Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε δύο ιδιωτικά οχήματα, τα οποία ήταν σταθμευμένα σε πεζοδρόμιο έξω από κατοικία ζεύγους στον Άγιο Αθανάσιο Λεμεσού. Τα δύο αυτοκίνητα ανήκαν στον ίδιο ιδιοκτήτη.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η ανταπόκριση έγινε στις 01:58, με τρία στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα να σπεύδουν στο σημείο.

Από την πυρκαγιά, το πρώτο όχημα υπέστη ζημιές στο μέρος της μηχανής, ενώ το δεύτερο όχημα υπέστη εκτεταμένες ζημιές.

Από τις εξετάσεις φαίνεται η φωτιά τέθηκε κακόβουλα με την χρήση εύφλεκτης ύλης.