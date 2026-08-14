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Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν χερσαίες επιχειρήσεις κατά της διακίνησης ναρκωτικών στη Λατινική Αμερική, σε συνεργασία με συμμάχους τους στην περιοχή, όπως δήλωσε την Πέμπτη στον Παναμά ο επικεφαλής του Πενταγώνου, Πιτ Χέγκσεθ. Οι σχεδιαζόμενες επιχειρήσεις θα προστεθούν στις δράσεις που διεξάγει ήδη η Ουάσιγκτον σε διεθνή ύδατα εναντίον πλεούμενων τα οποία θεωρεί ότι χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ναρκωτικών.

Οι ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ έχουν τεθεί επικεφαλής της «Ασπίδας της Αμερικής», συμμαχίας με δημόσια διακηρυγμένο στόχο την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, στην οποία εντάχτηκαν κάπου είκοσι κράτη της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής.

The Americas Counter Cartel Coalition (A3C) is turning commitment into action.



Together, we are strengthening the coalition of sovereign partners committed to defeating narco-terrorist networks, defending our shared neighborhood, and securing the Western Hemisphere. pic.twitter.com/SrNu0N9o3O August 13, 2026

Η Κολομβία, όπου κυβερνά από την 7η Αυγούστου ο πρόεδρος της λεγόμενης σκληρής δεξιάς Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, αναμένεται να ενταχτεί επίσης στη συμμαχία αυτή.

Ο Aμερικανός υπουργός Πολέμου Χέγκσεθ είπε πως σύντομα, οι ΗΠΑ θέλουν να αναπτύξουν μαζί με συμμάχους τους «επιχειρησιακές δυνατότητες παρόμοιες με αυτές που είδατε στις επιθέσεις εναντίον ταχύπλοων επιδιδόμενων σε διακίνηση ναρκωτικών» στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό ωκεανό.

Defense Secretary Pete Hegseth said the US military will target drug cartels with the same tactics used against ISIS and Al-Qaeda.



Speaking at a jungle operations training course in Panama, Hegseth said any group trafficking drugs or threatening Americans would be a military… pic.twitter.com/rRRNK3lkMN — CGTN Europe (@CGTNEurope) August 13, 2026

Θα έχει «το ίδιο αποτέλεσμα στο έδαφος, και γι’ αυτό συνεργαζόμαστε με τον Ισημερινό, με την Κολομβία, με εταίρους μας» για «τη μάχη» εναντίον των οργανώσεων που έχουν χαρακτηριστεί από την Ουάσιγκτον «τρομοκρατικές» οργανώσεις στη «στην ξηρά», δήλωσε χθες ο Πιτ Χέγκσεθ σε δημοσιογράφους που τον συνόδευσαν σε επίσκεψή του στον Παναμά για το κλείσιμο διεθνών στρατιωτικών γυμνασίων.

🚨 UPDATE — SECWAR PETE HEGSETH dropped this line to the troops in Panama:



"A year and a half, NIGHT AND DAY. Talk to anybody at SOUTHCOM. I wasn't joking! The priorities were gender issues, climate change and diversity! It was like USAID with guns!"



"WE are focused on military… pic.twitter.com/A4d5FtJvzL — Eric Daugherty (@EricLDaugh) August 13, 2026

Ο επικεφαλής του Πενταγώνου απείλησε τα καρτέλ των ναρκωτικών όπου κι αν βρίσκονται. «Παντού, όπου διακινείτε ναρκωτικά ή απειλείτε τον αμερικανικό λαό ή εταίρους μας, θα γίνετε στόχος», τόνισε.

Στην Ασπίδα της Αμερικής έχουν ενταχτεί μεταξύ άλλων η Αργεντινή, η Βολιβία, η Χιλή, ο Ισημερινός, η Ονδούρα και το Περού, όπου κυβερνά η δεξιά.

Το Μεξικό, όπου κυβερνά η Κλαούδια Σέινμπαουμ (εθνικιστική αριστερά), δεν συμμετέχει στο σχήμα αυτό.

Από τον Σεπτέμβριο του 2025, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις άρχισαν εκστρατεία αεροπορικών πληγμάτων εναντίον ταχύπλοων τα οποία κατά την Ουάσιγκτον διακινούν ναρκωτικά στην Καραϊβική θάλασσα και στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό. Τουλάχιστον 215 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στα πλήγματα αυτά.

Η κυβέρνηση Τραμπ ουδέποτε παρουσίασε κάποια απόδειξη πως τα πλοία που στοχοποιήθηκαν μετέφεραν πράγματι ναρκωτικά ή επιδίδονταν σε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα.

Ειδικοί χαρακτηρίζουν παράνομες τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον αμάχων, που δεν ήγειραν απειλή για τις ΗΠΑ.

protothema.gr