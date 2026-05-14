Μετά την πρόκριση του Ακύλα με το «Ferto» στον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026, η σκυτάλη περνά στον Β’ Ημιτελικό, όπου 18 χώρες θα διεκδικήσουν θέση στον τελικό του Σαββάτου. Ανάμεσά τους και η Κύπρος με την Αντιγόνη και το «Jalla», που ανεβαίνει στη σκηνή του Wiener Stadthalle στη Βιέννη.

Στη σκηνή του Wiener Stadthalle στη Βιέννη, 18 χώρες θα διεκδικήσουν μία θέση για τον Μεγάλο Τελικό: Βουλγαρία, Αζερμπαϊτζάν, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Τσεχία, Γαλλία, Αρμενία, Ελβετία, Κύπρος, Αυστρία, Λετονία, Δανία, Αυστραλία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αλβανία, Μάλτα και Νορβηγία.

Η ώρα της Κύπρου με την Αντιγόνη

Την Κύπρο εκπροσωπεί η Αντιγόνη με το τραγούδι «Jalla», το οποίο θα παρουσιαστεί στον Β’ Ημιτελικό.

Τα στοιχήματα είναι θετικά, με τις εταιρείες να την τοποθετούν σταθερά στη 12η-13η θέση, ενώ οι προβλέψεις για τον ημιτελικό θεωρούν πιθανή την πρόκριση της Κύπρου στον τελικό του Σαββάτου.

Οι πρόβες της κυπριακής αποστολής στη Βιέννη έδειξαν ότι η σκηνική παρουσία του τραγουδιού είναι εντυπωσιακή και γεμάτη ενέργεια.

Η τελευταία πρόβα της Αντιγόνης Μπάξτον

Η Αντιγόνη Μπάξτον με το τραγούδι Jalla ολοκλήρωσε την πρόβα της για τον δεύτερο ημιτελικό της Eurovision παρουσία των επιτροπών, κερδίζοντας χειροκροτήματα, αν και υπήρξαν κάποιες φωνητικές αστοχίες κατά την εμφάνισή της.

Η σκηνική παρουσία ξεκινά με την Αντιγόνη ξαπλωμένη πάνω σε ένα μεγάλο τραπέζι.

Στο πρώτο κουπλέ, οι χορεύτριες βρίσκονται κάτω από το τραπέζι, ορατά μόνο τα χέρια τους. Στο πρώτο ρεφρέν, ανεβαίνουν πάνω στο τραπέζι κρατώντας άσπρα μαντήλια, με πλάνα από δεξιά και αριστερά της σκηνής.

Η χορογραφία παρουσιάζει αρκετές επιρροές από τη viral χορογραφία του Jalla, αποδοσμένες όμως με διαφορετικό τρόπο.

Στο δεύτερο ρεφρέν εμφανίζεται η καρέκλα από το απόσπασμα που είχε δοθεί στη δημοσιότητα λίγες μέρες νωρίτερα.

Κατά τη γέφυρα του τραγουδιού, η Αντιγόνη ξαπλώνει ξανά στο τραπέζι, με ένα εντυπωσιακό πλάνο από ψηλά.

Στη συνέχεια, διασχίζει μόνη το τραπέζι με έναν προβολέα πίσω της, ενώ στο τελευταίο ρεφρέν, μαζί με τις χορεύτριες, περνούν στην πασαρέλα, η οποία φωτίζεται από φωτιές.

Eurovision 2026: Οι χώρες του Β’ Ημιτελικού με σειρά εμφάνισης

Οι χώρες που θα εμφανιστούν στον Β’ Ημιτελικό με σειρά εμφάνισης είναι οι εξής:

Βουλγαρία

Αζερμπαϊτζάν

Ρουμανία

Λουξεμβούργο

Τσεχία

Γαλλία

Αρμενία

Ελβετία

Κύπρος

Αυστρία

Λετονία

Δανία

Αυστραλία

Ουκρανία

Ηνωμένο Βασίλειο

Αλβανία

Μάλτα

Νορβηγία

Οι χώρες που προκρίθηκαν από τον Α’ Ημιτελικό είναι:

Ελλάδα

Φινλανδία

Βέλγιο

Σουηδία

Μολδαβία

Ισραήλ

Σερβία

Κροατία

Λιθουανία

Πολωνία

Αντίθετα, στον Α’ Ημιτελικό δεν προκρίθηκαν οι εξής χώρες:

Πορτογαλία

Σαν Μαρίνο

Γεωργία

Εσθονία

Μαυροβούνιο

Το φαντασμαγορικό σόου στο ΡΙΚ – Αναλυτικά το πρόγραμμα

Η καρδιά του φετινού διαγωνισμού κτυπά και φέτος στο ΡΙΚ που θα προβάλλει σε απευθείας σύνδεση από το Wiener Stadthalle όλους τους σταθμούς του φετινού μουσικού ταξιδιού.

Ο δεύτερος Ημιτελικός θα μεταδοθεί απόψε, Πέμπτη 14 Μαΐου 2026, στις 22:00, ενώ ο Μεγάλος Τελικός θα μεταδοθεί το Σάββατο 16 Μαΐου 2026, επίσης στις 22:00.

Τον σχολιασμό και στις τρεις βραδιές έχει αναλάβει η Μελίνα Καραγεωργίου.

Αξίζει να σημειωθεί πως λίγο πριν από τον δεύτερο ημιτελικό του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, το ΡΙΚ θα προβάλει την ειδική εκπομπή «United by Music», με παρουσιαστή τον Ανδρέα Αναστασίου.

Η εκπομπή θα προβληθεί την Πέμπτη 14 Μαΐου 2026 στις 21:00, μια ώρα πριν την έναρξη, από το ΡΙΚ1 και το ΡΙΚ HD, καθώς και μέσω της ιστοσελίδας rik.cy.

Στον παλμό του διαγωνισμού και με επίκεντρο τη φετινή διοργάνωση, το «United by Music» θα προσφέρει στους τηλεθεατές μια ολοκληρωμένη εμπειρία Eurovision: παρασκήνιο, σχόλια, προβλέψεις και απολαυστικά trivia παιχνίδια και όλα όσα πρέπει να γνωρίζει το κοινό λίγο πριν ανάψουν τα φώτα της σκηνής.

Φιλοξενούνται εκλεκτοί καλεσμένοι που γνωρίζουν τον διαγωνισμό από μέσα και έξω: η Μελίνα Καραγεωργίου, η Δήμητρα Γεωργίου, η Pan Dragomir και ο Theos Blue, σε μια δυναμική παρέα που υπόσχεται συζητήσεις με άποψη, χιούμορ και ξεχωριστή ενέργεια.

Το ΡΙΚ δίνει το σύνθημα για το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της Ευρώπης, ενώνει το κοινό και προετοιμάζει το έδαφος για τις δύο μεγάλες τηλεοπτικές βραδιές.

Περαιτέρω, το Σάββατο 16 Μαΐου, αμέσως μετά το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων το ΡΙΚ1 και το ΡΙΚSAT παρουσιάζουν μια ειδική εκπομπή λίγο πριν από τον Μεγάλο Τελικό του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision 2026, με όλα τα τελευταία νέα από τη Βιέννη.

Οι τηλεθεατές θα παρακολουθήσουν τις συμμετοχές του Τελικού, τη σκηνική παρουσία, καθώς και τα παρασκήνια, τις εκπλήξεις και τις ανατροπές του διαγωνισμού. Την επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής έχει αναλάβει ο Λουκάς Χάματσος.

Παράλληλα, ο Λουκάς Χάματσος θα ανακοινώσει ζωντανά το 12άρι της Κυπριακής Κριτικής Επιτροπής κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Τελικού της Eurovision 2026.

