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Το Champions League δεν είναι μόνο η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης, αλλά και μία τεράστια οικονομική «πίτα» για τις 36 ομάδες που συμμετέχουν στη League Phase. Κάθε νίκη, κάθε πρόκριση και κάθε θέση στην κατάταξη μεταφράζεται σε εκατομμύρια ευρώ, με την ομάδα που θα φτάσει έως την κορυφή να εξασφαλίζει ένα εντυπωσιακό ποσό.

Μόνο η συμμετοχή στη League Phase αποφέρει σε κάθε σύλλογο 18,62 εκατ. ευρώ. Η πρόκριση στους «16» προσθέτει άλλα 11 εκατ., στα προημιτελικά 12,5 εκατ. και στα ημιτελικά 15 εκατ. ευρώ. Κάθε φιναλίστ εξασφαλίζει επιπλέον 18,5 εκατ., ενώ η κατάκτηση του τροπαίου συνοδεύεται από μπόνους 6,5 εκατ. ευρώ.

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