Αυξάνεται η αγωνία για την εξάπλωση του χανταϊού, ο οποίος ήρθε στο προσκήνιο με το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, καθώς έχει ήδη συνδεθεί με τρεις θανάτους και πολλαπλά επιβεβαιωμένα κρούσματα σε επιβάτες διαφορετικών χωρών.

Οι τελευταίοι έξι επιβάτες του πλοίου που βρίσκεται στο επίκεντρο διεθνούς υγειονομικού συναγερμού, το εγκατέλειψαν και εκείνο απέπλευσε τη Δευτέρα από την Τενερίφη με προορισμό την Ολλανδία, αφού αποβιβάστηκαν τέσσερις Αυστραλοί, ένας Βρετανός και ένας Νεοζηλανδός, μαζί με μέλη του πληρώματος.

Την ίδια ώρα, οι υγειονομικές αρχές επιβεβαίωσαν τρία ακόμη θετικά κρούσματα, εντείνοντας την ανησυχία γύρω από το μυστηριώδες ξέσπασμα που ξεκίνησε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του πλοίου από τη Νότια Αμερική.

Η παραλλαγή Andes

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, έχουν επιβεβαιωθεί επτά κρούσματα χανταϊού που συνδέονται με το MV Hondius, ενώ εξετάζονται ακόμη δύο ύποπτες περιπτώσεις.

Μεταξύ των νέων περιστατικών είναι ένας Αμερικανός και μία Γαλλίδα που είχαν ήδη επιστρέψει στις χώρες τους, ενώ θετικός βρέθηκε και ένας Ισπανός που παραμένει σε καραντίνα στη Μαδρίτη.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι ο ΠΟΥ θεωρεί πιθανό ορισμένοι επιβάτες να προσβλήθηκαν από το στέλεχος Andes του χανταϊού στη Νότια Αμερική — μία από τις ελάχιστες μορφές του ιού που μπορούν να μεταδοθούν και μεταξύ ανθρώπων.

Ο χανταϊός μεταδίδεται συνήθως μέσω επαφής με τρωκτικά ή τα περιττώματά τους, ωστόσο η παραλλαγή Andes έχει καταγραφεί σε σπάνιες περιπτώσεις να περνά από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Οι ασθενείς σε Ευρώπη, ΗΠΑ και Νότια Αφρική

Δύο Βρετανοί με επιβεβαιωμένα κρούσματα νοσηλεύονται σήμερα στην Ολλανδία και στη Νότια Αφρική.

Η Γαλλίδα ασθενής βρίσκεται σε απομόνωση στο Παρίσι, με τη γαλλική κυβέρνηση να αναφέρει ότι η κατάστασή της επιδεινώνεται, ενώ έχουν ήδη εντοπιστεί 22 στενές επαφές της.

Στις ΗΠΑ, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι και δεύτερος Αμερικανός που επαναπατρίστηκε από την Τενερίφη εμφάνισε ήπια συμπτώματα. Οι δύο επιβάτες μεταφέρθηκαν με ειδικές μονάδες βιολογικής απομόνωσης «για προληπτικούς λόγους».

Μαζικοί επαναπατρισμοί και καραντίνες

Περισσότεροι από 90 επιβάτες έχουν ήδη επαναπατριστεί από τις Καναρίους Νήσους προς διάφορες χώρες.

Στις ΗΠΑ, 17 πολίτες μεταφέρθηκαν σε ιατρική εγκατάσταση στη Νεμπράσκα για αξιολόγηση και παρακολούθηση, ενώ άλλοι επτά είχαν ήδη επιστρέψει στις πολιτείες τους και παρακολουθούνται κατ’ οίκον.

Στη Βρετανία, 20 επιβάτες που έφτασαν στο Μάντσεστερ μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο στο Μέρσεϊσαϊντ για 72ωρη απομόνωση, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν εμφανίσει συμπτώματα.

Στην Ισπανία, 14 πολίτες βρίσκονται σε υποχρεωτική καραντίνα σε στρατιωτικό νοσοκομείο στη Μαδρίτη.

Το χρονικό του θρίλερ στη θάλασσα

Το MV Hondius είχε αποπλεύσει από την Ουσουάια της Αργεντινής την 1η Απριλίου, μεταφέροντας 147 επιβάτες και μέλη πληρώματος από 23 χώρες.

Ο πρώτος θάνατος σημειώθηκε στις 11 Απριλίου, όταν ένας ηλικιωμένος Ολλανδός επιβάτης πέθανε εν πλω αφού είχε εμφανίσει συμπτώματα.

Η σύζυγός του αποβιβάστηκε αργότερα στο νησί της Αγίας Ελένης και μεταφέρθηκε στη Νότια Αφρική, όπου πέθανε λίγες ημέρες αργότερα. Και οι δύο θεωρούνται τα πρώτα επιβεβαιωμένα θύματα της επιδημίας.

Μία Γερμανίδα επιβάτιδα πέθανε επίσης πάνω στο πλοίο στις 2 Μαΐου.

«Ο κίνδυνος επιδημίας είναι χαμηλός»

Παρά την ανησυχία, οι υγειονομικές αρχές επιμένουν ότι ο κίνδυνος ευρείας εξάπλωσης παραμένει χαμηλός.

Ο ΠΟΥ έχει συστήσει απομόνωση 42 ημερών για όσους εγκατέλειψαν το πλοίο, ωστόσο οι αμερικανικές αρχές εμφανίζονται πιο επιφυλακτικές απέναντι σε τόσο αυστηρά μέτρα.

Ο επικεφαλής των CDC, Τζέι Μπατατσάρια, δήλωσε ότι δεν πρέπει να προκληθεί πανικός, υπογραμμίζοντας ότι η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι εξαιρετικά σπάνια και ότι «η κατάσταση δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί όπως η Covid».

Ωστόσο, οι εικόνες επιβατών να αποβιβάζονται από το πλοίο με προστατευτικές στολές, μάσκες και σκουφάκια βιοασφάλειας δείχνουν πόσο σοβαρά αντιμετωπίζουν οι αρχές το περιστατικό.

Στο πλοίο παραμένουν ακόμη 27 άτομα, ανάμεσά τους 25 μέλη πληρώματος και δύο γιατροί, καθώς το MV Hondius κατευθύνεται πλέον προς την Ολλανδία υπό αυστηρή υγειονομική επιτήρηση.

