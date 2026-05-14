Η ρήξη στις σχέσεις του Οδυσσέα Μιχαηλίδη με το ΑΚΕΛ φέρνει γενικότερες ανατροπές στο πολιτικό σκηνικό. Οι αιχμές κατά του Στέφανου Στεφάνου από τον επικεφαλής του Άλματος και οι υπόνοιες περί διαφθοράς του σε σχέση με την υπόθεση του Βασιλικού, ήταν η κόκκινη γραμμή της Εζεκία Παπαϊωάννου, η οποία έχει παραβιαστεί. Στα κομματικά γραφεία του κόμματος της Αριστεράς, ο απόηχος της επίθεσης κατά του γγ του ΑΚΕΛ είναι ακόμα έντονος και, παρά την χθεσινή αναδίπλωση του Οδυσσέα Μιχαηλίδη στην πρωινή εκπομπή του ΡΙΚ, η δυσαρέσκεια παραμένει ιδιαίτερα έντονη.

Η επίθεση κατά Στέφανου Στεφάνου έχει τορπιλίσει και την προοπτική της όποιας στήριξης του Οδυσσέα Μιχαηλίδη ή οποιουδήποτε άλλου προερχόμενου από το Άλμα, για την Προεδρία της Βουλής, σε πρώτη φάση και, σε δεύτερη φάση, βγάζει εκτός κάδρου την όποια προοπτική στήριξης του Οδυσσέα Μιχαηλίδη από το ΑΚΕΛ. Ήδη, αυτό που συζητείται στους κομματικούς διαδρόμους είναι πώς το ΑΚΕΛ δεν θα πιαστεί στον ύπνο και δεν πρόκειται να εγκλωβιστεί σε τακτικισμούς και διλήμματα με υποψήφιους άλλων κομματικών σχηματισμών, είτε αυτό αφορά την Προεδρία της Βουλής, είτε αυτό αφορά την προσπάθεια για προοδευτική αλλαγή που θα κάνει το ΑΚΕΛ το 2028.

Η εξέλιξη αυτή αποδυναμώνει θεωρητικά την προοπτική μιας προεδρικής υποψηφιότητας του Οδυσσέα Μιχαηλίδη και αυτό πιθανότατα να έχει αντίκτυπο και στα ποσοστά της Άμεσης Δημοκρατίας. Η χθεσινή δημοσκόπηση του ΑΝΤ1 έδειξε μια υποχώρηση των ποσοστών της, χωρίς αυτό κατ’ ανάγκη να σημαίνει κάτι. Θα έχει ενδιαφέρον η συνέχεια, καθώς η εβδομάδα που διανύουμε είναι η εβδομάδα των τελευταίων δημοσκοπήσεων.

«Μίλησε τώρα για να μαζέψει ακόμα λίγες ψήφους»

Ο γγ του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου, ο οποίος ήταν χθες φιλοξενούμενος στο ραδιόφωνο του Άστρα, χαρακτήρισε ως «έωλα» τα όσα λέει ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, σημειώνοντας πως για κάποια πράγματα δε γνωρίζει λεπτομέρειες. Τόνισε μάλιστα πως ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, που εμφανιζόταν να μη δέχεται μύγα στο σπαθί του σε ζητήματα διαπλοκής και διαφθοράς, για δύο χρόνια σιωπούσε και δεν είπε τίποτα για αυτό που ο ίδιος θεωρεί ότι είναι καραμπινάτη περίπτωση διαφθοράς, κάτι που δεν ισχύει.

Πρόσθεσε πως ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης μίλησε τώρα για να μπορέσει να μαζέψει ακόμα λίγες ψήφους. Όπως είπε, μετά από δύο χρόνια, επειδή έχουμε εκλογές, ο κ. Μιχαηλίδης αποφάσισε να του αποδώσει ευθύνες ότι έπαιρνε τηλέφωνο και πίεζε τον Υπουργό Ενέργειας να δώσει το έργο σε υπεργολάβους, παρόλο που αυτή ήταν θέση της κυβέρνησης.

Οδυσσέας: Δεν απέκλεισε Στέφανο

Ο επικεφαλής του Άλματος, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, ήταν χθες το πρωί φιλοξενούμενος στην τηλεόραση του ΡΙΚ, όπου, μεταξύ άλλων, ρωτήθηκε και για την κόντρα με τον Στέφανο Στεφάνου. Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης ήταν αρκετά διαφοροποιημένος στις τοποθετήσεις του, ενώ απαντώντας σε σχετική ερώτηση, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να στηρίξει το ΆΛΜΑ τον Στέφανο Στεφάνου για την Προεδρία της Βουλής.

Η απάντηση που έδωσε ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης είναι πως δεν αποκλείει αυτό το ενδεχόμενο, αφού δεν θεωρεί ότι ο Στέφανος Στεφάνου είναι διεφθαρμένος. Αντίθετα, αποκλείει από τώρα ενδεχόμενη στήριξη στην Αννίτα Δημητρίου, τον Νικόλα Παπαδόπουλο και τον Χρίστο Χρίστου.

Ερωτηθείς για την Ειρήνη Χαραλαμπίδου, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης απάντησε ότι την θεωρεί ως μια εξαίρετη προσωπικότητα για να αναλάβει καθήκοντα Προέδρου της Βουλής.

Επιστολή Χασαπόπουλου και παρέμβαση Παπαδάκη

Στο προσκήνιο επανήλθε και ο Ανδρέας Χασαπόπουλος, ο οποίος, σύμφωνα με δημοσίευμα της Offsite, απέστειλε επιστολή στον Αρχηγό Αστυνομίας και τον Γενικό Εισαγγελέα για ποινική διερεύνηση για πιθανή ψευδορκία του Οδυσσέα Μιχαηλίδη.

Το θέμα προκάλεσε την παρέμβαση και του Δημήτρη Παπαδάκη, ο οποίος διερωτήθηκε προς τον Οδυσσέα Μιχαηλίδης αν θα αποχωρήσει από το ψηφοδέλτιο προκειμένου να μην υπάρχουν σκιές. Αγαπητέ Οδυσσέα Μιχαηλίδη.

«Ξεκαθαρίζω ότι δεν υιοθετώ τις καταγγελίες Χασαπόπουλου για ψευδορκία .Να θεωρήσω όμως ότι θα ισχύσουν οι “βέλτιστες διεθνείς πρακτικές “,όπως στη δικιά μου περίπτωση και θα αποχωρήσεις από το ψηφοδέλτιο για να μην υπάρχουν σκιές;», έγραψε σε ανάρτηση του.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δημήτρης Παπαδάκης είχε αφαιρεθεί από το ψηφοδέλτιο του Άλματος στη Λευκωσία με αφορμή τα δημοσιεύματα του Μακάριου Δρουσιώτη για την υπόθεση Σάντη, πριν ακόμα ξεκαθαρίσει το σκηνικό ως προς το κατά πόσο ήταν ή όχι αυθεντικά τα μηνύματα.

Επίθεση σε ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ για συνεργασία με ΕΛΑΜ

Το ΑΚΕΛ επανήλθε χθες ξανά κατά του ΔΗΣΥ και του ΔΗΚΟ, κατηγορώντας τους για ενδεχόμενη συνεργασία με το ΕΛΑΜ, αναφέροντας πως για 4η μέρα κρύβονται από τους πολίτες. «Τα δύο κόμματα με συνεντεύξεις τους στην κυριακάτικη Καθημερινή άνοιξαν την πόρτα της επίσημης συνεργασίας με το ΕΛΑΜ για την Προεδρία της Βουλής, αλλά και προφανώς και για την Προεδρία της Δημοκρατίας το 2028. Το δε ΕΛΑΜ, με τη συνέντευξη του αρχηγού του στο ΡΙΚ, επιβεβαίωσε ότι είναι ανοικτό το ενδεχόμενο να στηρίξουν ξανά τον Συναγερμό.

Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Αφού στηρίχθηκαν στις ψήφους της ακροδεξιάς για να εκλέξουν τον Αναστασιάδη, την Αννίτα Δημητρίου και τον Χριστοδουλίδη, αφού ξέπλεναν επί χρόνια την ακροδεξιά, τώρα περνούν στο επόμενο στάδιο κι ετοιμάζουν ανοικτή συνεργασία. Για να συνεχίσουν να νέμονται την εξουσία, για να μπορούν να περνούν τις νομοθεσίες που τους παραγγέλλουν οι τράπεζες και οι μεγαλοεπιχειρηματίες, αγκαλιάζουν το ΕΛΑΜ, που μέχρι προχθές χαρακτήριζαν νεοναζιστικό», αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΑΚΕΛ, προσθέτοντας πως αυτό που ετοιμάζουν ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ είναι επικίνδυνο για τη δημοκρατία, την πατρίδα, για τον λαό μας.

Αννίτα: Δεν θα αφήσουμε την τοξικότητα να σταθεί εμπόδιο στην ανάπτυξη

Εξαιρετικό παράδειγμα με θετικό αποτέλεσμα παγκόσμιας εμβέλειας χαρακτήρισε η πρόεδρος του ΔΗΣΥ την κυπριακή Ναυτιλία, σημειώνοντας πως αυτό επιτεύχθηκε μέσα από σωστή και διαχρονική δουλειά, με τη συνεργασία με τους επαγγελματίες, με κίνητρα και αποφασιστικότητα, λέγοντας παράλληλα πως ο ΔΗΣΥ θα σταθεί απέναντι από πολιτικές τοξικότητας, ισοπέδωσης και λαϊκισμού που θέτουν σε κίνδυνο τη σταθερότητα της οικονομίας και του τόπου και που λειτουργούν αποτρεπτικά για την ενίσχυση και περαιτέρω ανάπτυξη τομέων όπως η Ναυτιλία.

Συγκεκριμένα, η κ. Αννίτα Δημητρίου, κατά τον χαιρετισμό της στην 37η Γενική Συνέλευση του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου που έγινε χθες στη Λεμεσό, σημείωσε πως «η ναυτιλία είναι ένας κρίσιμος και σημαντικός τομέας για την κυπριακή οικονομία. Αλλά είναι και ένα εξαιρετικό παράδειγμα, πως μέσα από σωστή και διαχρονική δουλειά, με τη συνεργασία με τους επαγγελματίες, με κίνητρα και αποφασιστικότητα, μπορούμε να πετύχουμε αποτελέσματα παγκόσμιας εμβέλειας, που να είμαστε περήφανοι».

ΕΔΕΚ: Να προλάβουμε τις εξελίξεις με δική μας πρόταση λύσης

Δική μας πρόταση λύσης, εισηγείται η ΕΔΕΚ, σημειώνοντας πως μετά τις δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, περί πιθανής κατάθεσης σχεδίου λύσης στο Κυπριακό, η ΕΔΕΚ υπενθυμίζει ότι στην τελευταία συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου, εισηγήθηκε γραπτώς την ανάληψη προληπτικής δράσης.

«Με βάση τις εμπειρίες του παρελθόντος, όπου δοτά σχέδια και προτάσεις λύσης δεν έλαβαν καθόλου υπόψη το διεθνές δίκαιο και την ιδιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πλευρά μας θα πρέπει να προλάβει και να αποτρέψει τετελεσμένα, καταθέτοντας δική της πρόταση λύσης, η οποία να περιλαμβάνει:

• Τις λεγόμενες «συγκλίσεις» του παρελθόντος, οι οποίες μετά από εξέταση, να διαπιστωθεί ότι είναι συμβατές με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και τις τέσσερις ελευθερίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

• Την πλήρη αποχώρηση όλων των στρατευμάτων με καταληκτική ημερομηνία και την πλήρη κατάργηση των εγγυήσεων.

Επιβάλλεται να προλάβουμε τις εξελίξεις», καταλήγει.

Προσκλητήριο κάλπης από Καρογιάν

Μήνυμα στην κάλπη της 24ης Μαΐου ζήτησε από τον κόσμο της ΔΗΠΑ ο Μάριος Καρογιάν στην τελική προεκλογική συγκέντρωση του κόμματος χθες. Όπως ανέφερε στην ομιλία του, είναι η ώρα που πρέπει να αγαπήσουμε την πατρίδα μας με πράξεις και όχι με ανέξοδες υποσχέσεις.

«Είναι η ώρα της συλλογικής ευθύνης. Είναι η ώρα της πολιτικής συνεννόησης και της κοινωνικής συναίνεσης», σημείωσε, προσθέτοντας πως είναι γι’ αυτό που ο τόπος έχει ανάγκη τη ΔΗ.ΠΑ. ως μια ισχυρή, κεντρώα, πατριωτική και αυθεντική πολιτική δύναμη.

«Ας πορευθούμε λοιπόν νούσιμα και υπεύθυνα σε αυτή την εκλογική μάχη. Πάμε να κάνουμε την 24η Μαΐου γιορτή δημοκρατίας και απαρχή μιας νέας συλλογικής πορείας! Στις 24 Μαΐου η ΔΗΠΑ., με τη συμμετοχή της στο νέο κοινοβούλιο, με μια ισχυρή παρουσία, θα γράψει μια καινούργια σελίδα στην ιστορία της και στην Ιστορία του τόπου μας», κατέληξε.