Αγρια επεισόδια ξέσπασαν στο μεταξύ των οπαδών της Αλ Νάσρ και της Αλ Χιλάλ μετά το σφύριγμα της λήξης του μεγάλου ντέρμπι της Σαουδικής Αραβίας. Μάλιστα, το… ξύλο έπεσε στο τμήμα των VIP του γηπέδου.

Η ένταση καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα ήταν ήδη πολύ υψηλή καθώς πρόκειται για μια αντιπαλότητα που έχει εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες και πιο έντονες στο ποδόσφαιρο του Κόλπου. Ενώ με τον τίτλο να κρίνεται σε μεγάλο βαθμό, η ένταση ήταν ακόμα μεγαλύτερη από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας φαίνονται φίλοι της Αλ Νασρ που βρίσκονται σε σουίτα να δέχονται επίθεση όταν τους… περικύκλωσαν οπαδοί της Αλ Χιλάλ. Τα ποτήρια έπεφταν βροχή, ενώ οι περισσότεροι χρησιμοποιούσαν κάποια μακριά καλάμια για να χτυπήσουν όποιον έβρισκαν μπροστά τους. Οι ψυχραιμότεροι προσπαθούν να αποκλιμακώσουν την κατάσταση, αλλά ανεπιτυχώς.

Δείτε το βίντεο:

🇸🇦 Saudi derbies are on another level.



Al-Nassr fans (the Cristiano Ronaldo side) stormed into Al-Hilal’s own VIP section during the match and started swinging sticks like it was a street fight.



Forget 90 minutes on the pitch, the real entertainment was in the stands.



Saudi… pic.twitter.com/VKtPxVhl4c — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 12, 2026

