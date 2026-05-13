Το πρώτο μοντέλο με τεχνολογία Super Hybrid στην κατηγορία των compact Β-SUV

Η δημοσιογραφική παρουσίαση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 12 Μαΐου παρουσία εκπροσώπων του Ειδικού Τύπου που είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά και να δοκιμάσουν τις επιδόσεις του νέου Super Hybrid DM-i μοντέλου της BYD ζώντας μια μοναδική οδηγική εμπειρία.

Η BYD (Build Your Dreams), κορυφαίος κατασκευαστής οχημάτων νέας ενέργειας παγκοσμίως, ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της στην Κύπρο με την έναρξη διάθεσης του νέου ATTO 2 DM-i. Το νέο μοντέλο αποτελεί ένα ορόσημο για την κατηγορία των B-SUV καθώς είναι το μοναδικό Plug-In Hybrid στην κατηγορία του, συνδυάζοντας την εμπειρία ηλεκτρικής οδήγησης με μεγάλη συνολική αυτονομία και εξαιρετικά χαμηλό κόστος χρήσης.

Τεχνολογία Super Hybrid DM -i που προσφέρει συνολική αυτονομία έως 1.000 km

Κατανάλωση μόλις 1,8 L /100 km και ηλεκτρική αυτονομία έως 90 km για καθημερινές μετακινήσεις χωρίς χρήση βενζίνης

Πρακτική και ευρύχωρη καμπίνα με premium φινίρισμα και προηγμένες λειτουργίες συνδεσιμότητας Google

Διαθέσιμο σε εκδόσεις Active και Boost από 26.500 € και 28.900 € αντίστοιχα

Το νέο ATTO 2 DM-i αξιοποιεί την τεχνολογία Super Hybrid DM-i της BYD, η οποία επιτρέπει στο αυτοκίνητο να λειτουργεί κυρίως ως ηλεκτρικό όχημα, ενώ ο αποδοτικός βενζινοκινητήρας λειτουργεί υποστηρικτικά για την παραγωγή ενέργειας και παροχή κίνησης στους τροχούς όταν απαιτείται. Το ολοκαίνουριο Super Hybrid Β-SUV συνδυάζει την οικονομία ενός ηλεκτρικού με την αυτονομία ενός συμβατικού μοντέλου, προσφέροντας τα πλεονεκτήματα από δυο διαφορετικούς κόσμους. Το αποτέλεσμα είναι μια εντυπωσιακά χαμηλή κατανάλωση που μπορεί να διαμορφωθεί στα 1,8 L/100 km, καθιστώντας το ATTO 2 DM-i ένα από τα πιο οικονομικά στη χρήση compact SUV της αγοράς.

Η τεχνολογία Super Hybrid DM-i βασίζεται σε καινοτόμες λύσεις της BYD, όπως η Blade Battery, ο ειδικά εξελιγμένος ατμοσφαιρικός κινητήρας βενζίνης Xiaoyun 1,5 λίτρων και ένα προηγμένο σύστημα διαχείρισης ενέργειας που βελτιστοποιεί τη συνεργασία κινητήρα και ηλεκτροκινητήρα. Με αυτά τα χαρακτηριστικά το ATTO 2 DM-i προσφέρει αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία έως 90 km, σταθμισμένη κατανάλωση μόλις 1,8 L/100 km, εκπομπές ρύπων CO2 κάτω από τα 50 gr/km και συνολική αυτονομία που φτάνει τα 1.000 km.

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το εσωτερικό του ATTO 2 DM-i συνδυάζει πρακτικότητα, ευρυχωρία και σύγχρονη ψηφιακή εμπειρία. Μπροστά από τον οδηγό βρίσκεται ψηφιακός πίνακας οργάνων 8,8 ιντσών, ενώ στο κέντρο του ταμπλό δεσπόζει οθόνη αφής 12,8 ιντσών για το σύστημα infotainment με Google built-in λογισμικό. Το σύστημα πολυμέσων διαθέτει το πιο πρόσφατο λογισμικό της BYD και έναν εξελιγμένο φωνητικό βοηθό με τεχνολογία Generative AI που ενεργοποιείται με την εντολή «Hi BYD», επιτρέποντας φυσική αλληλεπίδραση με το όχημα.

Η πρακτικότητα αποτελεί βασικό στοιχείο του μοντέλου. Το επίπεδο δάπεδο εξασφαλίζει άνεση για τους επιβάτες του πίσω καθίσματος, ενώ ο χώρος αποσκευών έχει χωρητικότητα 425 λίτρα, που μπορούν να αυξηθούν έως τα 1.335 λίτρα καθιστώντας το ATTO 2 DM-i ιδανικό για οικογενειακή χρήση ή τις αποδράσεις μίας παρέας.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ ΔΥΟ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ 26.500 €

Το BYD ATTO 2 DM-i είναι διαθέσιμο στην κυπριακή αγορά στις εκδόσεις Active και Boost.

Η έκδοση Active έχει συνδυαστική ισχύ 166 ίππους, προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία έως 40 km και συνολική αυτονομία έως 930 km με τιμή 26.500 €. Η έκδοση Boost (συνδυαστική ισχύς: 212 ίππους) διαθέτει μεγαλύτερη μπαταρία 18,0 kWh, προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία έως 90 km και συνολική αυτονομία έως 1.000 km σύμφωνα με το πρότυπο WLTP με τιμή 28.990 €.

Έκδοση Χωρητικότητα κινητήρα Χωρητικότητα μπαταρίας Συνδυαστική ισχύς Λιανική Τιμή Electric Bonus Προτεινόμενη Λιανική Τιμή Active 1.498 κ.εκ. 7,8 kWh 166 PS 29.500 € 3.000 € 26.500 € Boost 1.498 κ.εκ. 18,0 kWh 212 PS 31.990 € 3.000 € 28.990 €

ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ο βασικός εξοπλισμός του ATTO 2 DM-i περιλαμβάνει μεταξύ άλλων LED φώτα εμπρός και πίσω, ζάντες αλουμινίου, ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,8 ιντσών, οθόνη αφής infotainment 12,8 ιντσών, Adaptive cruise control, κάμερα οπισθοπορείας και πλήρη σουίτα συστημάτων υποβοήθησης οδηγού.

LED φώτα εμπρός & πίσω με αυτόματη ενεργοποίηση

16” ζάντες αλουμινίου

6 αερόσακοι

Αυτόματος κλιματισμός

Αισθητήρας βροχής (αυτόματη λειτουργία υαλοκαθαριστήρων)

Πίνακας οργάνων 8,8″ & οθόνη αφής infotainment 12,8″ (περιλαμβάνει πλοήγηση μέσω Google Maps)

Google built-in λογισμικό

Ψηφιακός βοηθός AI & Cloud service – BYD APP & Συνδεσιμότητα 4G

Αισθητήρες στάθμευσης πίσω

Κάμερα οπισθοπορείας

Σύστημα εισόδου & εκκίνησης κινητήρα χωρίς κλειδί (Keyless entry & Start )

Προφίλ οδήγησης: Eco, Normal, Sport, Snow

Η έκδοση Boost προσθέτει επιπλέον ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών, κάμερα 360 μοιρών, θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα με ηλεκτρική ρύθμιση για τον οδηγό, θερμαινόμενο τιμόνι, πανοραμική γυάλινη οροφή με ηλεκτρικό σκιάδιο, ράγες οροφής, ασύρματη φόρτιση smartphone 50W και λειτουργία Vehicle to Load για τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών.

ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

Το νέο ATTO 2 DM-i συνοδεύεται από 6 χρόνια εγγύηση (ή 150.000 χλμ.), 8 χρόνια εγγύηση ηλεκτροκινητήρα (ή 150.000 χλμ.) και 8 χρόνια εγγύηση για τη μπαταρία (ή 250.000 χλμ.).

