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Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε το Ιράν «επισήμως αποτυχημένο κράτος», υποστηρίζοντας ότι η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρή οικονομική και στρατιωτική κατάρρευση, ενώ κατηγόρησε την ιρανική ηγεσία για τη βίαιη καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων και ζήτησε να λογοδοτήσει για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον αξιόμαχο ναυτικό και αεροπορία, ενώ έκανε λόγο για κατάρρευση του νομίσματος, αδυναμία καταβολής μισθών σε στρατιωτικούς και αστυνομικούς και πληθωρισμό που, σύμφωνα με τον ίδιο, φτάνει το 300%.

«Το Ιράν είναι επισήμως ένα αποτυχημένο κράτος. Είναι νεκρό», έγραψε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι η ιρανική ηγεσία βρίσκεται «σε απόλυτο χάος» και αδυνατεί να εκπροσωπήσει τη χώρα.

Ο Τραμπ στράφηκε παράλληλα κατά όσων χαρακτηρίζει «fake news» σχετικά με την κατάσταση στο Ιράν, ενώ κατηγόρησε τις ιρανικές Αρχές για τη βίαιη αντιμετώπιση των διαδηλωτών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο αριθμός των νεκρών στις διαδηλώσεις έχει ξεπεράσει τους 100.000, ενώ υποστήριξε ότι οι υπεύθυνοι θα πρέπει να δικαστούν για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Προειδοποίηση για τις ιρανικές επιθέσεις στην Ιορδανία

Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε την ίδια ώρα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απαντήσουν σε ενδεχόμενες ιρανικές επιθέσεις κατά των αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στην Ιορδανία.

Μιλώντας στο Fox News, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ιρανικοί πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν το προηγούμενο βράδυ προς την Ιορδανία αναχαιτίστηκαν, με εξαίρεση έναν, ο οποίος, όπως ανέφερε, κρίθηκε ότι δεν αποτελούσε απειλή.

Ο Τραμπ επανέλαβε επίσης τον ισχυρισμό του ότι το Ιράν επιδιώκει συμφωνία με τις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη «ικετεύει» για μια συμφωνία.

protothema.gr