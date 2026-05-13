Η Alibaba ανακοίνωσε την πρώτη λειτουργική ζημία από το 2021, καταγράφοντας 848 εκατ. γιουάν (περίπου 125 εκατ. δολάρια) ζημία για το πρώτο τρίμηνο του 2026, με τα έσοδα να αυξάνονται μόλις κατά 3%, κάτω από τις προβλέψεις των αναλυτών. Η εταιρεία επένδυσε σημαντικά στην τεχνητή νοημοσύνη (AI), γεγονός που επιβάρυνε τα οικονομικά αποτελέσματα, παρόλο που τα καθαρά κέρδη της διπλασιάστηκαν κυρίως λόγω κερδών από επενδύσεις σε μετοχές.

Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί παρόμοια απογοητευτικά αποτελέσματα από την Tencent, επισημαίνοντας τις δυσκολίες των μεγαλύτερων κινεζικών τεχνολογικών εταιρειών στην αποκόμιση σημαντικών εσόδων από την AI, παρά τις διεθνείς επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων, έρευνα και ταλέντο.

Η μετοχή της Alibaba υποχώρησε 2% πριν το άνοιγμα της Wall Street, ενώ η πτώση της από την αρχή του 2026 έχει φτάσει το 8%.

Στρατηγική και επενδύσεις AI

Το 2026, η Alibaba ανακοίνωσε την πρόθεσή της να ξεκινήσει την εμπορική αξιοποίηση της AI, με υπηρεσίες όπως cloud, εργαλεία για επιχειρήσεις και προσωπικούς βοηθούς AI. Η εταιρεία αύξησε τις τιμές των υπηρεσιών cloud και AI, προχώρησε σε αναδιοργάνωση των ομάδων της και επικεντρώνεται σε δικά της μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Ο CEO Eddie Wu δήλωσε ότι στόχος είναι να πενταπλασιαστούν τα έσοδα από cloud και AI στα 100 δισ. δολάρια μέσα σε πέντε χρόνια.

Ο CFO Toby Xu τόνισε ότι η εταιρεία παραμένει «αισιόδοξη για την επιχειρηματική της προοπτική» και θα συνεχίσει τις επενδύσεις σε AI και Cloud για να ενισχύσει τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα.

Η μελλοντική στρατηγική και προκλήσεις

Η Alibaba δημιούργησε το νέο επιχειρηματικό τμήμα Alibaba Token Hub, το οποίο ενοποιεί λειτουργίες έρευνας και προϊόντων για καταναλωτές και επιχειρήσεις. Η αγορά ανταποκρίθηκε θετικά σε αυτή την κίνηση.

Η εταιρεία σχεδιάζει επίσης να επεκταθεί σε εφαρμογές AI, ενσωματώνοντας τα εργαλεία της σε αγορές, πλοήγηση και πληρωμές, ενώ παράλληλα αναπτύσσει hardware AI μέσω της θυγατρικής T-Head, την οποία σκοπεύει να εισαγάγει στο χρηματιστήριο, εκμεταλλευόμενη το ενδιαφέρον για κινεζικές εναλλακτικές στην Nvidia.

Ωστόσο, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η Alibaba θα συνεχίσει να δαπανά σημαντικά ποσά στην AI, περιορίζοντας προσωρινά τα περιθώρια κέρδους στο ηλεκτρονικό εμπόριο, ενώ η ανάπτυξη των υπηρεσιών cloud και AI αναμένεται να υποστηρίξει τη μελλοντική της κερδοφορία.