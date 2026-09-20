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Οι πράσινοι επικράτησαν με 4-1 της Κρασάβα ΕΝΥ, πανηγύρισαν την πρώτη εντός έδρας νίκη τους και ανέβηκαν στην τρίτη θέση, με Τανάσε και Ντουβέρν να ανοίγουν λογαριασμό.

Παράλληλα, πάτησε «μπανανόφλουδα» ο Άρης. Σε παιχνίδι για την 4η αγωνιστική, το οποίο διεξάχθηκε στο «Στάδιο Αλφαμέγα», οι πράσινοι εξήλθαν ισόπαλοι χωρίς γκολ με την Καρμιώτισσα. Η «ελαφρά ταξιαρχία» είχε κάποιες καλές στιγμές, μεταξύ αυτών και ένα δοκάρι με τον Σαρφό στο 50’, ωστόσο σε γενικές γραμμές η ομάδα των Πολεμιδιών τα πήγε πολύ καλά στο τακτικό κομμάτι.

Περισσότερα στο Goal: Ομόνοια – ΕΝΥ, Άρης – Καρμιώτισσα