Σημαντική παρουσία νοικοκυριών με παιδιά καταγράφει η Κύπρος, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που δημοσιεύτηκαν την Τετάρτη, σε αντιδιαστολή με τη συνολική εικόνα της πλειονότητας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πιο συγκεκριμένα, στην Κύπρο το 2025 καταγράφηκαν συνολικά 280.200 νοικοκυριά χωρίς παιδιά, ενώ 55.500 είχαν ένα παιδί, 44.400 δύο παιδιά και 10.100 νοικοκυριά είχαν τρία ή περισσότερα παιδιά.

Σε επίπεδο ΕΕ, από τα 203,1 εκατομμύρια νοικοκυριά, μόλις 47,4 εκατομμύρια (23,4%) περιλάμβαναν παιδιά. Από αυτά, το 14,7% ήταν ζευγάρια με παιδιά, το 5,6% ανήκε σε άλλους τύπους νοικοκυριών με παιδιά και το 3,0% ήταν μονογονεϊκά νοικοκυριά.

Αντίθετα, το 76,6% των νοικοκυριών χωρίς παιδιά αποτελούνταν κυρίως από άτομα που ζουν μόνα τους (37,5%), ζευγάρια χωρίς παιδιά (24,1%) και άλλες μορφές νοικοκυριών (15,1%).

Τα στοιχεία δείχνουν επίσης μεταβολές στη δομή των νοικοκυριών την περίοδο 2016–2025. Τα μονοπρόσωπα νοικοκυριά χωρίς παιδιά αυξήθηκαν κατά 19,2% (από 63,9 σε 76,1 εκατομμύρια), ενώ τα νοικοκυριά ζευγαριών χωρίς παιδιά αυξήθηκαν κατά 3,3% (από 47,3 σε 48,9 εκατομμύρια). Αντίθετα, τα νοικοκυριά ζευγαριών με παιδιά μειώθηκαν κατά 6,3% (από 31,9 σε 29,9 εκατομμύρια), ενώ οι άλλοι τύποι νοικοκυριών με παιδιά μειώθηκαν κατά 3,5%.

Ως προς τη γεωγραφική κατανομή, το υψηλότερο ποσοστό νοικοκυριών με παιδιά καταγράφηκε στη Σλοβακία (35,4%), την Ιρλανδία (30,8%) και την Κύπρος (28,2%). Στον αντίποδα βρίσκονται η Φινλανδία (18,2%), η Λιθουανία (18,4%) και η Γερμανία (19,9%).

Σε ό,τι αφορά τη σύνθεση των νοικοκυριών με παιδιά στην ΕΕ, το 50,2% είχε ένα παιδί, το 37,6% δύο παιδιά και το 12,2% τρία ή περισσότερα παιδιά. Τα νοικοκυριά με ένα παιδί ήταν πιο συχνά στην Πορτογαλία (61,8%), τη Βουλγαρία (60,4%) και τη Μάλτα (59,5%).

Παράλληλα, σε 14 από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, η πλειονότητα των νοικοκυριών με παιδιά είχε δύο ή περισσότερα παιδιά, με τα υψηλότερα ποσοστά να καταγράφονται στη Σουηδία (57,8%), την Ολλανδία (57,6%) και την Ιρλανδία (56,7%).

ΚΥΠΕ