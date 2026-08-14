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Πενήντα δύο χρόνια είναι πολλά, όχι όμως αρκετά για να λυγίσουμε, αναφέρει η Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε ανάρτησή της στο Χ για την επέτειο της δεύτερης φάσης της τουρκικής εισβολής, τονίζοντας ότι συνεχίζεται ο αγώνας με το ιστορικό χρέος να παραδοθεί στις επόμενες γενιές μια πατρίδα ελεύθερη και επανενωμένη.

“Πενήντα δύο χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την αποφράδα ημέρα της β’ φάσης της βάρβαρης τουρκικής εισβολής, που διαίρεσε με τη βία την πατρίδα μας, την έθεσε υπό κατοχή, εκτόπισε χιλιάδες συμπατριώτες μας και καθόρισε τραγικά τη σύγχρονη ιστορία και το μέλλον της”, αναφέρει η Προεδρία.

Σημειώνει ότι, κατά παράβαση της εκεχειρίας, οι τουρκικές στρατιωτικές δυνάμεις προχώρησαν για την κατάληψη της Αμμοχώστου και της Μόρφου, “ολοκληρώνοντας το σχέδιό τους για τη δημιουργία της γραμμής Αττίλα, η οποία υφίσταται μέχρι σήμερα”.

Η Προεδρία αναφέρει ότι τιμά τους πεσόντες, τους αγνοούμενους, τους πρόσφυγες και τους εγκλωβισμένους, καθώς και “κάθε πολίτη και κάθε οικογένεια που μέχρι σήμερα κουβαλούν τα τραύματα του πολέμου”.

“Τιμούμε όλους όσους αγωνίστηκαν για να είμαστε εμείς ελεύθεροι. Η θυσία τους θα δικαιωθεί μέσα από την απαλλαγή της πατρίδας μας και του λαού μας από τα δεσμά της κατοχής”, προσθέτει.

Παράλληλα, η Προεδρία αναφέρει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία ζητεί “το στοιχειώδες, αυτό που αξίζει και δικαιούται ο κάθε άνθρωπος και ο κάθε λαός”, δηλαδή όλοι ανεξαιρέτως οι νόμιμοι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, “Ελληνοκύπριοι, Τουρκοκύπριοι, Μαρωνίτες, Αρμένιοι και Λατίνοι”, να έχουν το δικαίωμα να απολαμβάνουν ό,τι ακριβώς και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι πολίτες.

“Πενήντα δύο χρόνια είναι πολλά, όχι όμως αρκετά για να λυγίσουμε”, υπογραμμίζει η Προεδρία.

“Συνεχίζουμε τον αγώνα, με το ιστορικό χρέος να παραδώσουμε στα παιδιά μας μια πατρίδα ελεύθερη και επανενωμένη”, καταλήγει η ανάρτηση.