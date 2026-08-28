Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Σπουδαίες αναμετρήσεις έβγαλε η κλήρωση των ευρωπαϊκών διοργανώσεων για την Ομόνοια και την Πάφος FC, οι οποίες έμαθαν τους αντιπάλους τους στις League Phase του Γιουρόπα και του Κόνφερενς Λιγκ, αντίστοιχα.

Ιστορικά ονόματα στον δρόμο της Ομόνοιας

Η Ομόνοια κληρώθηκε με τις Μπενφίκα (εντός), Γιουβέντους (εκτός), Σέλτικ (εντός), Ρεν (εκτός), Θέλτα (εντός), Τσέλιε (εκτός), Μπεσίκτας (εντός) και Ναϊμέγκεν (εκτός).

Οι πράσινοι θα υποδεχθούν στο ΓΣΠ τις Μπενφίκα, Σέλτικ, Θέλτα και Μπεσίκτας, ενώ θα ταξιδέψουν σε Ιταλία, Γαλλία, Σλοβενία και Ολλανδία για να αντιμετωπίσουν τις Γιουβέντους, Ρεν, Τσέλιε και Ναϊμέγκεν.

Πρόκειται για κλήρωση υψηλού βαθμού δυσκολίας, με ιστορικά ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, αλλά και αντιπάλους απέναντι στους οποίους το «τριφύλλι» μπορεί να διεκδικήσει βαθμούς.

Αυτή θα είναι η τρίτη παρουσία της Ομόνοιας στη League Phase του Γιουρόπα Λιγκ και η έκτη συμμετοχή της σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης τα τελευταία επτά χρόνια.

Η διοργάνωση αρχίζει στις 16-17 Σεπτεμβρίου 2026 και συνεχίζεται στις 15 και 22 Οκτωβρίου, στις 5 και 26 Νοεμβρίου και στις 10 Δεκεμβρίου. Οι δύο τελευταίες αγωνιστικές θα διεξαχθούν στις 21 και 28 Ιανουαρίου 2027.

Δυνατές δοκιμασίες για την Πάφος FC

Η κυπελλούχος Κύπρου κληρώθηκε με τις Αταλάντα (εκτός), Μίντιλαντ (εντός), Χαρτς (εντός), Τβέντε (εκτός), Ρίγα (εντός) και Μιάλμπι (εκτός).

Οι γαλάζιοι θα φιλοξενήσουν στο Στάδιο Αλφαμέγα τις Μίντιλαντ, Χαρτς και Ρίγα, ενώ θα ταξιδέψουν σε Ιταλία, Ολλανδία και Σουηδία για τις αναμετρήσεις με Αταλάντα, Τβέντε και Μιάλμπι.

Η Πάφος FC ετοιμάζεται για την τρίτη διαδοχική παρουσία της σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης και τη δεύτερη συνολικά στο Κόνφερενς Λιγκ.

Με Μίλαν και Μαρσέιγ ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός, μετά τον αποκλεισμό του από τη Ναϊμέγκεν στα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ, βρέθηκε απευθείας στη League Phase του Γιουρόπα Λιγκ.

Οι ερυθρόλευκοι κληρώθηκαν με τις Μίλαν (εντός), Μαρσέιγ (εκτός), Σπάρτα Πράγας (εντός), Ρεν (εκτός), Γιαγκελόνια (εντός), Τσέλιε (εκτός), Χόφενχαϊμ (εντός) και Τορέενσε (εκτός).

Η ομάδα του Πειραιά θα φιλοξενήσει τέσσερις δυνατούς αντιπάλους, με το παιχνίδι απέναντι στη Μίλαν να ξεχωρίζει, ενώ απαιτητικές αποστολές την περιμένουν σε Γαλλία, Σλοβενία και Πορτογαλία.

Ιστορικές βραδιές περιμένουν τον ΟΦΗ

Ο Κυπελλούχος Ελλάδας, ΟΦΗ, θα συμμετάσχει επίσης στη League Phase του Γιουρόπα Λιγκ, έχοντας μπροστά του οκτώ μεγάλες ευρωπαϊκές προκλήσεις.

Οι Κρητικοί θα υποδεχθούν τις Λεβερκούζεν, Άντερλεχτ, Λεχ Πόζναν και Χόφενχαϊμ, ενώ θα αγωνιστούν εκτός έδρας με τις Μπενφίκα, Ρεν, Στουρμ Γκρατς και Χάποελ Μπερ Σεβά.

Οι εντός έδρας αναμετρήσεις με Λεβερκούζεν και Χόφενχαϊμ, όπως και η έξοδος απέναντι στην Μπενφίκα, προσφέρουν ξεχωριστή λάμψη στην ιστορική ευρωπαϊκή διαδρομή των Κρητικών.

Ο Ολυμπιακός και ο ΟΦΗ θα αρχίσουν τις υποχρεώσεις τους στις 16-17 Σεπτεμβρίου 2026. Το πλήρες πρόγραμμα, με τη σειρά και τις ώρες διεξαγωγής των αγώνων, θα ανακοινωθεί αργότερα από την UEFA.

Δυνατές δοκιμασίες για τον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε δραματικά την πρόκριση στη League Phase του Κόνφερενς Λιγκ, επικρατώντας 2-1 της Χράντετς Κράλοβε στην Τσεχία, με τον Ντέσερς να πετυχαίνει το καθοριστικό γκολ στο 125’.

Οι πράσινοι κληρώθηκαν με τις Μπράιτον (εντός), Φράιμπουργκ (εκτός), Μπόρατς (εντός), Καϊράτ (εκτός), ΤΣΣΚΑ Σόφιας (εντός) και Νόρτζελαντ (εκτός).

Το «τριφύλλι» θα δώσει τρεις αγώνες στο ΟΑΚΑ και άλλους τρεις μακριά από την έδρα του. Η εντός έδρας αναμέτρηση με την Μπράιτον και η εκτός έδρας δοκιμασία απέναντι στη Φράιμπουργκ ξεχωρίζουν από το πρόγραμμά του.

Το καλεντάρι του Γιουρόπα Λιγκ

1η αγωνιστική: 16-17 Σεπτεμβρίου 2026

2η αγωνιστική: 15 Οκτωβρίου 2026

3η αγωνιστική: 22 Οκτωβρίου 2026

4η αγωνιστική: 5 Νοεμβρίου 2026

5η αγωνιστική: 26 Νοεμβρίου 2026

6η αγωνιστική: 10 Δεκεμβρίου 2026

7η αγωνιστική: 21 Ιανουαρίου 2027

8η αγωνιστική: 28 Ιανουαρίου 2027

Το καλεντάρι του Κόνφερενς Λιγκ

1η αγωνιστική: 15 Οκτωβρίου 2026

2η αγωνιστική: 22 Οκτωβρίου 2026

3η αγωνιστική: 5 Νοεμβρίου 2026

4η αγωνιστική: 26 Νοεμβρίου 2026

5η αγωνιστική: 10 Δεκεμβρίου 2026

6η αγωνιστική: 17 Δεκεμβρίου 2026

Η ακριβής σειρά των αγώνων και οι ώρες έναρξης θα ανακοινωθούν αργότερα από την UEFA. Και στις δύο διοργανώσεις οι 36 ομάδες συμμετέχουν σε ενιαία βαθμολογία. Οι πρώτες οκτώ προκρίνονται απευθείας στους «16», ενώ όσες τερματίσουν στις θέσεις 9-24 θα αγωνιστούν στα πλέι οφ της νοκ άουτ φάσης. Οι ομάδες που θα καταλάβουν τις θέσεις 25-36 ολοκληρώνουν την ευρωπαϊκή πορεία τους.

Περισσότερα στο GOAL