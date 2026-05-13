Δέκτης καταγγελιών γίνεται τις τελευταίες ημέρες το philenews, σε σχέση με ένα νεαρό πρόσωπο που παρατηρήθηκε να ζητά λεφτά από περαστικούς σε διάφορες περιοχές της Λευκωσίας. Οι καταγγελίες που έχει ενώπιον της η ιστοσελίδα μας, συμβαδίζουν με αναφορές δημιουργών περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφού εντοπίζεται το ίδιο μοτίβο.

Οι καταγγελίες αφορούν Ελληνοκύπριο νεαρό, ο οποίος ζητά το ποσό των 20 ευρώ σε μετρητά με δικαιολογία ότι χάλασε το αυτοκίνητο του και τα χρειάζεται άμεσα. Φέρεται επίσης να δεσμεύεται πως θα επιστρέψει τα λεφτά -αυτός ή κάποιος φίλος του- σε μεταγενέστερο στάδιο, μέσω Revolut. Σε καμία από τις περιπτώσεις δεν έγινε η επιστροφή χρημάτων.

Το συγκεκριμένο πρόσωπο φαίνεται να δρα σε διάφορες περιοχές της Λευκωσίας, αφού περιστατικά καταγράφηκαν στο κέντρο της πρωτεύουσας, στα Λατσιά και στον Στρόβολο. Σε κάποιες από τις περιπτώσεις φέρεται να ζήτησε τα λεφτά για να πληρώσει το ταξί που θα τον μεταφέρει στο σπίτι του. Σε άλλη υπόθεση φέρεται να ζήτησε τα 20 ευρώ ισχυριζόμενος ότι έπρεπε να πληρώσει την Οδική Βοήθεια και το ρυμουλκό που παρέλαβε το αυτοκίνητο του.

Κοινά σημεία σε όλες τις αναφορές, ότι πρόκειται για νεαρό Ελληνοκύπριο ο οποίος εμφανίζεται αναστατωμένος – ιδρωμένος και ζητά πάντα το ποσό των 20 ευρώ ακριβώς σε μετρητά, με τη δικαιολογία ότι «έμεινε» το αυτοκίνητο του.

Δείτε βίντεο για δύο περιπτώσεις που δημοσιεύτηκαν από δημιουργούς περιεχομένου στο Tik Tok

Το philenews αφού κατέληξε στο συμπέρασμα πως πρόκειται για δράση με ένα πολύ συγκεκριμένο μοτίβο, ενημέρωσε την Αστυνομία ώστε η υπόθεση να διερευνηθεί.