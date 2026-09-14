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Σημαντική εξέλιξη στην προσπάθεια ολοκλήρωσης της συμφωνίας με το επενδυτικό σχήμα καταγράφεται στον ΑΠΟΕΛ. Σωματείο και Εταιρεία ανακοίνωσαν ότι έλαβαν την επίσημη επιστολή της ΚΟΠ για την προτεινόμενη επένδυση (σχήμα Σάββα Λιασή) και αναδιάρθρωση των ποδοσφαιρικών δραστηριοτήτων, με την Ομοσπονδία να δηλώνει κατ’ αρχήν έτοιμη, υπό προϋποθέσεις, να εγκρίνει την αίτηση εξαίρεσης από τον κανόνα της τριετίας.

H ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ

«Το Σωματείο ΑΠΟΕΛ και η Εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ ενημερώνουν ότι έχει ληφθεί επίσημη επιστολή από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, σε σχέση με την προτεινόμενη επένδυση και αναδιάρθρωση των ποδοσφαιρικών δραστηριοτήτων του ΑΠΟΕΛ.

Η θέση που εκφράζεται από την ΚΟΠ αποτελεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα προς την ολοκλήρωση της συμφωνίας. Με βάση τα δεδομένα και τις αρχές που έχουν τεθεί ενώπιόν της, η ΚΟΠ δηλώνει κατ’ αρχήν έτοιμη, υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην επιστολή της, να εγκρίνει την αίτηση του ΑΠΟΕΛ για εξαίρεση από τον κανόνα της τριετίας.

Σωματείο και Εταιρεία, κατόπιν έκτακτης συνεδρίασης των ΔΣ τους που έλαβε χώραν σήμερα, μελέτησαν την επιστολή αξιολογώντας την από κοινού ως ιδιαίτερα θετική και συναποφάσισαν την κοινή πορεία όσον αφορά τις περαιτέρω διαδικασίες με σκοπό την θετική κατάληξη σε τελική συμφωνία με τον επενδυτή».

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