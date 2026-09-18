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Ο 15χρονος αστέρας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Τζέι Τζέι Γκάμπριελ, έγινε ξαφνικά ένα από τα πιο επίκαιρα θέματα στο αγγλικό ποδόσφαιρο, αφότου ζήτησε την αποχώρησή του από την ομάδα των «κόκκινων διαβόλων». Ο νεαρός επιθετικός, γνωστός ως «το παιδί Μέσι», έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον λόγω της νεανικής του καριέρας, αλλά και του οικογενειακού του ιστορικού και του ονόματός του.

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