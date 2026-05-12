Ο επικεφαλής του κινήματος Άλμα καλεί τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ να διαλέξει μέρα και ώρα για να συμμετέχουν οι δύο τους σε μια τηλεμαχία, ενόψει των βουλευτικών εκλογών της επόμενης Κυριακής.

Όπως γράφει σε ανάρτηση του ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, είδε τον βουλευτή Χρύση Παντελίδη να προσκαλεί σε debate με συντονιστή ον δημοσιογράφο Σωτήρη Παρούτη και ανταποδίδει την πρόσκληση.

«Μπορείς να διαλέξεις μέρα και ώρα και να τα πούμε εφ’ όλης της ύλης», έγραψε απευθυνόμενος στον Νικόλα Παπαδόπουλο.

Δείτε την ανάρτηση