Ανοικτό το ενδεχόμενο υποβολής σχεδίου για τη λύση του Κυπριακού προβλήματος πριν από το τέλος του 2026, προτού λήξει η θητεία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, άφησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην τηλεόραση του Άλφα.

Ο Πρόεδρος, αναφέρθηκε σε έντονες παρασκηνιακές διαβουλεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και ενδέχεται να οδηγήσουν σε ουσιαστικές εξελίξεις στη διαπραγμάτευση. Επισήμανε ότι καθοριστικό ρόλο φαίνεται να έπαιξε η πρόσφατη συνάντηση του Γενικού Γραμματέα Αντόνιο Γκουτέρες, με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα, όπου, όπως τόνισε, υπήρξε «πράσινο φως» για προώθηση ουσιαστικών συζητήσεων.

Ο κ. Χριστοδουλίδης πρόσθεσε ότι αναμένεται να συγκαλέσει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών νέα Άτυπη Πολυμερή Διάσκεψη για το Κυπριακό εντός του επερχόμενου καλοκαιριού, ενώ δυνητικά η προετοιμασία αυτής περιλαμβάνει και κινήσεις υψηλού επιπέδου παρασκηνιακά.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος μίλησε για σημαντικές εξελίξεις σε άλλους τομείς πολιτικής, όπως διαπραγματεύσεις με μεγάλες ενεργειακές εταιρείες για την εκμετάλλευση φυσικού αερίου στην κυπριακή ΑΟΖ, αλλά και κυβερνητικά σχέδια για μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος έως το τέλος του έτους.

