Στην ένατη θέση μεταξύ των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται η Κύπρος ως προς τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για οικιακούς καταναλωτές, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat για το β΄ εξάμηνο του 2025, που αφορούν νοικοκυριά με ετήσια κατανάλωση από 2.500 έως 4.999 κιλοβατώρες.

Η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος στην Κύπρο, με φόρους και λοιπές χρεώσεις, διαμορφώθηκε στα 0,2774 ευρώ ανά κιλοβατώρα, χαμηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ-27, που ανήλθε στα 0,2896 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Ωστόσο, η τιμή αλλάζει όταν λαμβάνεται υπόψη η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών.

Σε όρους αγοραστικής δύναμης, η Κύπρος κατατάσσεται επίσης στην ένατη θέση, με τιμή 0,3037 ανά κιλοβατώρα, υψηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ-27, που διαμορφώθηκε στο 0,2906. Αυτό δείχνει ότι, παρά τη χαμηλότερη ονομαστική τιμή σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, το πραγματικό βάρος του ρεύματος για τα κυπριακά νοικοκυριά παραμένει αυξημένο.

Σε ονομαστικές τιμές, ακριβότερη χώρα εμφανίζεται η Ιρλανδία, με 0,4042 ευρώ ανά κιλοβατώρα, και ακολουθούν η Γερμανία με 0,3869, το Βέλγιο με 0,3499, η Δανία με 0,3312 και η Αυστρία με 0,3272. Αντίθετα, τις χαμηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας καταγράφουν η Ουγγαρία, με 0,1082 ευρώ ανά κιλοβατώρα, η Μάλτα με 0,1282, η Βουλγαρία με 0,1355, η Κροατία με 0,1658 και η Σλοβακία με 0,1853.

Σε όρους αγοραστικής δύναμης, τη μεγαλύτερη επιβάρυνση καταγράφει η Ρουμανία, με 0,4952, και ακολουθούν η Τσεχία με 0,3865, η Πολωνία με 0,3715, η Γερμανία με 0,3465 και η Ιρλανδία με 0,3415. Στον αντίποδα, οι πιο φθηνές χώρες με βάση την αγοραστική δύναμη είναι η Μάλτα, με 0,1409, η Ουγγαρία με 0,1510, η Φινλανδία με 0,1877, το Λουξεμβούργο με 0,2019 και οι Κάτω Χώρες με 0,2182.

Η Ελλάδα βρίσκεται στη 18η θέση σε ονομαστικές τιμές, με 0,2378 ευρώ ανά κιλοβατώρα, και στη 12η θέση σε όρους αγοραστικής δύναμης, με 0,2926, δηλαδή χαμηλότερα από την Κύπρο αλλά λίγο πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η Κύπρος είναι ελαφρώς φθηνότερη από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο σε απόλυτες τιμές, αλλά ακριβότερη όταν το κόστος υπολογιστεί με βάση την αγοραστική δύναμη.