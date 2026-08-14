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Την εκτίμηση ότι η Τουρκία, παρά την επιθυμία της να διατηρεί στενές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, γνωρίζει κατά βάθος πως δεν πρόκειται να γίνει ποτέ μέλος της, εξέφρασε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

«Η Τουρκία θέλει να είναι ταυτόχρονα μέλος του ΝΑΤΟ —ως η χώρα με τον μεγαλύτερο στρατό της συμμαχίας— και να διατηρεί σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και βαθιά μέσα της κατανοεί ότι δεν θα γίνει ποτέ δεκτή στην ΕΕ», τόνισε ο Λαβρόφ σε συνέντευξή του στην υπηρεσία ειδήσεων «Vesti».

Ο Λαβρόφ άφησε αιχμές κατά της τουρκικής κυβέρνησης για τη στάση της στη Μαύρη Θάλασσα, παρά το ενδιαφέρον της Άγκυρας για τη σταθερότητα της περιοχής.

Οι δηλώσεις του Λαβρόφ έρχονται την ίδια ημέρα που η Μόσχα απέρριψε την ιδέα μιας περιορισμένης κατάπαυσης του πυρός με την Ουκρανία στη Μαύρη Θάλασσα, χαρακτηρίζοντάς την «ημίμετρα».

Ο Λαβρόφ αναφέρθηκε παράλληλα στους δεσμούς Μόσχας και Άγκυρας, επισημαίνοντας: «Έχουμε πολλά κοινωνικοοικονομικά πρότζεκτ. Έχουμε πολλά κοινά στην ιστορία μας, τον Καύκασο, τη Μαύρη Θάλασσα».

«Η Τουρκία ενδιαφέρεται ειλικρινά για τη σταθερότητα της Μαύρης Θάλασσας», δήλωσε.

Παράλληλα, όμως, άφησε αιχμές κατά της τουρκικής κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι, παρά τη θέση αυτή, δεν καταδικάζει δημοσίως τις επιθέσεις του Κιέβου εναντίον πλοίων, τις οποίες η Μόσχα χαρακτηρίζει «τρομοκρατικές».

Ο Λαβρόφ αναφέρθηκε επίσης στις νέες τουρκικές προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας με την Ουκρανία, ώστε τα πλοία να μη γίνονται στόχος επιθέσεων.

«Τώρα, οι Τούρκοι ομόλογοί μας μιλούν ξανά για την ανάγκη να επιτευχθεί με κάποιο τρόπο μια συμφωνία, ώστε η ναυσιπλοΐα να μην αποτελεί στόχο επιθέσεων. Αλλά δεν το ξεκινήσαμε εμείς αυτό», είπε χαρακτηριστικά.

Οι δηλώσεις γίνονται ενώ η Τουρκία εξετάζει νέα πρωτοβουλία για τη δημιουργία δύο ειδικών διαδρόμων ασφαλείας στη Μαύρη Θάλασσα, οι οποίοι θα προορίζονται για πολιτικά πλοία που κατευθύνονται προς ρωσικά και ουκρανικά λιμάνια.

Η αναφορά του Λαβρόφ έρχεται την ίδια ημέρα που η Μόσχα απέρριψε την ιδέα μιας περιορισμένης κατάπαυσης του πυρός στη Μαύρη Θάλασσα, υποστηρίζοντας ότι δεν επιθυμεί «ημίμετρα» που, κατά τη ρωσική πλευρά, θα έδιναν προσωρινή ανάσα στην Ουκρανία.

huffposts.gr