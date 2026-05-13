Η Nouvelle Route du Littoral, η νέα παραλιακή αρτηρία της γαλλικής νήσου Ρεϊνιόν στον Ινδικό Ωκεανό, δεν είναι απλώς ένας αυτοκινητόδρομος. Πρόκειται για ένα από τα ακριβότερα οδικά έργα στον κόσμο και ταυτόχρονα για μια τολμηρή τεχνική λύση σε ένα γεωγραφικό πρόβλημα που ταλαιπωρούσε τους κατοίκους του νησιού για δεκαετίες.

Με κόστος που αγγίζει τα 200 εκατομμύρια ευρώ ανά χιλιόμετρο, το έργο συγκαταλέγεται ανάμεσα στις ακριβότερες οδικές κατασκευές παγκοσμίως. Η συνολική διαδρομή έχει μήκος περίπου 12 χιλιόμετρα και συνδέει την πρωτεύουσα Saint-Denis με το κεντρικό λιμάνι La Possession, ακολουθώντας σε μεγάλο μέρος της πορείας της μια χάραξη κυριολεκτικά πάνω από τη θάλασσα. Η πλήρης ολοκλήρωση έχει πλέον μετατεθεί για το 2030, αν και το βασικό κεντρικό τμήμα βρίσκεται ήδη σε λειτουργία από το 2022.

Η καρδιά του project είναι μια τοξωτή αερογέφυρα μήκους 5,4 χιλιομέτρων, που πατά σε πυλώνες κατασκευασμένους απευθείας μέσα στη θάλασσα. Το οδόστρωμα φιλοξενεί έξι λωρίδες κυκλοφορίας, ενώ παράλληλα προβλέπεται ειδικός διάδρομος για δημόσιες συγκοινωνίες αλλά και κοινόχρηστη διαδρομή για πεζούς και ποδήλατα. Η ίδια η κατασκευή θεωρείται τεχνικά εξαιρετικά απαιτητική, καθώς έπρεπε να υλοποιηθεί υπό μόνιμες θαλάσσιες συνθήκες και σε περιοχή με έντονα καιρικά φαινόμενα.

Η ανάγκη για τη νέα αρτηρία ήταν επιτακτική. Ο προηγούμενος δρόμος, η Route du Littoral (RN1), περνούσε ακριβώς κάτω από απότομους βράχους κατά μήκος της ακτογραμμής. Κατολισθήσεις, πτώσεις βράχων, ισχυρές βροχοπτώσεις και τεράστια κύματα προκαλούσαν συνεχείς διακοπές κυκλοφορίας, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις διαρκούσαν ακόμη και εβδομάδες. Για χιλιάδες κατοίκους, η βασική σύνδεση του νησιού είχε μετατραπεί σε μόνιμη πηγή αβεβαιότητας και κινδύνου.

Η νέα αερογέφυρα στηρίζεται σε 48 πυλώνες θεμελιωμένους στον βυθό, ενώ μεγάλο μέρος της κατασκευής πραγματοποιήθηκε στην ξηρά πριν μεταφερθεί δια θαλάσσης στο σημείο συναρμολόγησης. Περισσότερα από 1.300 προκατασκευασμένα τμήματα ενώθηκαν ώστε να δημιουργήσουν τη συνεχή υπερθαλάσσια διαδρομή.

Οι μηχανικοί σχεδίασαν το έργο ώστε να αντέχει σε τροπικούς κυκλώνες, τεράστια κύματα αλλά ακόμη και σε πιθανές συγκρούσεις πλοίων, με τον εκτιμώμενο χρόνο ζωής της υποδομής να φτάνει περίπου τα 100 χρόνια. Αρχικά, ένα μέρος της διαδρομής επρόκειτο να κατασκευαστεί πάνω σε τεχνητό ανάχωμα. Όμως οι περιβαλλοντικές αντιδράσεις για την εξόρυξη των απαραίτητων πετρωμάτων οδήγησαν σε αναθεώρηση του σχεδίου και τελικά στην επιλογή του σχεδίου που τελικά εφαρμόστηκε, εκτοξεύοντας ωστόσο το κόστος.

Σήμερα περίπου 70.000 οχήματα χρησιμοποιούν καθημερινά τη διαδρομή, με το τμήμα που έχει ήδη δοθεί στην κυκλοφορία να έχει βελτιώσει σημαντικά τη σταθερότητα των μετακινήσεων στο ανατολικό κομμάτι του νησιού. Όταν ολοκληρωθεί πλήρως, η Nouvelle Route du Littoral θα προσφέρει για πρώτη φορά μια ασφαλή και μόνιμα προσβάσιμη σύνδεση ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες.

