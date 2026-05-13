Νέες καταγγελίες σεξουαλικής κακοποίησης σε βάρος του Μάικλ Τζάκσον έρχονται στο φως μέσα από συνέντευξη τεσσάρων μελών της λεγόμενης «μυστικής οικογένειάς» του στην εκπομπή «60 Minutes Australia».

Οι Έντι, Άλντο, Ντόμινικ και Μαρί-Νικόλ Κάσιο, που επί χρόνια θεωρούνταν μέρος του στενού κύκλου του τραγουδιστή, υποστήριξαν ότι υπήρξαν θύματα συστηματικής σεξουαλικής κακοποίησης και χειραγώγησης από την παιδική τους ηλικία.

Το χρονικό

Η σχέση της οικογένειας με τον τραγουδιστή ξεκίνησε τη δεκαετία του 1980, όταν ο πατέρας τους, Ντόμινικ Κάσιο, γνώρισε τον Μάικλ Τζάκσον στο ξενοδοχείο Helmsley Palace της Νέας Υόρκης, όπου εργαζόταν.

Σύμφωνα με όσα περιγράφουν, η σχέση εξελίχθηκε γρήγορα σε στενή φιλία και η οικογένεια άρχισε να ταξιδεύει μαζί του σε όλο τον κόσμο, περνώντας συχνά χρόνο και στο Neverland Ranch, το διάσημο πάρκο του Μάικλ Τζάκσον.

Ο Έντι Κάσιο αποκάλυψε ότι γνώρισε τον τραγουδιστή όταν ήταν μόλις δύο ετών και θυμήθηκε πως ο Μάικλ Τζάκσον επισκεπτόταν συχνά το σπίτι τους αργά τη νύχτα χωρίς προειδοποίηση.

Βίντεο που προβλήθηκαν στην εκπομπή δείχνουν τον χιμπαντζή του τραγουδιστή, τον Bubbles, να παίζει με τα παιδιά, ενώ τα αδέλφια περιέγραψαν πώς ο σταρ τα κέρδιζε με πολυτελή ταξίδια, δώρα, πτήσεις με ιδιωτικά αεροσκάφη και γνωριμίες με διάσημες προσωπικότητες.

«Οι γονείς μου ήταν νέοι. Για αυτούς, το να θέλει ένας τόσο μεγάλος σταρ να γίνει φίλος τους τούς έκανε να νιώθουν ξεχωριστοί», είπε ο Έντι Κάσιο.



«Η κακοποίηση κράτησε 25 χρόνια»

Τα τέσσερα αδέλφια υποστηρίζουν ότι η κακοποίηση διήρκεσε περίπου 25 χρόνια και περιλάμβανε περιστατικά τόσο στο Neverland Ranch όσο και κατά τη διάρκεια περιοδειών του τραγουδιστή.

Ο Ντόμινικ Κάσιο χαρακτήρισε τον Μάικλ Τζάκσον «τέρας». «Ήταν τέρας, κακός. Αυτό που έκανε ήταν σατανικό. Έχει ξεγελάσει ολόκληρο τον κόσμο ώστε να πιστεύει ότι ήταν ένας αθώος και τέλειος άνθρωπος», δήλωσε.

Ο Έντι Κάσιο υποστήριξε ότι η κακοποίηση ξεκίνησε όταν ήταν 11 ετών, κατά τη διάρκεια της περιοδείας «Dangerous» το 1993.

«Τότε ήταν που ο κόσμος μου άρχισε να αλλάζει», ανέφερε. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Μάικλ Τζάκσον άρχισε να τον αγγίζει ενώ κοιμόντουσαν στο ίδιο κρεβάτι. «Καθόμουν στην αγκαλιά του και τότε έγινε το πρώτο φιλί, όταν με φίλησε στα χείλη», είπε.

Παράλληλα, ο Ντόμινικ Κάσιο περιέγραψε επίσης ένα φερόμενο «παιχνίδι» που, όπως είπε, ο τραγουδιστής αποκαλούσε «booty rumble».

«Με ξάπλωνε πάνω του με τα γεννητικά μου όργανα πάνω στα δικά του. Καθώς κουνιόταν, πίεζε το σώμα του πάνω μου», κατήγγειλε. Όπως ισχυρίστηκε, ο Μάικλ Τζάκσον «έπινε επίσης τα ούρα μου και μου έλεγε “έτσι δείχνω πόσο σε αγαπώ”».



Η Μαρί-Νικόλ κατήγγειλε ότι ο Μάικλ Τζάκσον την υποχρέωνε να βγάζει τα ρούχα της όταν ήταν μόλις 12 ετών, ενώ από την πλευρά του, ο Άλντο –το νεότερο μέλος της οικογένειας- ισχυρίστηκε ότι ο τραγουδιστής άρχισε να τον κακοποιεί ενώ βρίσκονταν μαζί στο κρεβάτι παίζοντας βιντεοπαιχνίδια.

Τα αδέλφια Κάσιο υποστήριξαν επίσης ότι ο Τζάκσον τους έδινε από πολύ μικρή ηλικία αλκοόλ και φαρμακευτικές ουσίες. Σύμφωνα με τους ίδιους, το λεγόμενο «Jesus juice» ήταν κρασί, ενώ το «Disney juice» περιείχε δυνατά αλκοολούχα ποτά.

Η Μαρί-Νικόλ ισχυρίστηκε ακόμη ότι σε ηλικία 11 ετών της χορηγήθηκαν Xanax και Vicodin, με τον τραγουδιστή να της λέει πως θα την έκαναν να «αιωρείται» και ότι θα της άρεσε η αίσθηση.

«Προσδοκούν σε χρηματικό όφελος»

Απαντώντας στις καταγγελίες, ο Μάρτι Σίνγκερ, δικηγόρος που εκπροσωπεί τη διαχείριση της περιουσίας του Μάικλ Τζάκσον, δήλωσε στην εκπομπή «60 Minutes» ότι οι καταγγελίες των αδελφών Κάσιο αποτελούν απλώς «μια προσπάθεια χρηματικού οφέλους».

«Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτές οι απόπειρες εκβιασμού γίνονται περισσότερο από 15 χρόνια μετά τον θάνατο του Τζάκσον, χωρίς πλέον να υπάρχει κίνδυνος να κινηθεί αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση», ανέφερε ο Σίνγκερ.

