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Το φαινόμενο Ελ Νίνιο που βρίσκεται σε εξέλιξη ενδέχεται να εξελιχθεί στο ισχυρότερο που έχει καταγραφεί ποτέ, σύμφωνα με τη νέα πρόγνωση της αμερικανικής Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA) με σοβαρές επιπτώσεις παγκόσμια.

Η πιθανότητα να πρόκειται για το ισχυρότερο Ελ Νίνιο﻿στην ιστορία των μετρήσεων ανέρχεται πλέον σχεδόν στο 70%, εκτιμάται.

Η νέα εκτίμηση αποτελεί σημαντική αλλαγή σε σχέση με την προηγούμενη πρόβλεψη, σύμφωνα με την οποία το φαινόμενο αναμενόταν να συγκαταλέγεται «μεταξύ των μεγαλύτερων Ελ Νίνιο στην ιστορική καταγραφή», σύμφωνα με το CNN.

Η αναθεώρηση οφείλεται κυρίως στο πόσο γρήγορα ενισχύεται το φαινόμενο, αλλά και στο γεγονός ότι σχεδόν όλα τα υπολογιστικά μοντέλα προβλέπουν κορύφωση στα τέλη του φθινοπώρου και στις αρχές του χειμώνα, σε επίπεδα υψηλότερα από όσα αναμένονταν αρχικά.

As the world grapples with rising temperatures tied to global warming, this year’s "Super El Niño" may be a preview of how bad it will get in the not-too-distant future. https://t.co/bhrM6KcA1y pic.twitter.com/J5QFi2c8z1 August 14, 2026

Τι είναι το Ελ Νίνιο

Το Ελ Νίνιο είναι ένας κλιματικός κύκλος που χαρακτηρίζεται από ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες των ωκεανών στον κεντρικό και ανατολικό τροπικό Ειρηνικό. Τα θερμότερα νερά μεταφέρουν τεράστιες ποσότητες θερμότητας στην ατμόσφαιρα μέσω νεφών και ισχυρών βροχοπτώσεων, επηρεάζοντας στη συνέχεια τα καιρικά συστήματα σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Οι επιπτώσεις μπορεί να είναι πολύ διαφορετικές από περιοχή σε περιοχή. Συνήθως το Ελ Νίνιο ευνοεί την ξηρασία στην Ινδονησία και την Αυστραλία, ενώ μπορεί να προκαλέσει έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες σε τμήματα της Νότιας Αμερικής.

Η ένταση του φαινομένου καθορίζεται από το πόσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας σε μια συγκεκριμένη περιοχή του τροπικού Ειρηνικού σε σχέση με τον μέσο όρο. Η NOAA εκτιμά ότι αυτή τη φορά η απόκλιση θα ξεπεράσει τους 2,5 βαθμούς Κελσίου, υπολογισμένη σε περίοδο τριών μηνών ώστε να περιορίζεται η επίδραση των βραχυπρόθεσμων μεταβολών.

There is a nearly 70% chance that the building Super El Niño will be the strongest such event on record, according to a National Oceanic and Atmospheric Administration forecast released. https://t.co/9kVtLD9gZk pic.twitter.com/TgzRpaMeU6 — CNN (@CNN) August 13, 2026

Μπορεί να ξεπεράσει το φαινόμενο του 1982-83

Οι προβλέψεις δείχνουν ότι το σημερινό φαινόμενο μπορεί να ξεπεράσει σε ένταση ακόμη και το εξαιρετικά ισχυρό Eλ Νίνιο του 1982-1983, το οποίο μέχρι σήμερα θεωρούνταν το ισχυρότερο που είχε καταγραφεί.

Τα αρχεία της NOAA για την ένταση του Ελ Νίνιο ξεκινούν από το 1950. Ωστόσο, η κλιματική αλλαγή έχει κάνει την κατάσταση ακόμη πιο σύνθετη, καθώς οι θερμοκρασίες των ωκεανών έχουν αυξηθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες.

Για τον λόγο αυτό η NOAA χρησιμοποιεί πλέον έναν νέο δείκτη, τον Relative Oceanic Niño Index (RONI), ο οποίος λαμβάνει υπόψη τη γενικότερη θέρμανση των τροπικών ωκεανών. Ακόμη και με αυτή τη διόρθωση, το φαινόμενο βρίσκεται σε τροχιά για να περάσει σε πρωτοφανή επίπεδα.

Ο επιστήμονας του κλίματος στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, Daniel Swain, χαρακτήρισε την κατάσταση αξιοσημείωτη.

«Πρόκειται πραγματικά για ένα αξιοσημείωτο φαινόμενο», δήλωσε σε ενημέρωση που μεταδόθηκε αυτή την εβδομάδα.

«Βρισκόμαστε ήδη σε επίπεδα που σπάνε ρεκόρ ή ισοφαρίζουν ρεκόρ και αναμένεται να εκτοξευθούμε», πρόσθεσε.

Corporate concern over El Nino hits multi-year high https://t.co/j8hixNJ4fu https://t.co/j8hixNJ4fu — Reuters (@Reuters) August 14, 2026

Σε «αχαρτογράφητα νερά» ο πλανήτης

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του φετινού Ελ Νίνιο είναι ότι ένα τόσο ισχυρό φαινόμενο εκδηλώνεται σε έναν πλανήτη που είναι ήδη πολύ θερμότερος λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Κάθε Ελ Νίνιο έχει διαφορετικές επιπτώσεις και οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι αυτή τη φορά η ανθρωπότητα βρίσκεται ουσιαστικά σε «αχαρτογράφητα νερά». Ποτέ στο παρελθόν δεν έχει καταγραφεί το φαινόμενο σε επίπεδα τέτοιας έντασης και σε ένα τόσο θερμό παγκόσμιο κλιματικό υπόβαθρο.

Αυτό σημαίνει ότι η κλιματική αλλαγή και το Ελ Νίνιο μπορούν να λειτουργήσουν ταυτόχρονα, ενισχύοντας την πιθανότητα για ακραίους καύσωνες και άλλες καταστροφικές καιρικές συνθήκες.

Η NOAA, πάντως, επισημαίνει ότι ένα Ελ Νίνιο που σπάει ρεκόρ δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι επιπτώσεις του θα είναι παντού χειρότερες ή ότι θα εκδηλωθούν υποχρεωτικά σε όλες τις περιοχές που επηρεάζονται συνήθως από το φαινόμενο.

"This winter's El Niño event has a pretty high chance of becoming historic"

The National Weather Service's Climate Prediction Center estimates there is a 69% chance the current El Niño will exceed the strength of all recorded El Niño events dating back to 1950, raising concerns… pic.twitter.com/aAws9kw1rx — ABC7 News (@abc7newsbayarea) August 14, 2026

Τι μπορεί να φέρει τους επόμενους μήνες

Η μεγάλη ένταση του Ελ Νίνιο αυξάνει, ωστόσο, τις πιθανότητες να εμφανιστούν οι τυπικές επιπτώσεις του, ιδιαίτερα το φθινόπωρο και τον χειμώνα, όταν η επιρροή του στο βόρειο ημισφαίριο κορυφώνεται.

Στις ΗΠΑ, για παράδειγμα, μπορεί να προκαλέσει ασυνήθιστα υγρές συνθήκες από την Καλιφόρνια και κατά μήκος των νότιων περιοχών της χώρας μέχρι τη Φλόριντα. Αντίθετα, σε τμήματα των Μεσοδυτικών Πολιτειών οι χειμώνες τείνουν να είναι θερμότεροι και ξηρότεροι από το συνηθισμένο.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, όμως, η μεγαλύτερη ανησυχία αφορά τη θερμοκρασία. Το Ελ Νίνιο αυξάνει τη μέση θερμοκρασία του πλανήτη, προσθέτοντας τη δική του επίδραση πάνω στη μακροπρόθεσμη θέρμανση που προκαλεί η ανθρώπινη δραστηριότητα.

Οι επιστήμονες παρομοιάζουν την κατάσταση με μια κυλιόμενη σκάλα που ανεβαίνει συνεχώς καθώς η κλιματική αλλαγή είναι η σταθερή ανοδική κίνηση της σκάλας, ενώ τα ισχυρά φαινόμενα Ελ Νίνιο αποτελούν επιπλέον «βήματα» προς τα πάνω.

Με βάση την εξαιρετική ένταση που αναμένεται να έχει το φαινόμενο, θεωρείται πλέον σχεδόν βέβαιο ότι το 2027 θα καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ της θερμότερης χρονιάς που έχει καταγραφεί. Παράλληλα, δεν αποκλείεται ακόμη και το 2026 να εξελιχθεί στην θερμότερη χρονιά στην ιστορία των μετρήσεων.

iefimerida.gr