισαν επίσης το Windcraft Music Fest με €46.638 και το Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας και το Mitsikouri με €44.550.
Την ίδια ώρα, εκτός χρηματοδότησης έμειναν φεστιβάλ με έντονο αποτύπωμα στην πολιτιστική ζωή της Κύπρου, παρά το γεγονός ότι συγκέντρωσαν υψηλές βαθμολογίες. Ανάμεσά τους το Nicosia Book Fest (83,55), το Dance Waves Festival (83,4), το Buffer Fringe Performing Arts Festival (82,74), το Φεστιβάλ Ξαρκής (81,91), αλλά και άλλες γνωστές διοργανώσεις όπως το Cyprus Comic Con και το Φεστιβάλ Τζαζ Λάρνακας.
Η εικόνα αυτή αποτυπώνει για ακόμη μία φορά τη μεγάλη πίεση που ασκείται στα χορηγικά προγράμματα του Υφυπουργείου, με τον αριθμό των αξιόλογων προτάσεων να υπερβαίνει σημαντικά τις διαθέσιμες πιστώσεις.
Οι αιτήσεις αξιολογήθηκαν από πενταμελή επιτροπή που διορίστηκε από την Υφυπουργό Πολιτισμού, με βάση τα κριτήρια που προβλέπονται στο πρόγραμμα. Αποτελείται από τους Γεωργία Χόπλαρου, Μαίρη Ρούσσου, Μάριο Ψαρά, Μύρωνα Μιχαηλίδη και Νικόλα Στυλιανού.
Το πρόγραμμα «ΚΥΠΡΙΑ» στοχεύει στον εκσυγχρονισμό της φεστιβαλικής σκηνής της Κύπρου, στην ενίσχυση καλλιτεχνικών πρωτοβουλιών και στην ανανέωση του ενδιαφέροντος του κοινού για τις σύγχρονες δημιουργίες, ενθαρρύνοντας παράλληλα τον διάλογο της κλασικής και παραδοσιακής τέχνης με τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση.
Δείτε εδώ αναλυτικά τα φεστιβάλ που επιχορηγούνται:
|#
|Φεστιβάλ
|Διοργανωτής
|Βαθμολογία
|Ποσό (€)
|1
|Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας («ΟΙΚΟ-ΓΕΝΕΕΣ»)
|Nicosia For Art
|94,76
|44.550
|2
|Mitsikouri
|Κέντρο Θεάτρου για Παιδιά και Νεαρά Άτομα – ASSITEJ Κύπρου
|93,20
|44.550
|3
|Fengaros Festival
|Louvana Records
|92,79
|49.500
|4
|Διεθνές Φεστιβάλ Animation Κύπρου «Όψεις του Κόσμου»
|Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ & Κινουμένων Σχεδίων Όψεις του Κόσμου
|92,70
|29.250
|5
|25ο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Φάρος
|Ίδρυμα Τεχνών Φάρος
|92,26
|49.500
|6
|Windcraft Music Fest 12
|Windcraft Loud
|91,98
|46.638
|7
|14ο Διεθνές Διαθεματικό Φεστιβάλ Λογοτεχνίας ΣΑΡΔΑΜ
|aRttitude
|90,33
|14.800
|8
|ΤεχνόΦως «Η Φωνή της Διπλής Γλωττίδας»
|C.C.O Chamber Cyprus Orchestra
|88,55
|14.500
|9
|Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμεσού
|Brave New Culture
|87,60
|22.320
|10
|[+]εργα-σίες
|Urban Gorillas
|87,15
|34.500
|11
|WIP Arts & Technology Festival | FLOWS
|CYENS Centre of Excellence
|87,01
|34.500
|12
|ΑΝΤΙ-ΣΚΗΝΟ Υπαίθριο Φεστιβάλ Θεάτρου & Παραστατικών Τεχνών
|ANTI-SKINO Performing Arts
|86,56
|34.500
|13
|Η Γειτονιά του Σίνε Βόλος
|Κέντρο Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ
|86,30
|27.600
|14
|13th New Music Festival «Antipolemia – Contemporary Music for Peace»
|Κέντρο Κυπρίων Συνθετών ΗΧΩ
|85,83
|25.120
|15
|Beyond DisDance
|Υπόγεια Σκηνή
|85,66
|34.500
|16
|5η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Λεμεσού
|The Limassol Book Fair
|85,55
|34.500
|17
|7ο Φεστιβάλ ΛΟΑΤΚΙ+ Κινηματογράφου Κύπρου – Queer Wave
|Queer Wave Ltd
|85,28
|34.500
Δείτε εδώ τον πίνακα συνολικής κατάταξης των αιτήσεων:
|#
|Φορέας
|Φεστιβάλ
|Βαθμολογία
|1
|Nicosia For Art
|Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας 2026 («ΟΙΚΟ-ΓΕΝΕΕΣ»)
|94,76
|2
|Κέντρο Θεάτρου για Παιδιά και Νεαρά Άτομα – ASSITEJ Κύπρου
|Mitsikouri
|93,20
|3
|Louvana Records
|Fengaros Festival
|92,79
|4
|Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ και Κινουμένων Σχεδίων Όψεις του Κόσμου
|Διεθνές Φεστιβάλ Animation Κύπρου «Όψεις του Κόσμου»
|92,70
|5
|Ίδρυμα Τεχνών Φάρος
|25ο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Φάρος
|92,26
|6
|Windcraft Loud
|Windcraft Music Fest 12
|91,98
|7
|aRttitude
|ΣΑΡΔΑΜ
|90,33
|8
|C.C.O Chamber Cyprus Orchestra
|ΤεχνόΦως – «Η Φωνή της Διπλής Γλωττίδας»
|88,55
|9
|Brave New Culture
|Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμεσού
|87,60
|10
|Urban Gorillas
|[+]εργα-σίες
|87,15
|11
|CYENS Centre of Excellence
|WIP Arts & Technology Festival 2026 | FLOWS
|87,01
|12
|ANTI-SKINO Performing Arts
|ΑΝΤΙ-ΣΚΗΝΟ Υπαίθριο Φεστιβάλ Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών
|86,56
|13
|Κέντρο Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ
|Η Γειτονιά του Σίνε Βόλος
|86,30
|14
|Κέντρο Κυπρίων Συνθετών ΗΧΩ
|13th New Music Festival «Antipolemia – Contemporary Music for Peace»
|85,83
|15
|Υπόγεια Σκηνή
|Beyond DisDance
|85,66
|16
|The Limassol Book Fair
|5η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Λεμεσού
|85,55
|17
|Queer Wave Ltd
|7ο Φεστιβάλ ΛΟΑΤΚΙ+ Κινηματογράφου Κύπρου – Queer Wave
|85,28
|18
|MMC – Make Music Cyprus
|Φεστιβάλ Make Music Cyprus
|84,25
|19
|GSA Cultural Productions
|Poetry Moves International Festival
|83,80
|20
|Ινστιτούτο Ερευνών Προμηθέας
|Nicosia Book Fest (On Tour)
|83,55
|21
|CN Dance Lab
|Dance Waves Festival – Bridges over the Waves
|83,40
|22
|Το Σπίτι της Συνεργασίας
|Buffer Fringe Performing Arts Festival
|82,74
|23
|ΞΑΡΚΗΣ
|Φεστιβάλ ΞΑΡΚΗΣ
|81,91
|24
|N.S. Techno-Polis 20 Art Center
|Ktima Jazz Festival
|80,40
|25
|ΑΝΤΑΜΑ Κουλτούρα και Παράδοση
|Φεστιβάλ ΑΝΤΑΜΑ
|80,10
|26
|Alliance Française Λεμεσού
|Jazz de Chypre – Mémoire Vivante
|79,95
|27
|Δήμος Λάρνακας
|Jazz Festival
|78,15
|28
|Music Moments Culture
|Διεθνές Φεστιβάλ Ακορντεόν Κύπρου
|77,50
|29
|Πολιτιστική Κίνηση Επιλογή
|3ο Φεστιβάλ Καντάδας Λεμεσού
|77,44
|30
|Cyprus Comic Con
|Cyprus Comic Con
|74,06
|31
|Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού
|3ο Φεστιβάλ Ρεμπέτικου Τραγουδιού
|74,05
|32
|Δήμος Πάφου
|2ο Φεστιβάλ Πολιτισμού και Λαογραφίας
|73,05
|33
|Motivation in Arts Record
|Jazz Festival
|72,83
|34
|Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίων Βαβατσινιάς
|1ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Αγίων Βαβατσινιάς
|72,50
|35
|Morfitis GEM Music Productions
|International Jazz Days Cyprus Festival
|72,00
|36
|Side Effect Productions
|Stantar Kkomety Festival
|69,90
|37
|Culture and Art Eletrion
|5ο Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Λάρνακας
|69,35
|38
|Πολιτιστικό Σωματείο Espera
|4ο Τριήμερο Φεστιβάλ Πολιτισμού Εσπερίδες
|67,35
|39
|Manos Rondo Productions
|Φεστιβάλ Πιάνου στη Λεμεσό
|65,70
|40
|Χαράλαμπος Χαραλάμπους – Events For Thought
|Vegan Fam Festival
|ΑΚΥΡΗ