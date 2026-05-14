Ένα «υπέροχο μέλλον» ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα, υποσχέθηκε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στον ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, κατά την έναρξη της σημερινής συνόδου κορυφής, κάνοντας «επίθεση» με συμφιλιωτικές δηλώσεις παρά τις πολλαπλές εντάσεις ανάμεσα στις δύο χώρες.

Παρά την πομπώδη υποδοχή που επιφύλαξε στον Τραμπ γι’ αυτή την επίσημη επίσκεψη, ο οικοδεσπότης του παρέμεινε ωστόσο από την πλευρά του σ’ ένα πιο συνηθισμένο και αυστηρό ύφος, επικαλούμενος τον Θουκυδίδη για να επαναλάβει πως η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έπρεπε να είναι «εταίροι, όχι αντίπαλοι».

Τα θέματα που προκαλούν εντάσεις μεταξύ των δύο πλευρών αφθονούν: εμπορικές σχέσεις, πόλεμος με το Ιράν, Ταϊβάν, πρόσβαση στις σπάνιες γαίες και τους ημιαγωγούς, τεχνητή νοημοσύνη… όλα ζητήματα τα οποία προκαλούν διενέξεις με διεθνείς προεκτάσεις.

«Κόκκινη γραμμή» για την Ταϊβάν

Ο πρόεδρος Σι προειδοποίησε τον Αμερικανό ομόλογό του ότι η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να έρθουν σε «σύγκρουση», αν η Ουάσινγκτον διαχειριστεί με κακό τρόπο το ζήτημα της Ταϊβάν.

«Το ζήτημα της Ταϊβάν είναι το πιο σημαντικό στις σινοαμερικανικές σχέσεις. Αν αντιμετωπισθεί σωστά, οι σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες (Κίνα και ΗΠΑ) θα μπορέσουν να παραμείνουν συνολικά σταθερές. Αν αντιμετωπισθεί κακά, οι δύο χώρες θα έρθουν αντιμέτωπες, ακόμα και θα συγκρουσθούν», δήλωσε ο Σι, χρησιμοποιώντας μια λέξη στη μανδαρινική που δεν σημαίνει απαραιτήτως στρατιωτική σύγκρουση.

Η Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν μία από τις επαρχίες της, την οποία δεν κατάφερε να ενοποιήσει με το υπόλοιπο έδαφός της μετά το τέλος του κινεζικού εμφυλίου πολέμου το 1949. Ζητάει μια ειρηνική λύση, όμως επιφυλάσσεται αυτού που θεωρεί δικαίωμά της να προσφύγει στη στρατιωτική ισχύ.

Μια ολοένα και πιο ανοιχτή Κίνα

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ υποσχέθηκε σήμερα από το Πεκίνο σε μια ομάδα επικεφαλής αμερικανικών επιχειρήσεων που συνοδεύουν τον Ντόναλντ Τραμπ ότι η πόρτα της χώρας του προς τον κόσμο «θα συνεχίσει να ανοίγει όλο και περισσότερο», μετέδωσε το κρατικό κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα (Xinhua).

«Οι αμερικανικές επιχειρήσεις είναι βαθιά αναμιγμένες στη μεταρρύθμιση και το άνοιγμα της Κίνας και τα δύο μέρη έχουν οφέλη απ’ αυτό. Η πόρτα της Κίνας θα συνεχίσει να ανοίγει όλο και περισσότερο. Η Κίνα χαίρεται που οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν την αμοιβαία επωφελή συνεργασία τους μαζί της και είναι πεπεισμένη ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις θα έχουν ακόμα καλύτερες προοπτικές στην Κίνα», δήλωσε ο Σι, σύμφωνα με το Νέα Κίνα.

Ο πρόεδρος Σι χαιρέτισε επίσης μια «νέα τοποθέτηση» των διμερών σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τη σύνοδο κορυφής με τον Τραμπ, μετέδωσε το κινεζικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Τι συζήτησαν στη συνάντηση

Σύμφωνα με το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Σι Τζινπίνγκ συζήτησαν κατά τη διάρκεια των συνομιλιών τους στο Πεκίνο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά και την κατάσταση στην κορεατική χερσόνησο. Όπως ανέφερε το Πεκίνο σε επίσημη ανακοίνωση, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για «σημαντικά διεθνή και περιφερειακά ζητήματα», σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας.

Παραμένει ωστόσο ασαφές εάν ο Αμερικανός πρόεδρος κατάφερε να πείσει τον Κινέζο ομόλογό του να ασκήσει πίεση προς το Ιράν για αποκλιμάκωση της κρίσης, καθώς η Κίνα αποτελεί στενό σύμμαχο της Τεχεράνης και τον μεγαλύτερο αγοραστή ιρανικού πετρελαίου παγκοσμίως.

Κόκκινο χαλί

Η Κίνα είναι αντίθετη σε κάθε δράση που θα έβλαπτε την επανένωση, η οποία είναι κατ’ αυτή μη διαπραγματεύσιμη και αναπόφευκτη, και αντιτίθεται στις παραδόσεις αμερικανικών όπλων στο νησί.

Η αμερικανική πολιτική για την Ταϊβάν βασίζεται σε μια σθεναρή στρατιωτική υποστήριξη προς το νησί, χωρίς να το αναγνωρίζει πλήρως ούτε να υποστηρίζει ανοικτά την ανεξαρτησία του.

«Η αμερικανική πλευρά επανέλαβε πολλές φορές τη σαφή και σταθερή υποστήριξή της προς την Ταϊβάν», αντέδρασε μετά τη συνάντηση η εκπρόσωπος της ταϊβανικής κυβέρνησης Μισέλ Λι.

Πέρα από τον εξαιρετικό χαρακτήρα της επίσκεψης, της πρώτης Αμερικανού προέδρου έπειτα από εκείνη που είχε πραγματοποιήσει ο Τραμπ το 2017, η σύνοδος κορυφής παρουσιάζεται ευρέως ως η ευκαιρία για τα δύο μέρη για να διατηρηθεί μια κάποια σταθερότητα ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες παγκόσμιες οικονομικές δυνάμεις και να μην επιδεινωθούν οι υφιστάμενες κρίσεις.

Ο Σι ξεδίπλωσε το κόκκινο χαλί για τον Ντόναλντ Τραμπ κατά την άφιξή του στο μνημειώδες Μέγαρο του Λαού, κέντρο της εξουσίας στην καρδιά της πρωτεύουσας δίπλα στην απέραντη πλατεία Τιενανμέν που είχε στρωθεί με τα χρώματα της Κίνας και των ΗΠΑ.

Αφού επιθεώρησαν ένα στρατιωτικό άγημα υπό τον ήχο κανονιοβολισμών και μετά χαιρέτισαν ένα πλήθος από παιδιά που κρατούσαν λουλούδια και σημαίες των δύο χωρών φωνάζοντας «καλωσόρισες, καλωσόρισες, θερμό καλωσόρισες!», οι Σι και Τραμπ άρχισαν γρήγορα να εξετάζουν τα θέματα που προκαλούν εντάσεις.

«Σταθερότητα»

Πριν κλείσουν οι πόρτες για τους δημοσιογράφους, ο Τραμπ, ο οποίος πιστεύει πως τα καταφέρνει καλά στις προσωπικές σχέσεις μεταξύ ισχυρών και υπογραμμίζει την εγγύτητά του με τον Σι, δήλωσε πως είναι «τιμή (του) που βρίσκεται δίπλα» στο κινέζο ηγέτη και «τιμή (του) να είναι φίλος» του.

«Οι σχέσεις ανάμεσα στην Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι καλύτερες παρά ποτέ», δήλωσε. «Θα έχουμε μαζί ένα υπέροχο μέλλον», πρόσθεσε.

«Έχω τόσο σεβασμό για την Κίνα, για τη δουλειά που έχετε κάνει. Είστε ένας μεγάλος ηγέτης, το λέω σε όλους», είπε ακόμα.

Ο Τραμπ δεν αναφέρθηκε ειδικά σε κανέναν από τους καβγάδες της στιγμής, επικεντρώνοντας στις δουλειές που ελπίζει να κάνουν οι πολλοί επικεφαλής επιχειρήσεων που τον συνοδεύουν.

Ψηλά στον κατάλογο των επιδιώξεων της Ουάσινγκτον είναι, για παράδειγμα, συμφωνίες στον τομέα της γεωργίας και ίσως η επικύρωση μιας μαζικής παραγγελίας αεροπλάνων στην Boeing.

Ο Τραμπ ελπίζει επίσης σε μια υπόσχεση για κινεζικές επενδύσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το Πεκίνο επέμενε, ενόψει της συνόδου κορυφής, στην αναζήτηση «σταθερότητας».

Οι δύο υπερδυνάμεις επιδόθηκαν το 2025 σε έναν άγριο εμπορικό πόλεμο με πλανητικό αντίκτυπο, επιβάλλοντας εξωφρενικούς τελωνειακούς δασμούς και πολλαπλούς περιορισμούς, αμέσως μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

«Όχι αντίπαλοι»

Οι Σι και Τραμπ συνήψαν τον Οκτώβριο μια εκεχειρία, η συνέχεια της οποίας αναμένεται ότι θα είναι μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν στη διάσκεψη κορυφής.

Από τον Οκτώβριο, η Κίνα αισθάνεται άμεσα τον αντίκτυπο από άλλες πολιτικές του Τραμπ, στη Βενεζουέλα και ακόμα περισσότερο στο Ιράν.

«Οφείλουμε να είμαστε εταίροι, όχι αντίπαλοι», είπε ο Σι στον Τραμπ.

«Μπορούμε άραγε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να αντιμετωπίσουμε τις παγκόσμιες προκλήσεις και να φέρουμε μια μεγαλύτερη σταθερότητα στον κόσμο;», ρώτησε επικαλούμενος τα διδάγματα του Θουκυδίδη, ο οποίος έγραψε για τον κίνδυνο πολέμου όταν μια αναδυόμενη δύναμη έρχεται σε αντιπαλότητα με μια κυρίαρχη δύναμη.

Ο Σι Τζινπίνγκ δεν προχώρησε σε διαχύσεις, στις οποίες δεν είναι συνηθισμένος δημόσια, αν και ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πει στα μέσα Απριλίου πως ο κινέζος πρόεδρος θα του έκανε μια «μεγάλη αγκαλιά» στο Πεκίνο.

Ο Σι παρέθεσε χθες, Πέμπτη, το βράδυ δείπνο προς τιμήν του Τραμπ. Σήμερα θα πάρουν μαζί το τσάι τους και στη συνέχεια θα γευματίσουν μαζί.

Σύμφωνα με την αμερικανική κυβέρνηση, ο Τραμπ θέλει να ασκήσει πίεση ώστε η Κίνα, πρωταρχικός στρατηγικός και οικονομικός εταίρος του Ιράν -είναι η κύρια χώρα που εισάγει το πετρέλαιό του- να χρησιμοποιήσει την επιρροή της για να υπάρξει μια διέξοδος στην κρίση στον Κόλπο.

