Ανεξαρτήτως της τελικής έκβασης στην υπόθεση «Σάντη», αυτό που διαφαίνεται από όλες τις δημοσκοπήσεις το τελευταίο διάστημα είναι ότι το Volt αποκόμισε πολιτικό κέρδος από αυτή την ιστορία.

Ενώ δύο μήνες πριν ήταν αμφίβολο αν το κόμμα θα τα καταφέρει να εισέλθει στη Βουλή, σήμερα κινείται πλέον σταθερά σε ποσοστά άνω του 4%. Ως αποτέλεσμα, θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα ξεπεράσει το ελάχιστο όριο του 3,6%.

Το ποσοστό αυτό συνεπάγεται τη συμμετοχή οποιουδήποτε κόμματος το εξασφαλίσει στη δεύτερη κατανομή, εκεί όπου και θα κερδίσει τις έδρες που του αναλογούν.

Πάντως, ο πολιτικός επιστήμονας, Βασίλης Πρωτοπαπάς, εκτιμά ότι το 3,6% θα κατορθώσουν να υπερβούν τα περισσότερα κόμματα -αν όχι όλα- που παλεύουν να μπουν στη Βουλή. Δηλαδή ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ, Οικολόγοι και Κυνηγοί.

Οι Κυνηγοί το 2021 έφτασαν πολύ κοντά στην πηγή αλλά δεν κατάφεραν να πιούν νερό, με πολύ μικρότερο ψηφοδέλτιο από το φετινό. Προς όφελός τους εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει και η παρούσα κατάσταση με τον αφθώδη πυρετό.

