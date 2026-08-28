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Στο Αεροδρόμιο Λάρνακας βρέθηκαν το πρωί η Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Εύη Τσολάκη και ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Φυτιρής, στο πλαίσιο σύσκεψης και επιτόπιας ενημέρωσης για ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του αεροδρομίου, αλλά και τις διεργασίες ενόψει της ένταξης της Κύπρου στη ζώνη Σένγκεν.

Οι δύο Υπουργοί δεν έκαναν δηλώσεις.

Οι συμμετέχοντες στην σύσκεψη ξεναγήθηκαν στον χώρο μπροστά από το Τμήμα Αφίξεων, όπου έχει ανοίξει η λωρίδα κυκλοφορίας στον δρόμο μπροστά από το αεροδρόμιο.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στους χώρους εντός του Αεροδρομίου Λάρνακας, στο πλαίσιο των διεργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη για την ένταξη της Κύπρου στη ζώνη Σένγκεν.

Η Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κα Εύη Τσολάκη και ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Κώστας Φυτιρής επισκέπτονται τον Διεθνή Αερολιμένα Λάρνακας «Γλαύκος Κληρίδης».

Η Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κα Εύη Τσολάκη και ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Κώστας Φυτιρής επισκέπτονται τον Διεθνή Αερολιμένα Λάρνακας «Γλαύκος Κληρίδης».

ΚΥΠΕ