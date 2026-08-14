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Κόμματα, ηγεσία και λαός θυμούνται με πόνο και οργή τη σημερινή θλιβερή επέτειο της δεύτερης φάσης της τουρκικής εισβολής και με μηνύματα και ανακοινώσεις διαβεβαιώνουν συνέχιση του αγώνα για απελευθέρωση και επανένωση.

Η ανακοίνωση του ΔΗΣΥ

Η 14η Αυγούστου 1974 αποτελεί μία από τις πιο μαύρες σελίδες της σύγχρονης ιστορίας της Κύπρου. Με την εκδήλωση της δεύτερης φάσης της τουρκικής εισβολής ολοκληρώθηκε η στρατιωτική επιχείρηση της Τουρκίας, με αποτέλεσμα την κατοχή μεγάλου μέρους της πατρίδας μας, τον ξεριζωμό χιλιάδων συμπατριωτών μας και τη διχοτόμηση του νησιού.

Η Κύπρος μας εξακολουθεί να παραμένει μοιρασμένη. Η κατοχή και η διαίρεση της πατρίδας μας δεν μπορούν και δεν πρέπει να αποτελέσουν τη νέα πραγματικότητα που θα κληροδοτήσουμε στις επόμενες γενιές. Η μνήμη των πεσόντων, των αγνοουμένων, των προσφύγων και όλων των θυμάτων της εισβολής αποτελεί διαρκή υπενθύμιση της ευθύνης μας.

Ως Δημοκρατικός Συναγερμός παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στον στόχο της επανένωσης της πατρίδας μας. Οι προσπάθειες για επίλυση του Κυπριακού δεν έχουν ημερομηνία λήξης και ο στόχος μας παραμένει μία βιώσιμη και λειτουργική λύση που θα αποκαθιστά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίες όλων των Κυπρίων και θα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ειρήνη, ασφάλεια και σταθερότητα.

Σήμερα τιμούμε τη μνήμη και τη θυσία όσων υπερασπίστηκαν την πατρίδα μας και έδωσαν ακόμη και τη ζωή τους απέναντι στην τουρκική εισβολή. Τιμούμε τους ηρωικούς νεκρούς, τους αγνοουμένους, τους πρόσφυγες και τα αθώα θύματα της τραγωδίας.

Η δική μας ευθύνη είναι να διατηρήσουμε ζωντανή τη μνήμη τους και να συνεχίσουμε τον αγώνα για την επανένωση της Κύπρου. Αυτό οφείλουμε στους ανθρώπους που θυσιάστηκαν για την πατρίδα μας, αλλά και στις γενιές που έρχονται.

Η ανακοίνωση του ΑΚΕΛ

Η επέτειος της έναρξης της δεύτερης φάσης της τουρκικής εισβολής του 1974 -η 14η Αυγούστου- συμπληρώνει τις μαύρες επετείους που σημάδεψαν την σύγχρονη Ιστορία της Κύπρου. Το ΑΚΕΛ αποτείνει φόρο τιμής και δόξας στα παιδιά του κυπριακού λαού που έπεσαν στο πεδίο της μάχης για να υπερασπιστούν την πατρίδα μας απέναντι στην τουρκική εισβολή. Εκφράζει την συμπαράστασή του προς τον προσφυγικό κόσμο, τους παθόντες και τις παθούσες του πολέμου, στα θύματα βιασμών, στις οικογένειες των αγνοουμένων, στους εγκλωβισμένους μας.

Η δεύτερη φάση της κυπριακής τραγωδίας άρχισε όταν η Τουρκία εκμεταλλευόμενη πλήρως την προδοσία του φασιστικού πραξικοπήματος του Ιουλίου 1974, οδήγησε σε κατάρρευση τη Διάσκεψη της Γενεύης και με την έγκριση ΗΠΑ-ΝΑΤΟ εξαπέλυσε στις 14 Αυγούστου νέα επίθεση. Ο τουρκικός Αττίλας έφτασε μέχρι τη Μόρφου στα δυτικά και μέχρι την Αμμόχωστο στα ανατολικά, καταλαμβάνοντας σχεδόν το 37% του εδάφους της Κύπρου, ξεριζώνοντας δεκάδες χιλιάδες Ελληνοκύπριους από τη γη τους κι επιβάλλοντας με τη βία των όπλων τη διχοτόμηση του νησιού και τον διαχωρισμό Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Ο τούρκικος στρατός και οι Τουρκοκύπριοι σοβινιστές που ενώθηκαν μαζί του σκόρπισαν τον θάνατο και τον όλεθρο, διαπράττοντας μαζικά εγκλήματα, βιασμούς, καταστροφές και θηριωδίες σε βάρος Ελληνοκυπρίων. Ο κυπριακός λαός θυμάται ότι η ιουλιανή προδοσία της Χούντας και της ΕΟΚΑ Β΄ συνεχίστηκε και τον Αύγουστο. Ακόμα κι εκείνες τις στιγμές που η πατρίδα μας πνιγόταν στο αίμα, οι χουντικοί αξιωματικοί και οι εοκαβητατζήδες αντί να βρίσκονται στα πεδία των μαχών για να αποκρουστεί η εισβολή, έμειναν στα μετόπισθεν κι επιδόθηκαν σε σφαγές Τουρκοκυπρίων αμάχων, γυναικόπαιδων και αιχμαλώτων. Μάλιστα, διέταξαν την εγκατάλειψη της πόλης της Αμμοχώστου παραδίδοντας την αμαχητί στους Τούρκους εισβολείς, παρόλο που αυτή δεν συγκαταλεγόταν στα σχέδιά τους.

Οι μαύρες κι οδυνηρές επέτειοι της σύγχρονης Κύπρου υπενθυμίζουν την τραγωδία του 1974. Υπενθυμίζουν, ταυτόχρονα, ότι ενόσω η Κύπρος παραμένει ημικατεχόμενη και διχοτομημένη, δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική και μόνιμη ειρήνη κι ασφάλεια. Το ΑΚΕΛ διακηρύσσει και με αυτή την αφορμή ότι μόνο η λευτεριά και η επανένωση μπορεί να φέρει τη δικαίωση και τη λύτρωση της Κύπρου. Απευθύνουμε μήνυμα ενότητας κι ανυποχώρητης πάλης για τον τερματισμό της κατοχής, την απαλλαγή της Κύπρου από ξένους κηδεμόνες και εγγυητές, την επανένωση του νησιού και του λαού μας. Απευθύνουμε κάλεσμα σε κάθε Κύπριο και Κύπριο για ενότητα στον αγώνα για λύση του Κυπριακού στη συμφωνημένη βάση της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτικής και για αυτό το ΑΚΕΛ στηρίζει με συνέπεια τον στόχο της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν το 2017, με διαφύλαξη του διαπραγματευτικού κεκτημένου, περιλαμβανομένων των συγκλίσεων και του Πλαισίου Γκουτέρες.

Το ΑΚΕΛ πραγματοποιεί συμβολική εκδήλωση καταδίκης της επετείου, την Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2026 στις 9πμ. στο Μνημείο Πεσόντων και Αγνοουμένων στη Δερύνεια ενώ θα ακολουθήσει επίδοση ψηφίσματος προς τον ΓΓ του ΟΗΕ στο οδόφραγμα Δερύνειας.

Η ανακοίνωση του ΔΗΚΟ

Στις 14 Αυγούστου 1974 και ενώ βρισκόταν επισήμως σε ισχύ κατάπαυση του πυρός η Τουρκία, απέρριψε τη διπλωματική οδό και εξαπέλυσε την προσχεδιασμένη δεύτερη φάση της εισβολής. Ο «Αττίλας ΙΙ» αποσκοπούσε στην κατάληψη κυπριακού εδάφους, στη βίαιη μεταβολή του δημογραφικού χαρακτήρα του και στη δημιουργία των γεωγραφικών τετελεσμένων της διχοτόμησης.

Η Αμμόχωστος, η Μόρφου, η Μεσαορία και η Καρπασία καταλήφθηκαν βίαια από την τουρκική πολεμική μηχανή. Άνθρωποι εκτελέστηκαν ή χάθηκαν, οικογένειες ξεριζώθηκαν, περιουσίες λεηλατήθηκαν και ένα μεγάλο μέρος της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας τέθηκε υπό τουρκική στρατιωτική κατοχή.

Πενήντα δύο χρόνια μετά, οι συνέπειες του εγκλήματος παραμένουν: κατοχικά στρατεύματα, παράνομος εποικισμός, σφετερισμός ελληνοκυπριακών περιουσιών, αγνοούμενοι, εγκλωβισμένοι και πρόσφυγες που εξακολουθούν να στερούνται το δικαίωμα επιστροφής στις πατρογονικές τους εστίες.

Η Αμμόχωστος παραμένει αιχμάλωτη των τουρκικών σχεδιασμών, παρά τα σαφή Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Η Τουρκία εξακολουθεί να παραβιάζει τη διεθνή νομιμότητα και να επιχειρεί να μετατρέψει την παρανομία της κατοχής σε μόνιμη πολιτική διευθέτηση.

Αυτό δεν πρόκειται να το επιτρέψουμε.

Η ιστορική μνήμη αποτελεί προστασία από την παραχάραξη της ιστορίας και οδηγό για τις αποφάσεις του σήμερα.

Το Κυπριακό παραμένει πρωτίστως ζήτημα εισβολής, κατοχής, παραβίασης της κυριαρχίας ενός κράτους και καταπάτησης θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Μέσα στη νέα κινητικότητα που καταγράφεται γύρω από το Κυπριακό, το Δημοκρατικό Κόμμα στηρίζει τις προσπάθειες του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, και τη συνέχιση της ενεργού εμπλοκής του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων.

Τιμούμε τους ηρωικούς πεσόντες και τους αγνοουμένους μας. Στεκόμαστε με σεβασμό απέναντι στους πρόσφυγες, στους εγκλωβισμένους και σε όλους όσοι εξακολουθούν να βιώνουν τις συνέπειες της εισβολής.

Συνεχίζουμε με συνέπεια και αποφασιστικότητα τον αγώνα για απελευθέρωση, επανένωση και επιστροφή.

Δεν ξεχνούμε.

Δεν συμβιβαζόμαστε με την κατοχή.

Η ανακοίνωση του ΕΛΑΜ

Πενήντα δύο χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ημέρα που η Τουρκία ολοκλήρωσε το έγκλημά της εις βάρος της πατρίδας μας καταλαμβάνοντας την Αμμόχωστο και συνολικά το 37% των εδαφών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η βάρβαρη τουρκική εισβολή, οι τραγικές συνέπειές της και η συνεχιζόμενη κατοχή παραμένουν ανοικτές πληγές για τον Κυπριακό Ελληνισμό, που αναμένει καρτερικά τη δικαίωση.

Η σημερινή ημέρα αναδεικνύει την αναγκαιότητα τερματισμού των πολιτικών κατευνασμού και των συνεχών υποχωρήσεων, και αντικατάστασής τους με πολιτικές που θα επαναφέρουν το Κυπριακό στη σωστή του βάση, ως πρόβλημα εισβολής και κατοχής, με την Τουρκία να πληρώνει κόστος όσο αρνείται να συμμορφωθεί με το διεθνές δίκαιο.

Αδιαπραγμάτευτος στόχος και πάγια θέση μας αποτελεί η απελευθέρωση όλων των κατεχομένων εδαφών μας από την μπότα του Αττίλα, η πλήρης απομάκρυνση των κατοχικών στρατευμάτων και η επιστροφή όλων των προσφύγων στις πατρογονικές τους εστίες.

ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΙ

Η ανακοίνωση της ΕΔΕΚ

Στις 14 Αυγούστου 1974, οι Τούρκοι επιβεβαίωσαν πως εκτός από βάρβαροι και απάνθρωποι εγκληματίες και δολοφόνοι, είναι και παροιμιωδώς αναξιόπιστοι.

Παραβίασαν την εκεχειρία που είχε συμφωνηθεί, πέταξαν στον κάλαθο τις όποιες πολιτικές προσπάθειες καταβάλλονταν και προχώρησαν απροειδοποίητα στη δεύτερη φάση της εισβολής τους στην Κύπρο.

Παρά τη γενναία αντίσταση των προδομένων Ελληνοκυπριακών και Ελλαδικών δυνάμεων, τα πανέμορφα ελληνικά μας μέρη, η Καρπασία, η Αμμόχωστος, η Μόρφου, η Μεσαορία καταλήφθηκαν από τους εισβολείς.

Στη δεύτερη φάση του εγκλήματος της Τουρκίας κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι Τούρκοι στρατιώτες και οι άτακτοι, ανεξέλεγκτοι φανατικοί τουρκοκύπριοι, δολοφόνησαν, εκτέλεσαν, βίασαν, βασάνισαν, στρατιώτες και άμαχους με απίστευτη μανία.

Μετά από πενήντα δύο χρόνια εμμονικής επιμονής σε παταγωδώς αποτυχημένο μοντέλο δήθεν «διαπραγμάτευσης», μας καλούν:

-Να εμπιστευτούμε ότι η Τουρκία θα αφήσει μια «λύση» Διζωνικής – Δικοινοτικής Ομοσπονδίας να λειτουργήσει, όταν μάλιστα ερμηνεύει τη βάση «λύσης» ως συνομοσπονδία δύο κρατών

-Να οικοδομήσουμε δήθεν «εμπιστοσύνη» με αυτούς που ασταμάτητα προκαλούν, απειλούν και παραβιάζουν τα πάντα

Είτε αρέσει σε κάποιους, είτε δεν αρέσει, είτε το λαμβάνουν υπόψη, είτε δεν το λαμβάνουν υπόψη, η ΕΔΕΚ προειδοποιεί ότι:

-Δεν θα δεχθεί «κλείδωμα» δήθεν «συγκλίσεων» του παρελθόντος ή «διασφάλιση» του λεγόμενου «διαπραγματευτικού κεκτημένου», που δεν θα συνάδουν με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, τον ευρωπαϊκό νόμο και τις τέσσερεις ελευθερίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

-Δεν θα δεχθεί την παραμικρή ασάφεια στο θέμα της αποχώρησης του τουρκικού κατοχικού στρατού και στην κατάργηση των εγγυήσεων

Δεν θα δεχτούμε, η Τουρκία να συνεχίσει να καταγράφει κεκτημένα και εμείς να συνεχίσουμε να καταγράφουμε υποχωρήσεις.

Το μήνυμα είναι προς πολλούς παραλήπτες: Η ΕΔΕΚ μπορεί να κινητοποιήσει κόσμο και τον δικό της κόσμο και άλλο. Το έχει κάνει ξανά.

Η ανακοίνωση της ΔΗΠΑ

Η συμπλήρωση 52 χρόνων από την εκδήλωση της δεύτερης φάσης της τουρκικής εισβολής, με την οποία ολοκληρώθηκε το επεκτατικό σχέδιο της Άγκυρας σε βάρος της Κύπρου, αποτελεί ημέρα μνήμης, τιμής και περισυλλογής. Ταυτόχρονα, υπενθυμίζει σε όλους μας το διαχρονικό χρέος για συνέχιση του αγώνα για τερματισμό της κατοχής και επίλυση του Κυπριακού.

Η Δημοκρατική Παράταξη αποτίει φόρο τιμής στους ήρωες και τους μάρτυρες του 1974, στους αγνοουμένους μας και τις οικογένειές τους, στους εγκλωβισμένους, στους εκτοπισμένους και σε όλους ανεξαιρέτως τους παθόντες της τουρκικής εισβολής.

Πενήντα δύο χρόνια μετά, η Κύπρος βρίσκεται ενώπιον μιας ιδιαίτερα κρίσιμης συγκυρίας. Η πρόσφατη κινητικότητα και η προοπτική επανέναρξης της διαδικασίας δημιουργούν μια νέα ευκαιρία, την οποία δεν έχουμε την πολυτέλεια να αφήσουμε να χαθεί.

Η Δημοκρατική Παράταξη επαναλαμβάνει τη σταθερή της θέση ότι στόχος μας πρέπει να είναι η λύση του Κυπριακού και όχι η διαιώνιση της μη λύσης. Μια λύση λειτουργική και βιώσιμη, που θα τερματίζει την κατοχή και θα αποκαθιστά την ελευθερία, τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη στην Κύπρο, διασφαλίζοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίες όλων των νόμιμων κατοίκων της.

Στις κρίσιμες στιγμές που διέρχεται η πατρίδα μας, απαιτούνται ενότητα, συλλογικότητα, σοβαρότητα και αποφασιστικότητα. Οφείλουμε να αξιοποιήσουμε κάθε ευκαιρία που μπορεί να οδηγήσει σε ουσιαστική επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και να ενισχύσουμε τη διαπραγματευτική θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η μνήμη των γεγονότων του 1974 δεν μπορεί να αποτελεί μόνο αναφορά στο παρελθόν. Αποτελεί ευθύνη απέναντι στο παρόν και καθήκον απέναντι στις επόμενες γενιές.

Η Δημοκρατική Παράταξη θα συνεχίσει να υπηρετεί με συνέπεια, υπευθυνότητα και προσήλωση την προσπάθεια για μια ελεύθερη, επανενωμένη και ευημερούσα Κύπρο.