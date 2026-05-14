Μια ξεχωριστή στιγμή έζησε η Antigoni Buxton κατά τη διάρκεια εμφάνισης της Άννας Βίσση σε νυχτερινό κέντρο, όταν η διάσημη καλλιτέχνης την αντιλήφθηκε στο κοινό και της απηύθυνε δημόσια τις ευχές της για τη Eurovision.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος στο νυχτερινό μαγαζί στο οποίο εμφανίζεται, η Άννα Βίσση αντιλήφθηκε την παρουσία της Antigoni Buxton στο κοινό και της απηύθυνε τον λόγο. «Γεια σου Antigoni. Καλή επιτυχία στην Eurovision με το “Jalla”. Ωραίο τραγούδι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και το βίντεο μου άρεσε. Καλή επιτυχία», είπε χαρακτηριστικά.

Η Antigoni Buxton δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram ένα βίντεο με τη στιγμή, σχολιάζοντας στη συνοδευτική λεζάντα: «Η Βασίλισσα Άννα Βίσση μίλησε» .

