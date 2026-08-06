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Η επιλογή του Μάριου Ιωάννου Ηλία, ενός από τους πλέον αναγνωρισμένους Κύπριους συνθέτες με διεθνή ακαδημαϊκή και καλλιτεχνική πορεία, σηματοδοτεί τη νέα περίοδο για το Ίδρυμα της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου.

Με νέο πρόεδρο τον συνθέτη, καλλιτεχνικό διευθυντή και ακαδημαϊκό Μάριο Ιωάννου Ηλία ανακοινώθηκε η νέα σύνθεση του ΔΣ του ΙΣΟΚ, όπως αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο.

Διαδέχεται στην προεδρία τον δικηγόρο Γαστών Χατζηαναστασίου, ο οποίος είχε διοριστεί στις αρχές του 2024 και παρέμεινε επικεφαλής του Ιδρύματος κατά την τελευταία διετία.

Σε σχέση με το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, διατηρούν τη θέση τους οι Ολύμπιος Χριστοφή, Λοΐζος Μιχαηλίδης και Αθηνά Κυθραιώτου, ενώ τα υπόλοιπα μέλη ανανεώνονται.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους:

Πρόεδρος: Μάριος Ιωάννου Ηλία, συνθέτης, καλλιτεχνικός διευθυντής και ακαδημαϊκός.

Μέλη: Ολύμπιος Χριστοφή (νομικός), Στάλω Γεωργίου (ακαδημαϊκός), Γιώργος Θουκυδίδης (οικονομολόγος), Λοΐζος Μιχαηλίδης (πτυχιούχος Ηλεκτρομηχανικής), Γιώργος Παπαγεωργίου (μουσικός), Παύλος Ιωάννου (οικονομολόγος), Αθηνά Κυθραιώτου (εκπαιδευτικός) και Πανίκος Γιωργούδης (μουσικολόγος).

Οι Παύλος Ιωάννου και Λοΐζος Μιχαηλίδης δεν αποδέχτηκαν τον διορισμό τους και στη θέση τους διορίστηκε η μουσικολόγος Μαριάννα Γαλίδη.

Λίγο μετά την ανακοίνωση του διορισμού του, ο Μάριος Ιωάννου Ηλία ευχαρίστησε δημόσια τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και το Υπουργικό Συμβούλιο για την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό του, σημειώνοντας ότι αναλαμβάνει τα νέα του καθήκοντα «με αίσθημα καθήκοντος και πλήρη επίγνωση της σημασίας του θεσμού». Εκφράζει την προσδοκία για μια δημιουργική και ουσιαστική συνεργασία με το ΔΣ, τη Διεύθυνση, τους μουσικούς της Ορχήστρας, το Υφυπουργείο Πολιτισμού και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με κοινό στόχο «την περαιτέρω ανάπτυξη, ενίσχυση και διεθνή προβολή της συμφωνικής μουσικής και της μουσικής παιδείας στον τόπο μας».