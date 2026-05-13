Το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρία του στις 21 Απριλίου 2026, ενέκρινε την πρόταση του Υπουργείου Εσωτερικών για την υιοθέτηση του «Εθνικού Οδικού Χάρτη Ενάντια στα Δηλητήρια».

Η απόφαση αυτή αποτελεί ένα καθοριστικό βήμα για την αντιμετώπιση της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ύπαιθρο, η οποία συνιστά σήμερα την κύρια απειλή για τον αυστηρά προστατευόμενο γύπα (gyps fulvus), ενώ επηρεάζει και άλλα είδη της άγριας πανίδας στην Κύπρο.

H υλοποίηση των δράσεων που προνοεί ο Οδικός Χάρτης διασφαλίζει την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας όχι μόνο μέσω της πρόληψης, αλλά και μέσω της πάταξης και αποτελεσματικής δίωξης αυτού του εγκλήματος κατά της άγριας ζωής.

Ο εν λόγω Οδικός Χάρτης βασίζεται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες:

Βελτίωση της γνώσης: Εμβάθυνση στα δεδομένα για την παράνομη χρήση δηλητηρίων και τις επιπτώσεις τους. Πρόληψη και αποτροπή: Ενίσχυση των μηχανισμών παρακολούθησης και των αποτρεπτικών μέτρων χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ύπαιθρο. Καταστολή και διερεύνηση: Αναβάθμιση των διαδικασιών διερεύνησης περιστατικών και λήψη διοικητικών μέτρων. Ευαισθητοποίηση: Στοχευμένη ενημέρωση και διαφώτιση του κοινού για τη σημασία της προστασίας της πανίδας.

Πρόκειται για ένα συγκροτημένο και στοχευμένο σχέδιο δράσης που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE «LIFE with Vultures» και συντάχθηκε με τη συνεργασία της Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, του Τμήματος Περιβάλλοντος, του Τμήματος Δασών, του Τμήματος Γεωργίας, της Αστυνομίας Κύπρου, του Γενικού Χημείου του Κράτους, των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, του Τμήματος Περιβάλλοντος των Βρετανικών Βάσεων και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Terra Cypria και BirdLife Cyprus.

Η υιοθέτηση του Οδικού Χάρτη διασφαλίζει τη συνέχεια των προσπαθειών και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος LIFE (after-LIFE stage), ευθυγραμμίζοντας την Κύπρο με τις αυστηρές ευρωπαϊκές απαιτήσεις για την προστασία της βιοποικιλότητας.

Με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου επιβεβαιώνεται η βούληση της Κυβέρνησης για διαφύλαξη του περιβάλλοντος και της φυσικής κληρονομιάς της Κύπρου, αναγνωρίζοντας ότι η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι μόνο νομική υποχρέωση, αλλά ηθικό χρέος απέναντι στις επόμενες γενιές. Με την εφαρμογή του Εθνικού Οδικού Χάρτη Ενάντια στα Δηλητήρια, η Κυπριακή Δημοκρατία ενισχύει τη θωράκιση του οικοσυστήματος και στέλνει ένα σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής σε πρακτικές που απειλούν την άγρια ζωή του τόπου μας.