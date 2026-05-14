Η αναζήτηση επενδυτή στον ΑΠΟΕΛ εισέρχεται σε μια νέα, πιο συγκεκριμένη βάση, μακριά από τη παραφιλολογία και την αβεβαιότητα των προηγούμενων μηνών. Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες του «Goal», ο Κύπριος επιχειρηματίας που ηγείται ισχυρού επενδυτικού fund και βρίσκεται σε ανοικτή γραμμή με το γαλαζοκίτρινο οικοδόμημα είναι ο Σάββας Λιάσης.

Ένας άνθρωπος που έχει ταυτίσει το όνομά του με μερικά από τα μεγαλύτερα επενδυτικά deals των τελευταίων ετών σε Κύπρο και Ελλάδα, προβάλλει ως ισχυρός υποψήφιος για να ηγηθεί της επόμενης ημέρας στον Αρχάγγελο. Ο Σάββας Λιάσης, χαρακτηρίζεται ως προσωπικότητα χαμηλών τόνων που αποφεύγει την άσκοπη δημοσιότητα. Προσεγγίζει τον ΑΠΟΕΛ όχι μόνο από την ιδιότητα του οπαδού, την οποία διατηρεί από παιδί, αλλά ως ένας άκρως καταρτισμένος τεχνοκράτης.

