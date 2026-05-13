Πριν από μερικές μέρες, οι εκπαιδευτικές οργανώσεις, ΠΟΕΔ – ΟΕΛΜΕΚ – ΟΛΤΕΚ, απέστειλαν επιστολή στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη ζητώντας του όπως ορίσει συνάντηση μαζί τους για συζήτηση του ζητήματος που προέκυψε με την αναφορά του νόμου για τους αορίστου χρόνου εκπαιδευτικούς. Αναφορά που έγινε από τον Πρόεδρο στο Ανώτατο Δικαστήριο καθώς ο νόμος που ψήφισε η Βουλή πρόσφατα, κρίθηκε αντισυνταγματικός. Όπως πληροφορείται ο «Φ», ο Πρόεδρος επικοινώνησε με τις οργανώσεις και ενημέρωσε πως θα τις συναντήσει σύντομα για να συζητήσουν το θέμα.

