Το ΚΕΒΕ και ο Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ) υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας, θέτοντας τις βάσεις για κοινή δράση σε ζητήματα ανάπτυξης γης, στεγαστικής πολιτικής και συναφών υποδομών.

Η συμφωνία αποσκοπεί στη διαμόρφωση σταθερού πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των δύο οργανισμών, με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και πληροφοριών, την επεξεργασία κοινών εισηγήσεων πολιτικής και την προώθηση δράσεων διαβούλευσης με την επιχειρηματική κοινότητα και άλλους εμπλεκόμενους φορείς.

Στο επίκεντρο του Μνημονίου βρίσκεται η σύνδεση της στεγαστικής πολιτικής με τις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην αναζήτηση λύσεων για την προσιτή στέγαση και στη στήριξη του εργατικού δυναμικού, κυρίως σε περιοχές όπου οι ανάγκες είναι αυξημένες.

Σύμφωνα με το πλαίσιο συνεργασίας, το ΚΕΒΕ θα έχει συμβουλευτικό ρόλο, μεταφέροντας τις θέσεις, τις εισηγήσεις και τις ανάγκες της επιχειρηματικής κοινότητας. Από την πλευρά του, ο ΚΟΑΓ θα διατηρεί τον εκτελεστικό του ρόλο στην υλοποίηση στεγαστικών και αναπτυξιακών σχεδίων.

Η συνεργασία των δύο φορέων εκτιμάται ότι μπορεί να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής, μέσα από πιο στοχευμένες πολιτικές για τη γη, τη στέγαση και τις υποδομές.