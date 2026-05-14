Πολύ μεγαλύτερο ήταν το ανθρώπινο κόστος της πανδημίας Covid-19 από αυτό που καταγράφεται στους επίσημους απολογισμούς θανάτων, σύμφωνα με τη νέα Παγκόσμια Στατιστική Έκθεση Υγείας του Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Η έκθεση εκτιμά ότι την περίοδο 2020-2023 σημειώθηκαν περίπου 22,1 εκατομμύρια επιπλέον θάνατοι από κάθε αιτία παγκοσμίως, αριθμός που ξεπερνά κατά πολύ τα περίπου 7 εκατομμύρια θύματα Covid-19 που είχαν δηλωθεί επίσημα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 2021 αποτέλεσε τη βαρύτερη χρονιά της πανδημίας, με τους επιπλέον θανάτους να φτάνουν τα 10,4 εκατομμύρια. Η έκθεση αποδίδει την εικόνα αυτή στην εμφάνιση πιο θανατηφόρων μεταλλάξεων του ιού, αλλά και στην ακραία πίεση που δέχθηκαν τα συστήματα υγείας σε πολλές χώρες. Το 2023 οι επιπλέον θάνατοι υποχώρησαν στα 3,3 εκατομμύρια.

The COVID-19 pandemic was linked to an estimated 22.1 million excess deaths from all causes globally between 2020 and 2023—more than three times the 7 million reported COVID-19 deaths.



Learn more about the scale of the COVID-19 pandemic’s global impact.



World Health… pic.twitter.com/rtyM7kodjE May 14, 2026

Ο ΠΟΥ σημειώνει επίσης ότι οι άνδρες επηρεάστηκαν περισσότερο συγκριτικά με τις γυναίκες, καθώς το ποσοστό υπερβάλλουσας θνησιμότητας ήταν περίπου 50% υψηλότερο στους άνδρες κατά την κορύφωση της πανδημίας το 2021.

Ιδιαίτερα έντονη ήταν και η επίδραση της ηλικίας, με τους ηλικιωμένους να εμφανίζουν πολύ μεγαλύτερη θνησιμότητα. Σύμφωνα με τα δεδομένα, τα ποσοστά στους ανθρώπους ηλικίας άνω των 85 ετών ήταν δεκαπλάσια σε σχέση με νεότερες ηλικιακές ομάδες.

Η έκθεση αναφέρει ότι η πανδημία ανέτρεψε σχεδόν μία δεκαετία προόδου στο προσδόκιμο ζωής και στο προσδόκιμο υγιούς ζωής έως το 2021, χαρακτηρίζοντας την περίοδο ως μια ιστορική οπισθοδρόμηση για τη δημόσια υγεία παγκοσμίως. Αν και από το 2022 και μετά παρατηρείται ανάκαμψη, ο ΠΟΥ επισημαίνει ότι αυτή εξελίσσεται με άνισους ρυθμούς ανά περιοχή, φύλο και ηλικία.

Παράλληλα, ο οργανισμός προειδοποιεί ότι η πρόοδος στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης για την υγεία παραμένει αργή και άνιση. Η καθολική πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας παρουσιάζει σημαντική επιβράδυνση μετά το 2015, ενώ περίπου το ένα τέταρτο του παγκόσμιου πληθυσμού συνεχίζει να επιβαρύνεται οικονομικά από ιδιωτικές δαπάνες υγείας.

protothema.gr