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Για 41 προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών και την εβδομάδα που αρχίζει στις 07/09/26 (Δελτίο 36) κοινοποιήθηκαν στο Σύστημα Safety Gate (το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης της ΕΕ για μη εδώδιμα προϊόντα) ενημερώνει η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή.

Τα προϊόντα αυτά εντοπίστηκαν στις αγορές διαφόρων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη συνέχεια κοινοποιήθηκαν στο Σύστημα Safety Gate για ενημέρωση των καταναλωτών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα 41 προϊόντα κατανεμήθηκαν, για σκοπούς ελέγχου της κυπριακής αγοράς, σε 7 αρμόδιες κυβερνητικές αρχές. Στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή κατανεμήθηκαν 11 προϊόντα, στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας 11 προϊόντα, στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 9 προϊόντα, στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών 4, στο Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών 4, στο Τμήμα Περιβάλλοντος 1 προϊόν και στις Υγειονομικές Υπηρεσίες 1 προϊόν.

Όλες οι πληροφορίες για τα 41 προϊόντα που κοινοποιήθηκαν αυτή την εβδομάδα, καθώς και οι αρμόδιες αρχές που αυτά αφορούν, παρατίθενται ε πίνακα. Οι καταναλωτές μπορούν επίσης να ανατρέξουν απευθείας στην ιστοσελίδα του Safety Gate, για να αναζητήσουν όλα τα προϊόντα που έχουν κοινοποιηθεί στο σύστημα και να λάβουν σχετικές πληροφορίες ώστε να αποφύγουν τη χρήση τους. Σημειώνεται ότι η ιστοσελίδα του Safety Gate παρέχεται και στην ελληνική γλώσσα.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καλεί τους οικονομικούς φορείς, σε περίπτωση που διαθέτουν ή έχουν διαθέσει αυτά τα προϊόντα στην αγορά, να ειδοποιήσουν άμεσα την αντίστοιχη αρμόδια αρχή.

Περαιτέρω, καλεί τους καταναλωτές σε περίπτωση που κατέχουν τα πιο πάνω προϊόντα, όπου κρίνεται σκόπιμο, να σταματήσουν να τα χρησιμοποιούν, να τα επιστρέψουν στο κατάστημα από το οποίο τα έχουν προμηθευτεί και να ενημερώσουν την αντίστοιχη αρμόδια αρχή.

ΚΥΠΕ