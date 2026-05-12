Η Volvo Cars προχωρά σε αύξηση της παραγωγής του νέου αμιγώς ηλεκτρικού EX60, καθώς η ζήτηση για το μοντέλο ξεπέρασε κάθε αρχική πρόβλεψη. Το νέο SUV της σουηδικής εταιρείας φαίνεται πως εξελίσσεται σε ένα από τα σημαντικότερα ηλεκτρικά λανσαρίσματα της χρονιάς, με τις παραγγελίες στην Ευρώπη να κινούνται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα ήδη από τον πρώτο μήνα διάθεσης. Η Volvo ανακοίνωσε ότι σχεδόν όλες οι μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές καταγράφουν παραγγελίες σημαντικά υψηλότερες από τις εσωτερικές εκτιμήσεις της εταιρείας. Η επιτυχία του EX60 αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς ότι μέχρι στιγμής το βιβλίο παραγγελιών έχει ανοίξει αποκλειστικά για την Ευρώπη. Οι παραγγελίες για την αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών αναμένεται να ξεκινήσουν αργότερα μέσα στην άνοιξη, γεγονός που αφήνει περιθώρια για ακόμη μεγαλύτερη αύξηση της ζήτησης. Μάλιστα, η Volvo επισημαίνει πως ο ρυθμός εισροής παραγγελιών είναι σημαντικά υψηλότερος από εκείνον που είχε σημειώσει το EX30 το 2023, παρά το γεγονός ότι το μικρότερο SUV ανήκει σε κατηγορία με μεγαλύτερο όγκο πωλήσεων και χαμηλότερη τιμή αγοράς.

Για να μπορέσει να ανταποκριθεί στη ζήτηση, η Volvo εξετάζει την αύξηση της παραγωγής στο εργοστάσιο του Torslanda στη Σουηδία. Σύμφωνα με την εταιρεία, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη συζητήσεις με τα εργατικά συνδικάτα, ώστε το εργοστάσιο να παραμείνει ανοιχτό για μία επιπλέον εβδομάδα μέσα στο καλοκαίρι, κάτι που θα συμβεί για πρώτη φορά στην ιστορία της Volvo Cars. Ο Erik Severinson, Chief Commercial Officer της Volvo Cars, δήλωσε πως η ανταπόκριση του κοινού ξεπέρασε κάθε προσδοκία, χαρακτηρίζοντας τη μεγάλη ζήτηση ως ένα «ευχάριστο πρόβλημα». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η εταιρεία θα συνεχίσει να δίνει προτεραιότητα στην ποιότητα παραγωγής, καθώς προετοιμάζεται για την έναρξη της κανονικής παραγωγής των πρώτων αυτοκινήτων μέσα στον επόμενο μήνα.

Το EX60 σχεδιάστηκε με στόχο να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη Volvo στην εποχή της ηλεκτροκίνησης. Η εταιρεία υπόσχεται κορυφαία αυτονομία, εξαιρετικά γρήγορη φόρτιση και τιμή που θα βρίσκεται κοντά στο σημερινό XC60 Plug-in Hybrid, το οποίο αποτελεί ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα της γκάμας. Η Volvo επενδύει σημαντικά στη μετάβαση προς την πλήρη ηλεκτροκίνηση και το EX60 φαίνεται ήδη πως θα παίξει καθοριστικό ρόλο στη στρατηγική αυτή. Η τεράστια ζήτηση δείχνει ότι το κοινό όχι μόνο αποδέχεται τα ηλεκτρικά SUV νέας γενιάς, αλλά αναζητά πλέον premium προτάσεις που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία, ασφάλεια και καθημερινή χρηστικότητα χωρίς συμβιβασμούς.