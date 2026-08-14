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O Κύπριος φαγκοτίστας συμμετέχει στην έκδοση του νέου δίσκου «Around the World», μιας παραγωγής της Harp & Company που παρουσιάζει σε παγκόσμια πρώτη ηχογράφηση με έργα σύγχρονων συνθετών για φλάουτο, φαγκότο και άρπα.

Με σταθερή πορεία στη διεθνή σκηνή, ο Μαυρουδής Τρούλλος συμπράττει με τον διακεκριμένο φλαουτίστα Εγιάλ Άιν-Χαμπάρ (Eyal Ein-Habar) και τη διεθνώς αναγνωρισμένη αρπίστα Ρέιτσελ Τάλιτμαν (Rachel Talitman), ερμηνεύοντας ένα απαιτητικό πρόγραμμα που αναδεικνύει τις εκφραστικές δυνατότητες του ιδιαίτερου αυτού μουσικού συνόλου. Οι τρεις μουσικοί προσεγγίζουν το σύγχρονο ρεπερτόριο με τεχνική αρτιότητα και υψηλή καλλιτεχνική ποιότητα.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα των Μπόρις Πιγκοβάτ (Boris Pigovat), Αλεξάντρ Ουζουνόφ (Alexandre Ouzounoff), Τζορτζ Μπάρκος (George Barcos), Χιλ Μέιγιερινγκ (Chiel Meijering), Πιερ Βελον (Pierre Vellones) και Τακάσι Γιοσιμάτσου (Takashi Yoshimatsu), συνθέτες που εκπροσωπούν διαφορετικές μουσικές σχολές και πολιτισμικές επιρροές.

Μέσα από τις έντεκα συνθέσεις του δίσκου, ο ακροατής πραγματοποιεί ένα μουσικό ταξίδι που εκτείνεται από τη Μεσόγειο μέχρι την Άπω Ανατολή, αποτυπώνοντας τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της σύγχρονης δημιουργίας.

Η έκδοση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς πρόκειται για παγκόσμια πρώτη ηχογράφηση, προσφέροντας τόσο στο εξειδικευμένο κοινό όσο και στους φίλους της σύγχρονης κλασικής μουσικής τη δυνατότητα να γνωρίσουν αυτό το ξεχωριστό ρεπερτόριο.

Παράλληλα, συμβάλλει ουσιαστικά στον εμπλουτισμό της δισκογραφίας για το τρίο φλάουτου, φαγκότου και άρπας, ένα σχήμα με περιορισμένο αλλά ιδιαίτερα αξιόλογο μουσικό κατάλογο.