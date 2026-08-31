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Τέλος εποχής! Ύστερα από 21 ολόκληρα χρόνια με 207 συμμετοχές, 125 γκολ, ένα Μουντιάλ, δυο Copa America και αμέτρητες στιγμές ατόφιας ποδοσφαιρικής μαγείας, ο Λιονέλ Μέσι αποφάσισε να θέσει τέλος στο ταξίδι του με την εθνική Αργεντινής.

Ο χαμένος τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 από την Ισπανία αποτέλεσε το κύκνειο άσμα του Αργεντινού θρύλου με το εθνόσημο στο στήθος, καθώς σε ανακοίνωσή του ενημέρωσε τον φίλαθλο κόσμο πως αποφάσισε να κλείσει ένα χρυσό κεφάλαιο ύστερα από δυο δεκαετίες.

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