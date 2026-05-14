Ο πιο ωραίος είναι αυτός που σχολίασε στο χτεσινό μου κείμενο για την Τρόζενα ότι είμαι εκτός θέματος, διότι η πραγματικότητα είναι ότι το Ισραήλ κτίζει γκέτο για τους Εβραίους. Δεν κατάλαβα αν εννοεί ότι το κτίζει στην Τρόζενα το γκέτο, αλλά είναι πολλοί που το πιστεύουν αυτό.

Ένας άλλος έγραψε ότι θα πάθουμε όπως τους Παλαιστίνιους. Οι Ισραηλίτες, λέει, όταν άρχισαν να ιδρύουν το κράτος τους αγόραζαν μεγάλες εκτάσεις γης από τους Παλαιστίνιους και μετά οι Παλαιστίνιοι γύρευαν πατρίδα. Έτσι είναι αλλά αυτό τον καιρό του κουκουβκιάου, όχι σήμερα.

Μπορεί να έχουν και δίκαιο, τι να πούμε κι εμείς. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι Ισραηλινοί, που γεμίζουν τα εστιατόρια και τα ξενοδοχεία της Λεμεσού, δεν ήρθαν λόγω συγκυριών, επειδή τους βολεύει η απόσταση, το ευρωπαϊκό μας καθεστώς και το φιλικό περιβάλλον. Ήρθαν σταλμένοι από το βαθύ κράτος του Ισραήλ να αγοράσουν την Κύπρο και να εξοντώσουν τους Κυπραίους για να στήσουν εδώ το κράτος τους. Ή ένα παράρτημα του Ισραήλ.

Μάλλον έτσι θα είναι. Λιγουρεύτηκαν το ευρωπαϊκό έδαφος της Κύπρου και θα το αρπάξουν για να γίνουν και Ευρωπαίοι πολίτες. Άσε που μπορεί να έχουν και σχέδιο να αρπάξουν και τα κατεχόμενα -κάνουν και εκεί επενδύσεις- και να συγκρουστούν εδώ με την Τουρκία να καεί όλη η Κύπρος και να μείνει το Ισραήλ άθικτο για να μπορεί να μάχεται εκεί αιωνίως με τους Άραβες.

Έχω απορία, όμως, ποιος θα προλάβει να μας αγοράσει και να στήσει γκέτο. Οι Ρώσοι μήπως; Είναι πιο προχωρημένες οι αγορές τους από αυτές των Ισραηλινών. Ακούω, έχουν και εφημερίδα δική τους στη Λεμεσό και ραδιοσταθμό και λεφτά με τη σέσουλα. Έχουμε ήδη και δράση από την πανίσχυρη ρωσική μαφία μα ολοκληρωθεί το γκέτο. Δεν μας πειράζουν οι Ρώσοι; Μήπως οι μετανάστες αραβικής καταγωγής, που είναι όλοι τρομοκράτες του ISIS και ήρθαν εδώ σταλμένοι να μας κατασπαράξουν; Κι αυτοί γκέτο στήνουν και μάλιστα σε όλη την Κύπρο. Και στα χωριά μας ακόμα.

Τέλος πάντων, θα δείξει. Αλλά για να μιλούν τόσοι πολλοί για τα σχέδια του Ισραήλ κάτι θα ξέρουν. Δεν γίνεται να ανοίγουν το στόμα τους και να πετάσσουν βαρέλλες. Έχω κι έναν καλό φίλο που μας παραπέμπει στο παγκόσμιο κίνημα της Χαμπάντ – Λουμπάβιτς το οποίο υποστηρίζει, ότι: Η Κύπρος είναι μέρος της Γης της Επαγγελίας του Ισραήλ. Μόνο που αυτό το κίνημα αναπτύχθηκε πριν δυο – τρεις αιώνες, πριν αποφασίσουν ότι το κράτος τους είναι εκεί που είναι σήμερα. Και από ότι φαίνεται από τους πολέμους τους δεν είναι διατεθειμένοι να το αλλάξουν αυτό. Αλλά πάλι, ποιος μας εγγυάται; Καλού κακού, να τους δώσουμε ν΄ άψουν τους Ισραηλινούς να πάρουν τις επενδύσεις τους αλλού, να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Άλλωστε, προτιμούμε τους Ρώσους. Και οι Λιβανέζοι καλοί είναι. Και μερικοί πετρελαιάδες Άραβες…

Α, κι έναν τύπο, που συνήθως με βρίζει για τις απόψεις μου στο Κυπριακό τον ενόχλησε και το κείμενο μου για την Τρόζενα. Νόμιζε κι αυτός ότι υπερασπίζομαι τους Ισραηλινούς (κούνια που τους κούναγε) και τις επενδύσεις τους και μου έκανε μαθήματα να πάω να ερευνήσω εάν μπορεί κάποιος Κύπριος να επενδύσει στον Ισραήλ. Τι σχέση έχει αυτό δεν ξέρω. Αλλά επειδή αυτός είναι σημαδεμένος πολίτης του ναιναικιστάν, να σημειώσω και το εξής:

Αυτό που με ενοχλεί περισσότερο από όλα με τις διαμαρτυρίες για τους Ισραηλινούς που αποκτούν στην Κύπρο ακίνητα είναι το ότι οι ίδιοι άνθρωποι, οι περισσότεροι από αυτούς, δεν θα είχαν κανένα απολύτως πρόβλημα αν αντί Ισραηλινοί αγόραζαν ακίνητα και στις ελεύθερες περιοχές Τούρκοι. Ούτως ή άλλως δεν διαμαρτύρονται ποτέ για όσα κάνουν στην κατεχόμενη γη μας οι Τούρκοι, αλλά είναι σίγουρο ότι θα τους υποδέχονταν με ανοικτές αγκάλες και στις ελεύθερες περιοχές. Να αγοράσουν ό,τι θέλουν. Μπορεί να το θεωρούν και μια καλή προοπτική να λυθεί έτσι το Κυπριακό. Τόσους ψεκ (ούτως ειπείν) μαζεμένους δεν είχαμε ποτέ άλλοτε στην μακαρία νήσο.