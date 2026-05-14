Αντιδράσεις προκαλεί η διαδικασία απομάκρυνσης νερού από την προστατευόμενη Λίμνη Παραλιμνίου, αφού περιβαλλοντικές οργανώσεις προειδοποιούν πως ενδεχομένως να καταγραφεί εγκατάλειψη και απώλεια φωλιών μοναδικών πουλιών. Η διαδικασία, σύμφωνα με τον Δήμο Παραλιμνίου – Δερύνειας, γίνεται από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Θήρας, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, μετά από απαίτησή του, λόγω και της εκκόλαψης κουνουπιών.

Το θέμα ανέδειξε το BirdLife Cyprus που κατήγγειλε ενέργειες αποστράγγισης της λίμνης, με τη σύμφωνο γνώμη αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών και έπειτα από πιέσεις, όπως υποστηρίζει, του Δήμου Παραλιμνίου, «με πρόσχημα το πρόβλημα των κουνουπιών και την υψηλή αλατότητα του υδροφορέα». Στην καταγγελία το BirdLife Cyprus υποστηρίζει πως οι ενέργειες γίνονται χωρίς να εφαρμόζεται επιστημονικά τεκμηριωμένη διαχείριση του υδατικού ισοζυγίου της λίμνης, αποδίδοντας την ψηλή αλατότητα στην υπερβολική υπεράντληση του υπογείου υδροφορέα από νόμιμες και παράνομες γεωτρήσεις.

Η οργάνωση έχει αποστείλει επιστολές στα αρμόδια κρατικά τμήματα ζητώντας την άμεση επαναφορά αναχώματος που αφαιρέθηκε και το κλείσιμο του καναλιού, καθώς και τη σύσταση Διαχειριστικής Επιτροπής για τη Λίμνη Παραλιμνίου, η οποία θα λαμβάνει αποφάσεις στη βάση επιστημονικών δεδομένων. «Η Λίμνη Παραλιμνίου είναι ένας από τους ελάχιστους εναπομείναντες φυσικούς υγροτόπους της Κύπρου και προστατεύεται μέσω του δικτύου Natura 2000», σημειώνει η οργάνωση υπενθυμίζοντας πως το 2012 η χώρα μας καταδικάστηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, λόγω μη προστασίας της λίμνης.

Εξάλλου, το Terra Cypria προειδοποιεί ότι η Κυπριακή Δημοκρατία ενδέχεται να βρεθεί και πάλι αντιμέτωπη με τον κίνδυνο νέας παραπομπής στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνέχεια προηγούμενης καταδικαστικής απόφασης, ημερομηνίας 15/03/2012, στην υπόθεση C-340/10, λόγω της ανεπαρκούς προστασίας της Λίμνης Παραλιμνίου, της ανοχής δραστηριοτήτων που θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο τα οικολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής, της μη λήψης των αναγκαίων μέτρων προστασίας του ενδημικού είδους του κυπριακού Νερόφιδου, καθώς και της μη θέσπισης και μη εφαρμογής ενός καθεστώτος αυστηρής προστασίας του είδους.

Οι καταγγελίες προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του Δήμου Παραλιμνίου – Δερύνειας που κάνει λόγο για παραπληροφόρηση. «Το νερό δεν απομακρύνεται ανεξέλεγκτα. Οι εκροές γίνονται με καθημερινές μετρήσεις και επιτόπιους ελέγχους από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, ώστε να διατηρηθεί η απαιτούμενη στάθμη και να προστατευθεί η αναπαραγωγή των πουλιών που παραμένουν στην περιοχή. Η λίμνη είναι Ζώνη Ειδικής Προστασίας, όμως βρίσκεται σε ιδιωτικά τεμάχια. Για αυτό ζητούμε εδώ και χρόνια από το κράτος να προχωρήσει σε απαλλοτριώσεις», αναφέρει, σημειώνοντας πως το ανάχωμα δημιουργήθηκε από τις κρατικές υπηρεσίες σε ιδιωτική γη για σκοπούς προστασίας των πουλιών.

Προσθέτει, ακόμη, πως δημιουργήθηκε έργο υποδομής εμπλουτισμού του υδροφόρου ορίζοντα ολόκληρης της περιοχής και πως από το 1966 δημιουργήθηκε ανοικτό κανάλι μήκους 11 χιλιομέτρων, που λειτουργούσε μέσω εμπλουτισμού του υδροφορέα και άντλησης νερού. «Σήμερα, λόγω της παραμονής του νερού στη λίμνη για μεγάλα χρονικά διαστήματα αυξάνεται σημαντικά η αλατότητα, υποβαθμίζεται ο υδροφορέας, το νερό καθίσταται ακατάλληλο για χρήση και δημιουργούνται σοβαροί κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία λόγω στάσιμων νερών και αυξημένων κουνουπιών στις περιοχές Παραλιμνίου, Δερύνειας και Σωτήρας», υποστηρίζει ο δήμος, σημειώνοντας πως σε αντίθεση με όσα ακούγονται στηρίζει και αναδεικνύει τον υγροβιότοπο. Υποδεικνύει, εξάλλου, πως το τελευταίο διάστημα υπάρχουν συνεχείς συσκέψεις με το Τμήμα Περιβάλλοντος για να δρομολογηθεί η ολιστική ανάπλαση της λίμνης. «Η περιοχή χρειάζεται ισορροπία ανάμεσα στην προστασία του περιβάλλοντος και του οικοσυστήματος τη δημόσια υγεία, την ορθολογική διαχείριση του νερού και τον σεβασμό της ιδιωτικής περιουσίας», υποδεικνύει ο δήμος.