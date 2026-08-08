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Λιγότερο από έναν χρόνο μετά την ίδρυσή της, η πολυπολιτισμική χορωδία SynerJoy, με έδρα τη Λεμεσό, κέρδισε το αργυρό βραβείο στο 15ο Παγκόσμιο Χορωδιακό Φεστιβάλ Ειρήνης στη Βιέννη, τον Ιούλιο του 2026, σημειώνοντας την πρώτη της εμφάνιση σε διεθνή διαγωνισμό.

Η χορωδία εκπροσώπησε την Κύπρο σε χώρους όπως η έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Βιέννη και η Χρυσή Αίθουσα του Musikverein, μίας από τις πιο γνωστές αίθουσες συναυλιών στον κόσμο. Εμφανίστηκε επίσης στο Δημαρχείο της Βιέννης, στο Strauss House και σε άλλους ιστορικούς χώρους στο πλαίσιο του φεστιβάλ.

Στο πρόγραμμά της περιλαμβανόταν το παραδοσιακό κυπριακό τραγούδι «Τα Ριάλια», σε πρωτότυπη χορωδιακή διασκευή. Για την ιδρύτρια και μαέστρο της χορωδίας, Βικτόρια Κότοβιτς, η έμφαση του φεστιβάλ στην ειρήνη αντικατόπτριζε και την ταυτότητα του συνόλου.

«Η χορωδία μας φέρνει κοντά ανθρώπους διαφορετικών εθνικοτήτων, γλωσσών, πολιτισμών και ιστοριών ζωής», δήλωσε στο en.philenews. «Δεν ρωτάμε από πού είναι κάποιος. Απλώς δημιουργούμε μαζί μουσική».

Η εκπροσώπηση της Κύπρου σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στην ειρήνη είχε ιδιαίτερη σημασία, όπως είπε, καθώς το νησί αποτελεί από μόνο του ένα σημείο συνάντησης πολιτισμών.

«Για εμάς, η ειρήνη δεν είναι απλώς μια θεματική του φεστιβάλ. Είναι κάτι που βιώνουμε κάθε εβδομάδα στις πρόβες μας».

Από μια νέα χορωδία στη διεθνή σκηνή

Η SynerJoy Choir υπήρχε για λιγότερο από έναν χρόνο όταν έλαβε την πρόσκληση να εμφανιστεί στη Βιέννη.

«Ήταν μια αξέχαστη στιγμή», είπε η Κότοβιτς. «Η πρόσκληση σε ένα από τα πιο αναγνωρισμένα χορωδιακά φεστιβάλ στον κόσμο μας φάνηκε σχεδόν απίστευτη».

Η χορωδία διαμόρφωσε ένα πρόγραμμα που στόχευε να αντικατοπτρίζει τόσο την καλλιτεχνική της ταυτότητα όσο και τις αξίες του φεστιβάλ, συνδυάζοντας θρησκευτική μουσική, σύγχρονα χορωδιακά έργα, ύμνους και παραδοσιακή κυπριακή μουσική.

«Θέλαμε κάθε κομμάτι να αφηγείται ένα μέρος της ιστορίας μας», είπε η Κότοβιτς. Μαζί, πρόσθεσε, τα έργα μιλούσαν για «ομορφιά, ειρήνη, ελπίδα, πίστη και πολιτισμική πολυμορφία».

Ένας ήχος γεννημένος από την ειλικρίνεια

Το ρεπερτόριο της χορωδίας εκτείνεται από συνθέτες όπως ο Anton Bruckner, ο Karl Jenkins και ο John Rutter μέχρι spirituals, παραδοσιακή μουσική και σύγχρονες διασκευές pop.

Παρά αυτή την ποικιλομορφία, η Κότοβιτς είπε πως ένα χαρακτηριστικό ορίζει αυτό που θα μπορούσε να ονομαστεί «ο ήχος της SynerJoy».

«Το ρεπερτόριό μας είναι πολύ ποικίλο, αλλά ένα πράγμα παραμένει πάντα το ίδιο: η ειλικρίνεια», είπε.

Είτε η χορωδία ερμηνεύει κλασική, θρησκευτική, παραδοσιακή είτε σύγχρονη μουσική, στόχος της είναι να αφηγείται μια ιστορία και να δημιουργεί συναισθηματική σύνδεση με το κοινό.

«Ο ήχος μας βασίζεται όχι μόνο στην τεχνική, αλλά και στην εμπιστοσύνη, τη φιλία και μια κοινή πεποίθηση ότι κάθε εμφάνιση πρέπει να αγγίζει τις καρδιές των ανθρώπων».

Πολλοί πολιτισμοί, μία χορωδία

Το πολιτισμικό υπόβαθρο των μελών της χορωδίας επηρεάζει επίσης τη μουσική της κατεύθυνση.

«Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της χορωδίας μας είναι ότι κάθε μέλος φέρνει ένα κομμάτι του δικού του πολιτισμού», είπε η Κότοβιτς. «Μας αρέσει να εξερευνούμε διαφορετικές μουσικές παραδόσεις και να μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλο».

Παράλληλα, η χορωδία θεωρεί σημαντικό μέρος του ρόλου της την προβολή της κυπριακής μουσικής στο εξωτερικό.

Η ερμηνεία του «Τα Ριάλια» στα κυπριακά ήταν από τις πιο ουσιαστικές στιγμές της εμφάνισής της στη Βιέννη, όπως είπε η Κότοβιτς, ιδίως καθώς η χορωδία εκπροσωπούσε την Κύπρο σε διεθνή σκηνή.

«Στο μέλλον, ελπίζουμε να συνεχίσουμε να διευρύνουμε το ρεπερτόριό μας, εξερευνώντας μουσική από τους πολλούς πολιτισμούς που εκπροσωπούνται στη χορωδία μας».

Χτίζοντας την αίσθηση του ανήκειν μέσα από τη μουσική

Η ιδέα για τη SynerJoy Choir γεννήθηκε από την εμπειρία της Κότοβιτς με την Κύπρο ως τόπο υποδοχής ανθρώπων από πολλές χώρες.

Πολλοί από όσους μετακομίζουν στο νησί έχουν αφήσει πίσω τους οικογένειες, καριέρες και κοινότητες, είπε, ενώ η μουσική μπορεί να τους βοηθήσει να συνδεθούν και να βρουν την αίσθηση του ανήκειν σε ένα νέο μέρος.

«Θέλαμε να δημιουργήσουμε κάτι παραπάνω από μια απλή χορωδία», είπε. «Θέλαμε να χτίσουμε μια κοινότητα όπου οι άνθρωποι θα μπορούσαν να βρουν φιλία, έμπνευση και την αίσθηση ότι ανήκουν σε ένα σύνολο».

Οι πρόβες, επομένως, έχουν γίνει κάτι παραπάνω από την εκμάθηση και ερμηνεία μουσικής.

«Αφορούν την ανταλλαγή πολιτισμών, τον εορτασμό παραδόσεων, την εκμάθηση νέων γλωσσών και το χτίσιμο φιλιών που συνεχίζονται πέρα από την αίθουσα της πρόβας», είπε η Κότοβιτς.

Η Κότοβιτς είναι μαέστρος, μουσικοπαιδαγωγός και ιδρύτρια του SynerJoy Center for Music, Art and Creativity στη Λεμεσό, όπου εδώ και πάνω από 15 χρόνια αναπτύσσει τη μουσική εκπαίδευση και διεθνή πολιτιστικά προγράμματα.

Η εμφάνιση της χορωδίας στη Βιέννη σηματοδότησε την πρώτη της διεθνή διαγωνιστική συμμετοχή.

«Χαιρόμαστε που καταφέραμε να μιλήσουμε για την Κύπρο μέσα από τη γλώσσα της μουσικής», είπε.

«Είναι μεγάλη τιμή να ερμηνεύεις ένα κυπριακό παραδοσιακό τραγούδι στη Χρυσή Αίθουσα του Musikverein και στα Ηνωμένα Έθνη. Αυτό το βραβείο δεν ανήκει μόνο στη χορωδία μας, αλλά και στην Κύπρο, που μας εμπνέει με την πολιτισμική της κληρονομιά και τη φιλοξενία της».

Μια ανοιχτή πρόσκληση

Οι περισσότεροι τραγουδιστές της SynerJoy δεν είναι επαγγελματίες μουσικοί. Ανάμεσά τους είναι εκπαιδευτικοί, γιατροί, μηχανικοί, επιχειρηματίες, φοιτητές και γονείς, που τους ενώνει η κοινή αγάπη για τη μουσική.

Η Κότοβιτς είπε πως οι άνθρωποι δεν θα πρέπει να περιμένουν μέχρι να νιώσουν «αρκετά καλοί» για να ενταχθούν σε μια χορωδία.

«Μια χορωδία δεν έχει να κάνει με την τελειότητα. Έχει να κάνει με το να μεγαλώνουμε μαζί», είπε.

«Θα βελτιώσετε τη φωνή σας, θα αναπτύξετε τη μουσικότητά σας, θα γνωρίσετε υπέροχους ανθρώπους από όλο τον κόσμο και θα γίνετε μέρος κάτι πολύ μεγαλύτερου από εσάς».

Μερικές φορές, πρόσθεσε, το να ενταχθεί κανείς ξεκινά απλά με το να βρει το θάρρος να πάει στην πρώτη πρόβα.

«Στη SynerJoy Choir, όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. Πιστεύουμε ότι κάθε φωνή μετράει και μαζί αυτές οι φωνές γίνονται κάτι πραγματικά εξαιρετικό».