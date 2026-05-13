Οι αρκούδες προκαλούν τρόμο στην ύπαιθρο της Ιαπωνίας καθώς πέρυσι σημειώθηκε αριθμός-ρεκόρ θανατηφόρων επιθέσεων εναντίον ανθρώπων. Έτσι μία εταιρεία που κατασκευάζει «λύκους-ρομπότ» προσφέρει τη λύση και πλέον κατακλύζεται από παραγγελίες, καθώς το «Monster Wolf» (λύκος-τέρας) έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικό προκειμένου να αποσοβεί τις επιθέσεις.

Το «Monster Wolf» είναι ένα κινούμενο σκιάχτρο με κόκκινα μάτια που αναβοσβήνουν, το οποίο ουρλιάζει και γρυλίζει απειλητικά για να τρομάξει τα άγρια ζώα.

Η Ohta Seiki, η εταιρεία με έδρα το Χοκάιντο της Ιαπωνίας που κατασκευάζει το μοντέλο, έχει ήδη λάβει περίπου 50 παραγγελίες φέτος, αριθμό μεγαλύτερο από τον συνήθη όγκο για ένα ολόκληρο έτος.

«Κατασκευάζεται χειροποίητα και δεν προλαβαίνουμε να τα φτιάξουμε τόσο γρήγορα τώρα. Ζητάμε από τους πελάτες μας να περιμένουν δύο έως τρεις μήνες», δήλωσε ο πρόεδρος της εταιρείας, Γιούτζι Όχτα στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP).

«Η ευαισθητοποίηση σχετικά με την ασφάλεια από τις αρκούδες και τα μέτρα κατά των ζημιών που προκαλούν τα άγρια ζώα (στα αγροτικά προϊόντα) βελτιώθηκε. Υπήρξε επίσης μια αυξανόμενη αναγνώριση ότι το προϊόν μας είναι αποτελεσματικό στην αντιμετώπιση των αρκούδων», είπε ο Όχτα.

Οι παραγγελίες προέρχονται κυρίως από αγρότες, διαχειριστές γηπέδων γκολφ και άτομα που εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους σε αγροτικές περιοχές, όπως στον κατασκευαστικό κλάδο.

Οι αρκούδες σκότωσαν 13 άτομα σε ολόκληρη την Ιαπωνία το 2025-2026, αριθμός υπερδιπλάσιος από το προηγούμενο υψηλό ρεκόρ.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, καταγράφηκαν περισσότερες από 50.000 θεάσεις αρκούδων σε εθνικό επίπεδο, υπερδιπλασιάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ που είχε σημειωθεί δύο χρόνια νωρίτερα.

Τα ζώα εντοπίστηκαν σχεδόν καθημερινά να μπαίνουν σε σπίτια, να περιφέρονται κοντά σε σχολεία, να λεηλατούν σούπερ μάρκετ και να μεταβαίνουν σε θέρετρα με ιαματικές πηγές.

Ορισμένες βόρειες περιοχές ανέφεραν επίσης τον Απρίλιο τέσσερις φορές περισσότερες θεάσεις σε σύγκριση με πέρυσι, καθώς τα ζώα βγαίνουν από τη χειμερία νάρκη, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το «Monster Wolf» αποτελείται από τεχνητή γούνα που καλύπτει ένα σκελετό από σωλήνες, συνδεδεμένο με ηχεία, με ένα απειλητικό πρόσωπο και ανοιχτό στόμα.

Με τιμές που ξεκινούν από περίπου 4.000 δολάρια και άνω, το σύστημα περιλαμβάνει μπαταρία, ηλιακούς συλλέκτες, αισθητήρες, ηχεία και άλλα εξαρτήματα.

Μεταδίδει περισσότερα από 50 είδη ηχογραφημένων ήχων, συμπεριλαμβανομένων ανθρώπινων φωνών και ηλεκτρονικών θορύβων, που ακούγονται σε απόσταση έως και ενός χιλιομέτρου.

Η συσκευή γυρίζει το κεφάλι της από τη μία πλευρά στην άλλη, αναβοσβήνει κόκκινα LED φωτάκια στα μάτια, ενώ η ουρά της είναι εξοπλισμένη με μπλε LED.

Ο Όχτα παρουσίασε το προϊόν το 2016 για να αποτρέψει καταστροφές σε γεωργικά προϊόντα από ελάφια, αγριογούρουνα και αρκούδες και αρχικά χλευάστηκε ως τέχνασμα.

Η εταιρεία αναβαθμίζει τώρα τη συσκευή, τοποθετώντας την πάνω σε τροχούς για να κυνηγά ζώα ή να περιπολεί σε συγκεκριμένα μονοπάτια.

Η Ohta σχεδιάζει επίσης να αναπτύξει μια φορητή έκδοση για πεζοπόρους, ψαράδες και μαθητές, ενώ παράλληλα διερευνά την πιθανότητα χρήσης καμερών τεχνητής νοημοσύνης για μελλοντικά μοντέλα.

«Θέλαμε να αξιοποιήσουμε τις κατασκευαστικές μας ικανότητες για να συμβάλουμε στην αντιμετώπιση του προβλήματος των αρκούδων», δήλωσε.

