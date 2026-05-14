Στο πλαίσιο ενεργειών που γίνονται από την Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών σε συνεργασία με το Τμήμα Τελωνείων για εντοπισμό και κατάσχεση ναρκωτικών ουσιών που εισάγονται στην Κυπριακή Δημοκρατία, εντοπίστηκε τις προηγούμενες ημέρες, στο αεροδρόμιο Λάρνακας πακέτο, το οποίο θεωρήθηκε ύποπτο.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του τελωνειακού έλεγχου, διαπιστώθηκε ότι το συγκεκριμένο πακέτο περιείχε ποσότητα κάνναβης συνολικού μικτού βάρους τεσσάρων κιλών και 434 γραμμαρίων.

Το πακέτο κατασχέθηκε και παραλήφθηκε για περαιτέρω εξετάσεις ενώ η ΥΚΑΝ συνεχίζει τη διερεύνηση.