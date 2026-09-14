Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Ικανοποίηση εκφράζει ο Ισραηλινός επιχειρηματίας Τάλ Ντίλιαν για την απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Κατά της Διαφθοράς να τερματίσει την έρευνα για την υπόθεση του «μαύρου βαν». Σε γραπτή δήλωσή του προς τον ALPHA Κύπρου, υποστηρίζει ότι η εξέλιξη αυτή διαψεύδει όσους επιχείρησαν να συνδέσουν την κυπριακή υπόθεση με το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων στην Ελλάδα.

Ο καταδικασθέντας από την ελληνική δικαιοσύνη επιχειρηματίας, για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων δηλώνει ότι δεν έχει καμία αμφιβολία ότι αυτή η σαφής απόφαση θα απογοητεύσει όσους στην Ελλάδα ήλπιζαν να συνδέσουν τις δύο υποθέσεις, βασιζόμενοι σε ένα αφήγημα και όχι στα πραγματικά περιστατικά.

Κάνει λόγο για ένα σημαντικό πρώτο βήμα, για να καταλαγιάσει ο θόρυβος που έχει δημιουργηθεί και δηλώνει πεπεισμένος, ότι η διαδικασία εφέσεων ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης θα συμβάλει στην αποκατάσταση της φήμης του και στην αποκάλυψη της αλήθειας.

Κληθείς να απαντήσει στα ερωτήματα του δημοσιογράφου Ευάγγελου Αγαπίου, πώς σχολιάζει τις τελευταίες εξελίξεις στην Κύπρο υπό το πρίσμα των προσπαθειών να συνδεθούν οι δύο υποθέσεις, σε Κύπρο και Ελλάδα μεταξύ τους και τι σημασία αποδίδει στο επόμενο στάδιο στην Ελλάδα, όπου θα εξεταστούν τα στοιχεία που αφορούν αυτές τις καταγγελίες, απάντησε αναλυτικά:

«Η σημερινή ανακοίνωση αποτελεί μια σημαντική στιγμή ξεκαθαρίσματος. Οι καταγγελίες που αφορούσαν την υπόθεση του λεγόμενου «μαύρου βαν» διερευνήθηκαν εις βάθος στην Κύπρο πριν από πέντε με έξι χρόνια. Το ζήτημα επανεξετάστηκε πρόσφατα, σε ανεξάρτητη βάση, από μια έγκριτη αρχή κατά της διαφθοράς, η οποία επιβεβαίωσε εκ νέου ότι δεν υπάρχει βάση ή ανάγκη για περαιτέρω έρευνα, ακριβώς επειδή τα επίμαχα ζητήματα είχαν ήδη εξεταστεί δεόντως.

Χαιρετίζω και σέβομαι τον επαγγελματισμό και την ανεξαρτησία των κυπριακών αρχών, καθώς και τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν μετά από ενδελεχή έρευνα. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι αυτή η σαφής απόφαση θα απογοητεύσει όσους στην Ελλάδα ήλπιζαν να συνδέσουν τις δύο υποθέσεις, βασιζόμενοι σε ένα αφήγημα και όχι στα πραγματικά περιστατικά.

Άλλωστε, υπάρχει θεμελιώδης διαφορά ανάμεσα σε ένα αφήγημα και στα πραγματικά περιστατικά που κρύβονται πίσω από αυτό. Η επανάληψη δεν συνιστά απόδειξη, και οι πολιτικές ή επικοινωνιακές πιέσεις δεν μπορούν να μεταβάλουν τα πραγματικά δεδομένα.

Για μένα, αυτό αποτελεί ένα σημαντικό πρώτο βήμα για να καταλαγιάσει ο «θόρυβος» που έχει δημιουργηθεί. Παραμένω πεπεισμένος ότι, καθώς οι διαδικασίες στην Ελλάδα προχωρούν, τα πραγματικά περιστατικά και τα αποδεικτικά στοιχεία θα τύχουν της δέουσας εξέτασης και θα συμβάλουν στην αποκατάσταση της φήμης μου και στην αποκάλυψη της αλήθειας σχετικά με τις κατηγορίες που διατυπώνονται εναντίον μου και των άλλων τριών κατηγορουμένων. Όσοι βασίστηκαν επί μακρόν σε αυτό το αφήγημα, ενδέχεται τελικά να διαπιστώσουν ότι από τα πραγματικά περιστατικά απορρέει μια εντελώς διαφορετική ιστορία.

Κάποιοι ίσως επίσης διαπιστώσουν ότι η αλήθεια, την οποία ήδη γνωρίζουν, είναι ακόμα πιο δύσκολο να συνάδει με το αφήγημα που επέλεξαν να προωθήσουν.»