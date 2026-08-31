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Συνολικά 33 προϊόντα που παρουσιάζουν κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών κοινοποιήθηκαν την περασμένη εβδομάδα στο Σύστημα Safety Gate, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή τη Δευτέρα.

Μεταξύ των προϊόντων περιλαμβάνονται παιχνίδια και είδη παιδικής φροντίδας, ηλεκτρικές συσκευές και εξοπλισμός, καλλυντικά, είδη ένδυσης και υπόδησης, μηχανοκίνητα οχήματα, μέσα ατομικής προστασίας, προϊόντα αθλητισμού και αναψυχής, καθώς και είδη κουζίνας, χημικά προϊόντα, έπιπλα, προϊόντα δομικών κατασκευών και είδη πυροτεχνίας.

Οι κίνδυνοι που αναφέρονται στις κοινοποιήσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, πνιγμό, ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, εγκαύματα, τραυματισμούς, χημικούς κινδύνους, κίνδυνο κοψίματος, καθώς και βλάβες στην όραση και την ακοή.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, ως το ενιαίο σημείο επαφής στην Κύπρο για τη λειτουργία του Safety Gate, του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μη εδώδιμα προϊόντα, ενημερώνει ότι οι 33 κοινοποιήσεις αφορούν την εβδομάδα που άρχισε στις 24 Αυγούστου 2026. Τα προϊόντα είχαν εντοπιστεί στις αγορές διαφόρων κρατών μελών της ΕΕ και στη συνέχεια κοινοποιήθηκαν στο Safety Gate για ενημέρωση των καταναλωτών.

Για σκοπούς ελέγχου της κυπριακής αγοράς, τα προϊόντα κατανεμήθηκαν στις αρμόδιες κυβερνητικές αρχές, ως ακολούθως, Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή 9 προϊόντα, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας 5 προϊόντα, Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 5 προϊόντα, Τμήμα Οδικών Μεταφορών 5 προϊόντα, Τμήμα Περιβάλλοντος 4 προϊόντα, Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών 4 προϊόντα και Υπηρεσία Μεταλλείων 1 προϊόν.

Ο πλήρης κατάλογος των προϊόντων αυτών,είναι διαθέσιμος εδώ.

Η Υπηρεσία σημειώνει ότι οι καταναλωτές μπορούν επίσης να ανατρέχουν απευθείας στην ιστοσελίδα του Safety Gate, για να αναζητούν τα προϊόντα που έχουν κοινοποιηθεί στο σύστημα και να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες, ώστε να αποφεύγουν τη χρήση τους.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καλεί τους οικονομικούς φορείς που διαθέτουν ή έχουν διαθέσει τα συγκεκριμένα προϊόντα στην αγορά να ειδοποιήσουν άμεσα την αντίστοιχη αρμόδια Αρχή.

Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές που κατέχουν κάποιο από τα προϊόντα, όπου κρίνεται σκόπιμο, να σταματήσουν να τα χρησιμοποιούν, να τα επιστρέψουν στο κατάστημα από το οποίο τα προμηθεύτηκαν και να ενημερώσουν την αντίστοιχη αρμόδια Αρχή.

ΚΥΠΕ