Η επιστολή που απέστειλε ο Ανδρέας Χασαπόπουλος στον Γενικό Εισαγγελέα με την οποία κατηγορεί τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη για ψευδορκία, έφερε την παρέμβαση του Δημήτρη Παπαδάκη. Με ανάρτηση του στο ¨Χ¨ ο τέως ευρωβουλευτής διερωτάται, απευθυνόμενος προς τον επικεφαλής του Άλματος, εάν θα αποχωρήσει από το ψηφοδέλτιο για να μην υπάρχουν σκιές.,

Αναφορά με την οποία ρίχνει το γάντι στον Οδυσσέα Μιχαηλίδη, για την απόφαση της Γραμματείας του κόμματος στη δική του περίπτωση, όταν αφαιρέθηκε από το ψηφοδέλτιο με αφορμή τους ισχυρισμούς Μακάριου Δρουσιώτη στην περιβόητη υπόθεση «Σάντη». Παρά την επιμονή του Δημήτρη Παπαδάκη ότι τα μηνύματα που τον ενέπλεκαν ήταν κατασκευασμένα και δεν ήταν αληθινά, η Γραμματεία του Άλματος τον αφαίρεσε από το ψηφοδέλτιο για… να μην υπάρχουν σκιές.

«Ξεκαθαρίζω ότι δεν υιοθετώ τις καταγγελίες Χασαπόπουλου για ψευδορκία. Να θεωρήσω όμως ότι θα ισχύσουν οι «βέλτιστες διεθνείς πρακτικές», όπως στη δικιά μου περίπτωση και θα αποχωρήσεις από το ψηφοδέλτιο για να μην υπάρχουν σκιές;», έγραψε σε ανάρτηση του.

#Cyprus Αγαπητέ @OMichaelides .Ξεκαθαρίζω ότι δεν υιοθετώ τις καταγγελίες Χασαπόπουλου για ψευδορκία .Να θεωρήσω όμως ότι θα ισχύσουν οι “βέλτιστες διεθνείς πρακτικές “,όπως στη δικιά μου περίπτωση και θα αποχωρήσεις από το ψηφοδέλτιο για να μην υπάρχουν σκιές ; — Demetris Papadakis (@DemPapadakis) May 13, 2026

Στην καταγγελία του ο Ανδρέας Χασαπόπουλος καλεί τις αρχές να εξετάσουν το ενδεχόμενο ψευδορκίας ενώπιον του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου, σε σχέση με την ομάδα υποστήριξης του τέως Γενικού Ελεγκτή στο Facebook.