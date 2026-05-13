Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο έγινε viral στα social media μετά την εμφάνισή του μέσα στο Air Force One φορώντας τη χαρακτηριστική φόρμα που είχε συνδεθεί με τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

Τη φωτογραφία με τον Ρούμπιο να ποζάρει με τη γκρι φόρμα της Nike δημοσίευσε στο X ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Steven Cheung, γράφοντας:

«Ο υπουργός Ρούμπιο φοράει το Nike Tech “Venezuela” μέσα στο Air Force One!»

Secretary Rubio rocking the Nike Tech ‘Venezuela’ on Air Force One! 😂 pic.twitter.com/yi1b1mR8M0 — Steven Cheung (@StevenCheung47) May 12, 2026

Ο Ρούμπιο ταξίδευε μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ προς την Κίνα, όταν αποφάσισε να αλλάξει το επίσημο κοστούμι του με τη φόρμα, που έγινε γνωστή μετά τη σύλληψη του Μαδούρο από αμερικανικές δυνάμεις τον Ιανουάριο, στιγμιότυπο της οποίας είχε αναρτήσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το βίντεο του Λευκού Οίκου

Ο επίσημος λογαριασμός του Λευκού Οίκου συνέχισε το τρολάρισμα δημοσιεύοντας βίντεο με μουσική υπόκρουση το τραγούδι Hypnotize του The Notorious B.I.G., στο οποίο εμφανίζονταν πλάνα του Ρούμπιο και του Μαδούρο με παρόμοια εμφάνιση.

Το βίντεο ξεκινά με τον Ρούμπιο να λέει: «Αν δεν ξέρετε, τώρα ξέρετε» σε μια ατάκα που παραπέμπει στον γνωστό στίχο του Juicy.

«Δεν γίνεται να είναι αληθινό»: Η εμφάνιση του Ρούμπιο που προκάλεσε καταιγισμό σχολίων

Η εμφάνιση του Ρούμπιο προκάλεσε χιλιάδες αντιδράσεις στα social media, με αρκετούς χρήστες να πιστεύουν αρχικά ότι η εικόνα ήταν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.

Ο podcaster Benny Johnson έγραψε: «Πείτε μου ότι αυτό ΔΕΝ είναι AI».

Ενώ η παρουσιάστρια Katie Pavlich σχολίασε: «Παρακαλώ, ας είναι αληθινό».

Δεν έλειψαν και τα σατιρικά memes, με χρήστες να επεξεργάζονται φωτογραφίες του Ρούμπιο μέσα στο Οβάλ Γραφείο φορώντας τη φόρμα.

Παράλληλα, αρκετοί παρατήρησαν ότι ο Ρούμπιο συνδύασε τη φόρμα της Nike με αθλητικά παπούτσια της Adidas, με έναν χρήστη να σχολιάζει ειρωνικά: «Ο πρόεδρος Μαδούρο φορούσε Nike παπούτσια, δεν ανακάτευε Adidas και Nike. Πόντος υπέρ του Μαδούρο».

