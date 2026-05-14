Η Κούβα βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρή έλλειψη πετρελαίου και ντίζελ, σύμφωνα με προειδοποίηση του υπουργού Ενέργειας της χώρας, την ώρα που ο συνεχιζόμενος αποκλεισμός των ΗΠΑ περιορίζει την πρόσβαση της νησιωτικής χώρας σε καύσιμα.

«Το σύνολο των διαφόρων τύπων καυσίμων: Αργό πετρέλαιο, μαζούτ, από το οποίο δεν έχουμε απολύτως κανένα, ντίζελ, από το οποίο δεν έχουμε απολύτως κανένα… Το μόνο που έχουμε είναι φυσικό αέριο από τα πηγάδιά μας, όπου η παραγωγή έχει αυξηθεί», δήλωσε ο Κουβανός υπουργός Ενέργειας Βισέντε ντε λα Ο Λέβι σε κρατικά μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με το BBC.

Ο αποκλεισμός των ΗΠΑ έχει, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, εμποδίσει τις αποστολές πετρελαίου προς την Κούβα από τον Ιανουάριο, προκαλώντας εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης, οι οποίες σε περιοχές της Αβάνας μπορεί να φθάνουν έως και τις 22 ώρες την ημέρα.

Ο Ντε λα Ο Λέβι χαρακτήρισε την κατάσταση στη χώρα «εξαιρετικά τεταμένη», προειδοποιώντας ότι η Κούβα «δεν έχει αποθέματα» και ότι το εθνικό δίκτυο ηλεκτροδότησης βρίσκεται σε «κρίσιμη κατάσταση».

Σύμφωνα με το Reuters, διαμαρτυρίες ξέσπασαν στην Αβάνα το βράδυ της Τετάρτης, με εκατοντάδες πολίτες να βγαίνουν στους δρόμους, να μπλοκάρουν οδικές αρτηρίες με σκουπίδια και να φωνάζουν συνθήματα.

Η Κούβα εξαρτιόταν σε μεγάλο βαθμό από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, ωστόσο το νησί της Καραϊβικής έχει, ουσιαστικά, αποκοπεί από τις αρχές Ιανουαρίου, όταν οι ΗΠΑ άρχισαν στρατιωτική επιχείρηση με στόχο την απομάκρυνση του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο.

Η κυβέρνηση Τραμπ χαρακτήρισε την κυβέρνηση της Κούβας «ασυνήθιστη και εξαιρετική απειλή», αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο Λευκός Οίκος θα μπορούσε να στρέψει την προσοχή του στην Κούβα μετά την ολοκλήρωση του πολέμου με το Ιράν.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social την Τρίτη, ο Τραμπ ανέφερε ότι θα πραγματοποιηθούν συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και της Κούβας, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το πότε θα μπορούσαν να γίνουν.

«Η Κούβα ζητά βοήθεια και θα μιλήσουμε», είπε πριν από την επίσκεψή του στην Κίνα.

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε την Τετάρτη ότι είναι πρόθυμο να προσφέρει βοήθεια ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων στην Κούβα, προσθέτοντας ότι η Ουάσινγκτον «συνεχίζει να επιδιώκει ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις στο κομμουνιστικό σύστημα της Κούβας».

«Η απόφαση εναπόκειται στο κουβανικό καθεστώς να αποδεχτεί την προσφορά μας για βοήθεια ή να αρνηθεί την κρίσιμη βοήθεια που σώζει ζωές και τελικά να είναι υπόλογο ενώπιον του κουβανικού λαού που εμποδίζει την κρίσιμη βοήθεια», ανέφερε το υπουργείο.